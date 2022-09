I migliori spray per capelli anti umidità da acquistare adesso

Fonte: iStock Photos

SOS effetto frizz? In aiuto arrivano gli spray per capelli anti umidità, ideali per nutrire in profondità la chioma e renderla splendida. L’autunno non è certo il mese ideale per la bellezza dei capelli. All’umidità presente nell’atmosfera si aggiungono vento e pioggia, per non parlare dei danni causati dai mesi trascorsi al mare, fra salsedine e sole.

I migliori spray per capelli anti umidità

Un aiuto viene offerto dagli spray per capelli anti umidità, prodotti con una formula studiata apposta per donarti lucentezza e forza in pochi semplici passi. Spruzza il prodotto – sui capelli asciutti o bagnati – poi pettina e il gioco è fatto! Le soluzioni fra cui scegliere sono tantissime e c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Se cerchi uno spray per capelli anti umidità vegano

Cruelty free e vegana: la formulazione di questo spray per capelli anti umidità è il top non solo per la tua chioma, ma anche per l’ambiente! Protegge qualsiasi tipo di capelli – dal liscio al mosso sino al riccio – donando lucentezza e luminosità per tutto il giorno. Lo spray ha un effetto che dura anche dopo diversi lavaggi e garantisce un effetto straordinario. La formula senza parabeni e solfati è 100% eco-sostenibile e approvata da PETA. Il contenitore inoltre è realizzato in plastica riciclata.

Offerta Spray Capelli anti umidità e anti crespo Spray Vegano e Cruelty Free per tutti i tipi di capelli

Se vuoi uno spray per capelli anti umidità che regali le onde

Hai voglia di riscoprire anche in città le onde morbide e bellissime che sfoggiavi in spiaggia? Replica l’effetto mare ideando delle beach waves impeccabili con questo spray anti umidità. Come funziona? Vaporizza sui capelli asciutti oppure umidi, poi modella con le dita creando le onde. Infine asciuga con il phon oppure lascia che sia il vento a fare il suo lavoro.

Offerta Spray salino anti umidità Spray texturizzante per onde naturali

Se sogni uno spray per capelli anti umidità profumatissimo

Adori il cocco? Allora questo spray per capelli anti umidità è quello che fa per te! Profumatissimo, riduce l’effetto frizz in un attimo, inoltre protegge dai raggi UV e nutre la chioma in profondità. Ideale per regalare volume, corposità e luminosità, lo spray al cocco rivitalizza al massimo i capelli spenti, danneggiati e secchi. Inoltre si comporta come un termoprotettore, bloccando i danni provocati da phon, piastra. o arricciacapelli sino a 230°C.

Offerta Spray Termoprotettore Capelli al Cocco Trattamento Senza Risciacquo con effetto anticrespo

Se sogni uno spray per capelli anti umidità alla cheratina

Il miglior rimedio contro i capelli crespi? La cheratina! Questa sostanza, presente nella formulazione dell’olio K-Cheratina, è un vero toccasana per la bellezza della chioma. Ricostruisce i capelli aridi, sfibrati e secchi, proteggendoli dagli agenti esterni. Fra gli ingredienti c’è anche l’acido ialuronico che “rimpolpa” i capelli uno per uno, regalandoti una chioma favolosa!

Nutritive Repair Olio Spray con Cheratina Idrolizzata Ricostruzione per Capelli Secchi e Rovinati grazie a una formula arricchita con acido ialuronico

Se cerchi uno spray per capelli anti umidità lisciante

Una chioma super liscia e senza nodi è il sogno di tante. Ma come averla anche in autunno quando l’effetto crespo è dietro l’angolo? La soluzione è uno spray che riduce l’umidità e liscia la chioma, regalando leggerezza e morbidezza. La formula del prodotto è arricchita con il complesso Advanced Keratin System a base di Cheratina Idrolizzata. Consente di riempire le irregolarità presenti nella fibra capillare, levigando la cuticola e ricoprendola con un film protettivo. L’effetto liscio, con protezione da phon e piastra, dura sino a 72 ore.

Offerta Biopoint Miracle Liss Spray Capelli Senza Risciacquo Liscio 72h

