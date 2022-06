Miranda Kerr è innamorata di questo shampoo secco che costa meno di 15 euro

La bellissima modella Miranda Kerr è sempre occupatissima tra shooting, sfilate, serate mondane e viaggi. Con poco tempo a disposizione e continui cambi di look, riesce comunque ad essere sempre impeccabile e in ordine. Il sogno di tutte le ragazze e donne che si dividono tra casa, famiglia, lavoro, esami all’università e vita sociale. Diciamolo, in quante ci organizziamo gli impegni in base al lavaggio dei capelli?

A quanto pare il segreto di Miranda Kerr è proprio questo: risparmiare tempo nello shampoo, ma senza mai rinunciare ad avere capelli puliti e in ordine. Come fa? Con uno speciale shampoo secco che la aiuta a posticipare il lavaggio, così da stressare meno la cute e potersi concentrare su outfit, make up e lavoro. La salvezza in sessione d’esame o quando si è fretta nella frenesia di oggi giorno.

Lo shampoo secco amato da Miranda Kerr

La bellissima Miranda Kerr sfoggia la sua chioma castana sempre perfetta, ma quando non si trova sul red carpet e non ha un parrucchiere a sistemarle l’acconciatura, preferisce andare shampoo secco e risparmiare tempo. Il suo prodotto di fiducia è uno solo, sempre nel suo beauty, la salvezza nei viaggi di lavoro e tra uno shooting e l’altro.

Si tratta del famoso shampoo secco seboriduttore all’Ortica di Klorane. Un prodotto delicatissimo anche sulle cuti più sensibili, ipoallergenico ed indicato per capelli grassi e molto grassi. Deterge a fondo, purifica e lascia i capelli leggeri e freschi. Una formula innovativa, elaborata senza parabeni, senza solfato, senza coloranti. Insomma, una vera manna per chi soffre di cute grassa e non può lavare i capelli ogni singolo giorno.

Uno shampoo amatissimo anche dai clienti

Non è solo la super modella a parlare bene di questo bestseller. Basta sbirciare tra le recensioni di Amazon per capire che i clienti sono più che soddisfatti. Questo shampoo secco riesce ad assorbire il sebo, togliendo l’effetto “unto” dall’attaccatura dei capelli, prolungando il tempo tra un lavaggio e quello successivo.

Basta diffondere bene il prodotto sulla cute, lasciarlo in posa e poi spazzolare per bene l’eccesso. Il risultato saranno capelli più puliti, volume alla radice e una giornata intera senza pensare ai capelli sporchi. Certo, non è un sostituto del tradizionale shampoo, ma chi ha capelli molto grassi sa che è davvero difficile tenere la chioma pulita per più di un giorno. Con lo shampoo secco si ovvia a questo disagio.

Tutti i vantaggio dello shampoo secco di Klorane

L’azione sebo riduttiva dello shampoo secco all’Ortica di Klorane tiene sotto controllo il sebo fino a 48 ore, permettendo di distanziare il lavaggio dei capelli, mantenendoli più puliti più a lungo risparmiando acqua, tempo e energie. Infatti, in soli 2 minuti, la formula secca deterge e purifica il cuoio capelluto, apportando detersione e leggerezza ai capelli. Risulta così efficace grazie all’Ortica seboriduttrice, che associata ad una miscela di polveri naturali ultra assorbenti, contrasta l’eccessiva produzione di sebo e aiuta a ridurre l’untuosità dei capelli grassi. Non lascia segni bianchi nemmeno usi capelli più scuri.

Vi starete chiedendo quanto costi lo shampoo preferito di Mirana Kerr? In realtà il prezzo si aggira intorno a 12 euro, quindi niente di eccessivo. In fin dei conti si tratta di uno shampoo di alta qualità, che spesso si può trovare anche in farmacia.