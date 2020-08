editato in: da

Indisciplinati, crespi, secchi, spenti, poco voluminosi, ingestibili, ribelli. Questi sono soltanto alcuni degli aggettivi altamente dispregiativi che le donne dotate di capelli ricci ha dovuto – almeno una volta – affibbiare alla propria chioma. E se invece i capelli ricci diventassero lucenti, elastici, definiti, forti, morbidi e disciplinati? È possibile, basta soltanto conoscere a fondo la propria tipologia di capello e le specifiche necessità della propria chioma e trattarla con i prodotti adeguati. Un prodotto spesso sottovalutato perché semplicemente “lavante” è lo shampoo. Lo shampoo viene spesso scelto senza particolare criterio, credendo che il suo unico compito sia quello di eliminare le impurità presenti sui capelli e sul cuoio capelluto. Nulla di più errato: lo shampoo per capelli ricci è il primo elemento trattante che entra a contatto coi capelli durante il lavaggio, motivo per cui deve essere scelto con giudizio a seconda delle proprie specifiche esigenze.

Ogni riccio, un capriccio

Se non è la proprietaria dei capelli ad essere capricciosa, sicuramente i suoi ricci non sono tra le tipologie di capello più semplici da gestire. Tra le cause che determinano questa particolare tipologia di capello – oltre ai fattori puramente genetici – c’è la presenza di cheratina, la sostanza di cui si compone il capello, disposta in maniera altamente irregolare. Questa sua irregolarità determina l’andamento a spirale del capello e la sua tendenza a seccarsi e ad incresparsi molto più rispetto ai capelli lisci. Per questo motivo, la chioma ricca necessita di attenzioni e accortezze maggiori, partendo proprio dalle sostanze usate per la quotidiana detersione. Vediamo dunque ora i migliori shampoo per capelli ricci in commercio.

Aveda – Be Curly

Questo shampoo, prodotto dal brand Aveda, farà impazzire tutte coloro che sono “fan” dei prodotti cosmetici green. Infatti, analizzando accuratamente il suo inci, potrete constatare la presenza di ingredienti attivi completamente naturali e biologici, i quali rispetteranno al 100% il naturale equilibrio della vostra cute. Per acquistare Be Curly su Amazon, vi basterà cliccare su Amazon.

Dr. Organic – Virgin Coconut Oil

Come precedentemente spiegato, i capelli ricci sono comporti di cheratina posta in modo irregolare, il che tende facilmente a renderli secchi e sfibrati. Per tutte le chiome bisognose di idratazione, il Virgin Coconut Oil di Dr. Organic (lo trovate comodamente su Amazon) sarà perfetto. La sua formulazione, che sostituisce le parti acquose con succo di aloe, sarà in grado di restituire l’idratazione persa, rendendo i capelli sani e lucenti. Per disciplinarli e ripararne la struttura danneggiata, alla formulazione è stato aggiunto anche l’olio di cocco.

Shea Moisture – Curl & Shine

Lo shampoo specifico per ricci ribelli di Shea Moisture è quello appartenente alla linea Curl & Shine, della quale fanno parte anche un balsamo, una maschera e un latte disciplinante da utilizzare dopo l’asciugatura. Questo prodotto, contenente olio di cocco e ibisco, promette di restituire disciplina anche ai ricci più ribelli. Questo shampoo strizza inoltre all’ambiente e alla salute del cuoio capelluto: non contiene parabeni, solfati, oli minerali e petrolati. Acquistatelo subito su Amazon!

Kerastase – Fluidealiste

Lo shampoo Fluidealiste di Kerastase non si rivolge soltanto ai capelli ricci, ma amplia il suo raggio d’azione a qualsiasi tipologia di capello per – per diversi fattori – sia tendente ad incresparsi con facilità. La sua speciale formulazione contenente il polimero cationico, il polimero morpho-keratine e la ceramide conferisce ai capelli – già dai primi lavaggi – un effetto disciplinato, lucente e morbido. Effetto che verrà ad intensificarsi se si mantiene un utilizzo costante del prodotto, associato a quelli che sono gli altri componenti della linea Fluidealiste. Trovate lo shampoo della Kerstase specifico per capelli ricci e crespi su Amazon.

Biopoint – Ricci Disciplinati

Anche il famoso brand di hair-care Biopoint propone la sua personale formulazione di shampoo specifico per capelli ricci. La sua promessa è quella di disciplinare anche il riccio più ostinato grazie al complesso Elasyl System arricchito con olio d’oliva, che contribuisce a donare morbidezza, elasticità e lucentezza alla chioma. Scoprite lo shampoo Ricci Disciplinato di Biopoint su Amazon.