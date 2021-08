I migliori scrub corpo a meno di 20 euro, per idratare e levigare la pelle

editato in: da

Con l’estate che ormai sta per volgere al termine, è giunto il momento di tornare a prendersi cura del proprio corpo. Accade che, durante le vacanze, il tempo per dedicare qualche attenzione in più alla pelle se ne va tra giornate in spiaggia e tuffi in mare. Per questo, una volta rientrate a casa non potrete proprio fare a meno di un buon scrub corpo: i risultati vi stupiranno.

Secondo una credenza piuttosto diffusa, lo scrub non andrebbe effettuato sulla pelle abbronzata per evitare di “portar via” il colore. Niente di più falso: l’abbronzatura non è certo uno strato che si posa sulla cute, quindi non c’è modo di eliminarla semplicemente utilizzando qualche prodotto esfoliante. Anzi, lo scrub è molto utile per rendere il colorito più uniforme e per spazzare via le cellule morte, che lasciano la pelle opaca.

Perché dunque si dice di evitare questo trattamento durante il periodo estivo? Si tratta solamente di una precauzione: lo scrub, con la sua azione esfoliante, rischia di indebolire le naturali difese della cute, che quindi sarebbe maggiormente esposta agli effetti dannosi dei raggi UV – anche se usate attentamente la giusta protezione solare. Il periodo migliore per dedicarsi allo scrub corpo è proprio il rientro dalle vacanze. Ma vediamo quali sono i prodotti migliori a meno di 20 euro, ottimi quindi per tutte le tasche.

Scrub Equilibra Corpo

Da una storica azienda italiana dedicata al benessere e alla bellezza, arriva un prodotto per il corpo adatto per tutte le esigenze. Lo scrub rimodellante Equilibra contiene uno speciale mix di sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che contribuiscono a nutrire la pelle e a renderla più levigata. L’olio di vinaccioli è l’ideale per migliorare la sua elasticità, mentre l’olio essenziale di rosmarino e il mentolo idratano a fondo, donando una grande sensazione di relax.

Potete scegliere non solo la versione rimodellante, bensì anche quella energizzante (con olio essenziale d’arancio) o il fango termale con il 20% di aloe vera, ottimo per contrastare la cellulite ed esfoliare la pelle con delicatezza. Il tutto in maniera naturale, senza parabeni, petrolati e coloranti.

Offerta Scrub Equilibra Corpo Esfolia delicatamente, rendendo la pelle liscia e luminosa: lo scrub corpo è ottimo per tutte le esigenze

Scrub corpo Naturals

Ideato per idratare a fondo la pelle, rimuovendo le impurità e lasciandola più morbida e sana, lo scrub Naturals contiene ingredienti naturali dalla potente efficacia. I 21 minerali presenti nel sale del Mar Morto hanno un’importante azione esfoliante, nutrono la cute e rallentano l’invecchiamento. L’olio di cocco, invece, combatte la cellulite e le smagliature: questo scrub è perfetto per le gambe e i glutei.

Il prodotto contiene anche olio di mandorle dolci, che aiuta ad illuminare la pelle, e l’olio di Argan, utile per trattare l’acne e le altre imperfezioni. Può infatti essere usato non solo per il corpo, ma anche per il viso. L’olio di avocado, infine, è ricco di antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi.

Offerta Scrub corpo Naturals Dalla natura, un prodotto innovativo che esfolia la pelle e contrasta i segni dell'età

Scrub purificante Geomar Thalasso

Esfoliante e idratante, lo scrub Geomar Thalasso migliora visibilmente la pelle rendendola più luminosa e vellutata. Con la sua formula ricca di ingredienti naturali, aiuta anche a combattere la formazione di peli incarniti e dona un’incredibile sensazione di freschezza, contribuendo nel frattempo a purificare la cute con la sua azione detox.

Questo trattamento corpo contiene sale marino e sabbia vulcanica, ideali per rinnovare delicatamente l’epidermide, e il carbone vegetale, dall’azione assorbente. Inoltre è arricchito con olio di moringa, utile ad aumentare l’elasticità dei tessuti, e nutrienti del Mar Morto, per donare luminosità alla pelle.

Scrub Geomar Thalasso Potente scrub purificante, ideale per illuminare e ringiovanire la pelle

Scrub corpo Kaloderma Rinnova Pelle

Kaloderma propone un ottimo scrub Rinnova Pelle, un trattamento intensivo dall’effetto levigante e purificante. Ideale per le pelli secche, questo prodotto ha una potente azione nutriente e dona immediata luminosità. La sua formula è arricchita con zucchero di canna, che esfolia delicatamente senza danneggiare la cute.

Lo scrub contiene inoltre olio di macadamia: le sue proprietà emollienti e rigeneranti rendono la pelle liscia e idratata, inoltre contrasta la formazione di smagliature e migliora l’aspetto delle cicatrici. Infine, l’olio di lavanda regala una deliziosa sensazione di relax, proprio come stare in una spa.

Offerta Scrub Kaloderma Rinnova Pelle Come in una spa: lo scrub purifica a fondo e rende la pelle più luminosa

Luxury Body Scrub Oro Nero

Lo scrub delicato a base di caffè dell’Etiopia ha numerosi benefici per la pelle: contribuisce a rivitalizzarla, stimolando il corretto turnover cellulare, migliora la sua idratazione ed elimina gli inestetismi. Ottimo contro acne e punti neri, ma anche contro cellulite e smagliature, contiene caffeina che stimola la circolazione e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Per la sua preparazione, vengono usati fondi di caffè biologico dell’Etiopia, raccolti e pestati a mano. La sua formula è arricchita con oli biologici di mandorla e di cocco, sale del Mar Morto ed estratto di cacao. Lo scrub è è ideale per tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato sia sul corpo che sul viso.

Scrub Oro Nero Delicato scrub a base di caffè dell'Etiopia, favorisce il drenaggio e combatte la cellulite