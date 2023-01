Mini lavastoviglie: cosa sono, quanto costano e quali sono i vantaggi

Fonte: iStock Photos

Preparare la cena per gli amici o la famiglia è sempre bello. Sì, ma dopo chi lava i piatti? La mini lavastoviglie è la soluzione perfetta per chi ha poco spazio, ma vorrebbe un elettrodomestico veloce, economico ed efficiente per lavare le stoviglie. I modelli sono tantissimi, così come i vantaggi che hanno reso le mini lavastoviglie super desiderate!

Cosa sono le mini lavastoviglie

Le mini lavastoviglie non sono altro che delle lavastoviglie con dimensioni più contenute che non hanno bisogno di essere incassate. Permettono di lavare numerosi coperti senza dover sciacquare piatti e bicchieri a mano, consentendo un grande risparmio energetico.

I vantaggi delle mini lavastoviglie

Perché comprare una mini lavastoviglie? Per prima cosa, essendo più piccola, si carica in fretta, dunque non dovrai attendere molto per farla partire. Funzionali ed efficienti, questi elettrodomestici hanno la funzione lavaggio ECO che permette di risparmiare sui consumi di acqua e corrente, in più forniscono anche una asciugatura per avere stoviglie brillanti e super profumate. Puoi posizionarla ovunque: su un ripiano, dentro un armadio, mentre alcuni modelli si possono persino trasportare! I costi? I migliori modelli vanno dai 200 ai 300 euro, con tantissimi vantaggi e la possibilità di trovarle in sconto su Amazon.

La mini lavastoviglie per sei coperti

Moderna, compatta e semplice da utilizzare, questa mini lavastoviglie è l’ideale per qualsiasi cucina. Puoi posizionarla comodamente su un piano di lavoro oppure all’interno di un mobile e utilizzarla ogni volta che hai bisogno. Il sistema interno di scaffalature permette di contenere sino a 67 pezzi, utilizzando varie modalità di lavaggio come Rapido, 90 minuti, ECO, Vetro, Intensivo e Universale. Funzioni perfette per personalizzare l’uso di questo elettrodomestico comodo e funzionale. Facilissima da usare, questa lavastoviglie ha un pannello di controllo con icone che ti permetteranno di selezionare le funzioni che preferisci senza alcuna fatica, ricordandoti anche di aggiungere sale e brillantante.

La mini lavastoviglie portatile

Perfetta da portare in ufficio, da tenere a casa o da usare in vacanza in campeggio, questa mini lavastoviglie portatile è la soluzione per piatti puliti senza fatica ovunque tu sia.

Fra le caratteristiche più interessanti c’è la modalità ECO a risparmio energetico, da abbinare alla funzione di asciugatura per avere stoviglie sempre super pulite e brillanti. Una grande comodità per chi va sempre di fretta e non vuole perdere tempo.

La mini lavastoviglie a basso consumo

A basso consumo e perfetta per due coperti, questa mini lavastoviglie ha un’ottima modalità eco. Inoltre dal display è possibile selezionare dei programmi per sterilizzare i piatti e i bicchieri dei bambini o lavare la frutta. La funzione rapida inoltre è l’ideale quando vai di fretta e non vuoi perdere troppo tempo. La modalità asciugatrice, infine, allontana gli odori e permette di asciugare al meglio le stoviglie.

La mini lavastoviglie per 8 coperti

Perfetta anche quando hai diverse persone a cena, questa mini lavastoviglie ha ben otto funzioni di lavaggio (Intensivo, Universale, ECO, Vetro, 90 Min, Rapido, Fruit Wash e Auto Pulente) per garantire una pulizia di altissima qualità. Il vetro frontale inoltre è comodissimo e permette di seguire il lavaggio, regalando un tocco di design all’elettrodomestico.

La mini lavastoviglie a ciclo rapido

Vai sempre di fretta? Questa mini lavastoviglie offre un utilissimo lavaggio a ciclo rapido. Dura solo 30 minuti e permette di lavare le stoviglie sporche a 40°. In più l’eco lavaggio consente di risparmiare denaro e acqua, con risultati di pulizia e asciugatura eccellenti e un netto taglio ai consumi idrici ed energetici.

