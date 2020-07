I migliori sieri viso da acquistare

editato in: da

Da anni, presentati al mondo grazie all’avvento della skincare coreana, i sieri spopolano sul mercato sotto la forma di “concentrati di bellezza”. I principi attivi contenuti al loro interno sono concentrati e, al posto che essere emulsionati con olii formando una consistenza cremosa, sono disciolti in soluzione acquosa, così da essere percepiti ancora più confortevoli sulla pelle, specialmente durante il periodo estivo.

Siero viso per pelli secche

Le pelli secche si riconoscono immediatamente: tirano, prudono, si desquamano facilmente e all’aspetto paiono grigie, dal colorito opaco e spento. Questa secchezza può essere causata da fattori ambientali, come la vita in un posto eccessivamente caldo e asciutto che non permette alla pelle di mantenere intatta la sua barriera protettiva. Un altro fattore importante è l’età: con il passare degli anni la pelle perde la sua capacità di autorigenerarsi e proteggersi, perdendo la sua naturale idratazione.

Per dare nuovo vigore alle pelli secche serviranno due tipi di sieri: uno all’acido ialuronico a basso peso molecolare, che andrà a rinvigorire le cellule dell’epidermide, e uno a base oleosa che andrà invece a riparare lo strato corneo, fungendo anche da barriera con il mondo esterno. Il primo, prodotto da Collistar e contenente acido ialuronico puro, potrete acquistarlo a questo link Amazon. Il secondo a base oleosa – come nel caso di questo prodotto da OMIA, a base di olio di Argan altamente nutriente – scoprite il prezzo su Amazon.

Siero viso per pelli mature

Col passare degli anni, la variazione dei livelli ormonali, lo stress e l’azione dannosa dei radicali liberi, la pelle tende a perdere il suo naturale vigore, divenendo meno turgida, piena e distesa. L’ingrediente migliore – in vero toccasana per le pelli in là con gli anni – è il retinolo. Un ottimo siero al retinolo, acquistabile facilmente su Amazon. Addizionato con acido ialuronico, il siero al retinolo di Satin Naturel darà un booster rigenerante e idratante alla pelle che accresce esponenzialmente la sua capacità di autorigenerarsi, producendo cellule nuove e sane. Importantissimo: il retinolo è un ingrediente di utilizzare con cautela, e – essendo fotosensibilizzante – da evitare completamente durante il periodo estivo.

Siero viso per pelli grasse o miste

L’incubo e il cruccio della maggior parte degli adolescenti. La pelle, in giovane età, è sottoposta allo stimolo degli ormoni non ancora assestati, e i risultati di questa frenetica attività potrebbero farsi visibili sulla pelle del viso, che si presenta oleosa e impura. Oltre al consulto di un buon dermatologo, ci sono alcuni principi attivi che potrebbero venire in soccorso per cercare di alleviare questo antiestetico problema cutaneo. La Niacinamide è uno di questi: per il suo potere sfiammante e seboregolatore è un vero toccasana per le pelli giovani e impure. Un ottimo siero è quello prodotto da Pinpoxe Beauty: scoprine tutte le caratteristiche su Amazon. Questo siero, ottimo anche per pelli miste e asfittiche, deve però essere implementato con l’utilizzo di un altro siero a base di acido ialuronico per un’azione mirata nelle zone del viso in cui serve maggior idratazione.

Siero viso per pelli delicate

Ci sono pelli che alla vista non presentano particolari problemi dal punto di vista estetico, ma risultano estremamente sensibili, specie al variare degli agenti atmosferici. Per questo tipo di epidermide, ottimali sono i sieri a base di bava di lumaca, come quello – prodotto da Nuvò – che trovate qui su Amazon. La bava di lumaca, ad azione idratante, lenitiva e filmante, sarà quel che occorre per evitare l’alterazione del film idrolipidico della pelle più sensibile.