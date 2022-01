I migliori thermos da portare con te in ufficio o in viaggio

Ci sono davvero molte occasioni in cui vorresti avere un buon caffè caldo a portata di mano, senza però vedere alcun bar all’orizzonte. E che dire delle roventi estati che ti fanno sognare una deliziosa bibita ghiacciata quando proprio non puoi alzarti dalla scrivania? Il thermos è la risposta a (quasi) tutti i problemi: che sia in viaggio o in ufficio, diventerà ben presto il tuo più fedele alleato. L’importante è scegliere quello giusto.

Thermos, i migliori da acquistare

Il thermos è un accessorio fondamentale per le vacanze, perché permette di avere sempre dietro una bella scorta di bevande calde o fredde, a seconda dell’occasione. In inverno, quando le temperature scendono in picchiata anche durante il giorno, è impossibile non apprezzare la comodità di avere un buon caffè o un tè ancora bollenti a disposizione. Mentre d’estate, magari durante le lunghe ore trascorse sotto il sole bollente, il refrigerio di una bibita ghiacciata è un vero idillio.

Ma non c’è bisogno di pensare ad un viaggio per capire la comodità di un buon thermos: in ufficio può rivelarsi davvero utile, soprattutto nelle giornate più impegnative quando anche allontanarsi un attimo dalla scrivania per andare in bagno diventa complicato. Di motivi per cui averne uno da portare con te in ogni occasione è una buona idea ce ne sono tantissimi. Scopriamo allora quali sono i migliori thermos tra cui scegliere.

Disponibile in più dimensioni e, soprattutto, in tantissimi colori, il thermos Blumtal è una vera bomba d’allegria. È realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, che mantiene la giusta temperatura a lungo ed è quasi indistruttibile. Così non avrai più il problema di come avere sempre con te le tue bevande calde o fredde.

Thermos Blumtal Coloratissimo e divertente, puoi portarlo con te davvero ovunque

Ami fare attività sportiva e sei sempre in movimento? La borraccia termica Active Flask è senza dubbio la tua futura alleata in ogni avventura. Resistente e molto versatile, offre persino 3 diversi tappi tra cui scegliere: quello classico, quello adatto per lo sport e quello con cannuccia incorporata.

Borraccia termica Active Flask Il thermos ideale per accompagnarti in ogni avventura

Dalle linee semplici e moderne, la bottiglia termica Twonotwo è la scelta intelligente se la tua passione sono tisane e infusi. Contiene infatti un ottimo filtro infusore, per preparare deliziose bevande calde (che si mantengono tali fino a 12 ore). E il tappo in legno è un vero tocco d’eleganza.

Bottiglia termica Twonotwo Thermos dotato di filtro, perfetto per preparare tisane e infusi

Vuoi distinguerti e avere con te un pizzico di raffinatezza? Il thermos Mameido non potrà che sorprenderti: oltre ai materiali di elevata qualità, che garantiscono resistenza e ottima tenuta del freddo e del caldo, vanta un design d’eccellenza. Dalle eleganti tonalità opache al nero con venature effetto marmo, hai una vastissima scelta.

Thermos Mameido Fai dell'eleganza il tuo punto forte, anche nella scelta del thermos

Sempre Maimedo offre una versione più maneggevole, una deliziosa tazza termica che ha nelle sue ridotte dimensioni il suo punto di forza. Anch’essa esteticamente un vero gioiellino, mantiene il calore fino a 4 ore e ha un comodo tappo antigoccia. Puoi dire addio ai bicchierini in plastica, con gran guadagno anche per l’ambiente.

Tazza termica Mameido La tua scelta eco-friendly ed elegante, sempre a portata di mano