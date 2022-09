Miranda Kerr è fan di questo rituale di bellezza che puoi fare a casa con soli 10 euro

Fonte: IPA

Supermodella, attrice e icona di bellezza: Miranda Kerr può contare su un rituale di bellezza che costa meno di 10 euro. L’ex moglie di Orlando Bloom è una grande fan della skincare routine con i cristalli e punta su prodotti low cost, alla portata di tutti.

Gua sha, il rituale di bellezza di Miranda Kerr

Il rituale di bellezza di Miranda Kerr si chiama Gua sha ed è una tecnica di massaggio del viso che dona una pelle levigatissima e liscia. Si realizza usando una pietra Gua sha a forma di cuore da applicare su faccia e collo con una leggerissima pressione.

Il risultato è evidente da subito! La pietra infatti permette di ridurre occhiaie e rughe in pochi secondi, regalando un incarnato luminoso e fresco. Diventato celebre su Tik Tok, grazie a video e hashtag lanciati da influencer, il Gua sha è in realtà una pratica molto antica che arriva dalla medicina tradizionale cinese.

Il termine infatti deriva da “gua”, che vuol dire strofinare, e “sha”, che si traduce in calore. La pietra è piatta, di quarzo oppure giada, con dei bordi lisci e arrotondati, ideali da strofinare sul viso per attivare la circolazione.

Succo di noni, il segreto di Miranda Kerr

La costanza è senza dubbio il primo segreto della bellezza di Miranda Kerr che non salta mai un appuntamento con la sua beauty routine, sia il mattino che la sera. Non solo: ogni giorno la modella beve il succo di noni.

Questa bevanda, conosciuta con il nome di gelso indiano, viene ricavata da un frutto originario della Polinesia. Ricco di principi attivi, per secoli è stato sfruttato grazie alle proprietà benefiche e all’alto potere energetico. Amaro e vischioso, il succo viene solitamente mescolato con estratto di mela o uva.

“Me l’ha fatto conoscere mia nonna quando avevo appena 13 anni e da allora lo bevo e lo uso ogni giorno”, ha raccontato Miranda. Il super succo infatti è ricchissimo di vitamine (A e C), antiossidanti e minerali, con proprietà ringiovanenti e curative. Inoltre permette di proteggere l’epidermide dai danni provocati dai radicali liberi.

Non solo succo di Noni, Miranda accompagna il suo rimedio di bellezza con altri succhi freschi e deliziosi, come quello di sedano spremuto a freddo. Questa verdura è un potente antinfiammatorio, alcalinizzante e utile per depurare l’organismo. La modella lo consuma a digiuno, mezz’ora prima della colazione. Il risultato? Una pelle strepitosa.

La beauty routine di Miranda Kerr

La beauty routine di Miranda Kerr si basa sull’uso di cosmetici certificati e biologici. La modella punta su etichette che indichino una formulazione sicura, clean e assolutamente rispettosa della pelle.

La star segue inoltre una routine anti stress, soprattutto quando deve affrontare impegni importanti. Per prima cosa pratica il digital detox, allontanandosi da qualsiasi tipo di device. Medita ogni giorno, per almeno 15 minuti, in mezzo alla Natura, mentre al termine di una lunga giornata fatta di impegni, interviste e appuntamenti, si concede un bagno caldo. Un modo perfetto per rilassarsi e per dormire meglio per tutta la notte.

