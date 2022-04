I migliori sieri alla vitamina C a meno di 20 euro

Pelle spenta e grigia? Probabilmente hai bisogno di aggiungere un po’ di vitamina C alla tua skincare routine.

Questa vitamina è conosciuta come uno dei migliori attivi anti-età presenti sul mercato ed è la vera chiave per mantenere nel tempo una carnagione liscia, uniforme e luminosa.

Anche se assumiamo giornalmente vitamina C, grazie all’alimentazione varia ed equilibrata, non c’è modo di garantire che questo potente antiossidante naturale porti i suoi benefici sulla tua pelle.

Ecco che entrano in gioco i sieri e altri prodotti topici a base di vitamina C.

Benefici della vitamina c sulla pelle

Perché la vitamina C è così nota e amata per la cura della pelle? Uno dei motivi principali per cui questo attivo viene scelto è il suo potere antiossidante, garantisce, infatti, oltre agli effetti antiage di un classico siero antirughe anche l’azione illuminate e schiarente. La pelle del viso appare subito dopo poche applicazioni: luminosa, fresca e soprattutto tonica. Per questo la primavera è la stagione giusta per usare un siero a base di vitamina C, anche se il suo uso può essere esteso anche al resto delle stagioni più fredde.

Altri benefici del siero alla vitamina C includono:

Riduzione del rossore e dell’iperpigmentazione : impedisce la produzione di melanina , la vitamina C rende meno visibili le le macchie solari, le macchie dell’età e il melasma, che si verifica quando la melanina è prodotta in eccesso in alcune aree della pelle. Può anche migliorare le aree in cui sono presenti cicatrici dell’acne.

: impedisce la produzione di , la vitamina C rende meno visibili le le macchie solari, le macchie dell’età e il melasma, che si verifica quando la melanina è prodotta in eccesso in alcune aree della pelle. Può anche migliorare le aree in cui sono presenti cicatrici dell’acne. Miglioramento dell’aspetto delle occhiaie: i sieri alla vitamina C possono aiutare a levigare le rughe rimpolpando e idratando la zona sotto gli occhi.

i sieri alla vitamina C possono aiutare a levigare le rughe rimpolpando e idratando la zona sotto gli occhi. Aumento della produzione di collagene

Prevenzione nel cedimento dell’ovale del viso: La produzione di collagene è legata all’elasticità e compattezza della pelle. Quando i livelli di collagene iniziano a diminuire, la pelle potrebbe iniziare a cedere, perdendo tonicità.

L’applicazione di un siero di vitamina C può aumentare la produzione di collagene, con conseguente effetto rassodante generale, inoltre a differenza di altri attivi è tollerata da tutti i tipi di pelle, fatta eccezione per allergie specifiche.

Sieri alla vitamina C: antiossidante e antirughe naturale

È stato dimostrato che la vitamina C agisce come agente antinfiammatorio grazie alla sua capacità antiossidante; lenisce la pelle e riduce il gonfiore, lasciando la pelle del viso levigata e meno opaca e spenta. Questo effetto combinato dona alla pelle una luce naturale.

L’azione antinfiammatoria della vitamina C:

neutralizzare i radicali liberi che causano il danno ossidativo

scoraggia la risposta immunitaria infiammatoria

Le proprietà antinfiammatorie della vitamina C possono anche aiutare a ridurre il rossore, che a sua volta permette di avere una carnagione più uniforme. La riduzione combinata di macchie scure, arrossamenti e irritazioni rende la pelle chiara e liscia.

Come usare un siero di vitamina C

Se ti stai chiedendo quando applicare un siero alla vitamina C, la risposta è sia mattina che sera, dopo la detersione e la tonificazione . Uno studio raccomanda persino di applicare un siero di vitamina C ogni otto ore o due volte al giorno per avere il massimo della protezione e dei benefici.

La vitamina C ha proprietà fotoprotettive e allontana lo stress ossidativo, causato radicali liberi che incontriamo durante la nostra giornata.

Basta che pensi allo scarico delle auto, al fumo di sigaretta, ad alcune sostanze chimiche, ma anche agli alcolici e agli alimenti troppo elaborata; la pelle è costantemente attaccata dai radicali liberi ed è necessario proteggerla. Per questo la maggior parte dei sieri antinquinamento contiene vitamina C, perché la sua azione in sinergia con altri attivi toglie il grigiore, illumina la pelle e agisce come film protettivo dagli attacchi costati che riceve dall’ambiente, ma anche da abitudini e stili di vita o predisposizioni genetiche della pelle.

I migliori sieri viso alla vitamina C

Ora che sai perché la vitamina C è così importante per la tua pelle, è ora di scegliere il siero da inserire nella tua skincare routine quotidiana.

Abbiamo selezionato per te alcuni sieri viso sotto i 20 euro che puoi acquistare su Amazon.

Siero viso alla Vitamina C Anti-Macchie e Illuminante

Il siero alla vitamina C più venduto su Amazon è quello di Garnier. Il motivo è presto spiegato, questo siero unisce l’azione della vitamina C ad altri due attivi: principi attivi dermatologici di Niacinamide e Acido Salicilico. Contrasta le macchie scure della pelle rendendola luminosa e uniforme e allo stesso tempo tiene a bada i pori dilatati e le impurità della pelle. Adatto quindi anche alle pelli più giovani.

Offerta Siero viso alla vitamina C, Garnier Ingredienti ad azione anti età, illuminante e anti impurità

Siero di vitamina C e acido Ialuronico Bio

Se state cercando un siero che unisca le proprietà della vitamina C a quelle idratanti e rimpolpanti dell’acido ialuronico allora questo di Florence fa al caso tuo.

Ha una delicata fragranza agli agrumi e la sua azione illuminante e antimacchia è potenziata dall’azione dell’acido ialuronico che idrata in profondità la pelle.

Offerta Siero viso alla vitamina C e acido ialuronico, Florence Ingredienti che lavorando in sinergia per una pelle tonica e luminosa

Siero alla vitamina C per il viso, siero viso VC con retinolo e acido ialuronico

Retinolo e vitamina C insieme per un azione antietà strong. Il siero di ONE1X è l’unico sul mercato ad unire insieme acido ialuronico, retinolo, coenzima Q10,Matrixyl 3000, vitamina E e olio di semi di rosa e olio dell’albero del tè. Il siero garantisce la diminuzione delle rughe sottili, cicatrici da acne, macchie scure idratando la pelle, aumentando la sintesi del collagene, elimina le macchie solari, riduce i segni dell’invecchiamento.

Shot di Vitamina C Concentrata

Azione d’urto? Lo shot di SkinLabo viene in tuo soccorso.

Siero intensivo per il viso con azione antiossidante, idratante, ristrutturante e anti pollution. A base di Vitamina C stabilizzata e ad alta percentuale, dona alla pelle una maggiore luminosità e riduce i segni dell’invecchiamento.

Siero Viso alla Vitamina C BIO con Acido Ialuronico e Aloe Vera

Il siero biologico di Satin Natural assicura risultati veloci e duraturi grazie al doppio complesso di vitamina C. Contiene, infatti, le due migliori e più efficaci forme di vitamina C attivata e stabilizzata. La combinazione con acido ialuronico ringiovanisce visibilmente l’aspetto della pelle: righe e segni d’espressione risultano evidentemente attenuati. La carnagione sarà presto più radiosa ed elastica.

Siero viso biologico alla vitamina C Siero viso biologico con un doppio complesso d vitamina C per una pelle radiosa e tonica