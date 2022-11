Moulinex, fino al 60% di sconto sulla friggitrice ad aria. L’offerta imperdibile

Fonte: iStock Photos

Il Black Friday è l’occasione giusta per trovare una friggitrice ad aria in super sconto. Fra le offerte imperdibili c’è la friggitrice ad aria Moulinex, scontata sino al 60%!

Friggitrice ad aria Moulinex: l’offerta

La friggitrice ad aria Moulinex è l’ideale per preparare piatti sani e leggeri in pochissimi minuti. Un elettrodomestico essenziale in cucina per chi è sempre di fretta, ma non vuole rinunciare a mangiare bene, realizzando tante ricette.

Permette infatti di grigliare, arrostire e friggere senza l’uso di olio. Cucinando sino a sei porzioni e diventando perfetta anche per quando hai ospiti a casa gli amici o i parenti. Come funziona la friggitrice ad aria? Il bello di questo elettrodomestico è che offre ben quattro possibilità di cottura. L’unica cosa che dovrai fare sarà scegliere la ricetta e mettere gli ingredienti nell’apposito vano, seguendo la preparazione. La friggitrice ad aria Moulinex infatti offre ben otto modalità preimpostate. L’ideale per gustare in pochi minuti patatine fritte super leggere, pollo croccante arrosto, pesce, soffice pizza, cotolette e gamberetti.

La cottura perfetta dei cibi è garantita da un sistema a prova di errori. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe infatti è dotata di un sistema per il controllo della temperatura ad alta precisione fra 80 e 200 °C. Come usarla? Il pannello touchscreen fornisce tutte le informazioni necessarie, è dotato di un timer elettronico con lo spegnimento automatico e di un allarme acustico. La griglia è rimovibile e consente di catturare l’olio rimasto sul fondo, mentre il cestello brevettato si pulisce in pochi minuti.

In occasione del Black Friday la trovi scontatissima su Amazon, a un prezzo piccolo, per prestazioni eccezionali!

La friggitrice ad aria più venduta (e scontata)

La friggitrice ad aria più venduta? Philips Essential Airfryer, un elettrodomestico innovativo che sfrutta l’aria calda per cuocere alla perfezione qualsiasi cibo. Permette di preparare ricette deliziose, ma con un bassissimo contenuto di grassi, riducendolo sino al 90%.

Cosa rende questa friggitrice ad aria così speciale? Senza dubbio il suo design esclusivo. La forma a “stella marina” infatti permette di preparare cibi croccanti fuori e morbidi dentro, eliminando i grassi, ma senza rinunciare al gusto. Grazie al timer integrato si possono preimpostare differenti tempi di cottura sino a 60 minuti per cuocere, grigliare, riscaldare, arrostire e friggere qualsiasi cibo!

La friggitrice ad aria compatta e mini (anche nel prezzo)

Offerta Friggitrice Ad Aria Calda Capacità 5 Litri Air Fryer Con Display Digitale Touch e Timer 60 Minuti

Compatta e mini, anche nel prezzo, la friggitrice ad aria Ardes regala una cottura perfetta e super sana. La scelta giusta per chi non vuole rinunciare al gusto, ma sogna alimenti oil free e con poche calorie. La tecnologia Rapid Air infatti cuoce in modo uniforme grazie a un flusso di aria calda, usando sino all’80% di olio in meno.

La friggitrice ad aria ha una capienza di ben cinque litri e una temperatura regolabile da 80 a 200 °C per friggere, arrostire e cuocere alla griglia. In più l’elettrodomestico è dotato di maniglia antiscottatura e di piedini antiscivolo, grazie al display digitale che permette di selezionare fra ben sette programmi preimpostati.

Vuoi scoprire tutti gli sconti e le offerte per la casa durante il Black Friday? Allora iscriviti subito al nostro Canale Telegram!