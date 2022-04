Labbra effetto filler: i migliori rimpolpanti da provare a meno di 20 euro

Tutte noi abbiamo desiderato almeno una volta avere delle belle labbra carnose e voluminose, proprio come quelle delle nostre star preferite. Ma il ritocchino è un’opzione che non molte si sentono di prendere in considerazione: è infatti un po’ troppo invasiva e, cosa non di poco conto, non propriamente economica. Questo non significa rinunciare ad un piccolo vezzo estetico. In commercio esistono prodotti rimpolpanti che permettono di avere bellissime labbra effetto filler. Poca spesa, massima resa!

Cosa sono i prodotti effetto filler

Le labbra sono sempre al centro dell’attenzione, quindi è inevitabile volersene prendere cura in modo attento. Purtroppo, soprattutto con il passare degli anni, arrivano i primi problemini: le labbra tendono ad assottigliarsi, presentano contorni meno definiti e si screpolano facilmente – in particolar modo in estate e in inverno, quando sono cioè soggette a condizioni climatiche più “estreme”. È a questo punto che molte donne cedono al fascino del chirurgo, per poter avere una bocca più carnosa e tutta da baciare.

Prima di arrivare ad un passo così importante – che, come ben sappiamo, può avere anche conseguenze non proprio piacevoli -, possiamo provare con un buon rimpolpante per labbra effetto filler. Si tratta di un prodotto che, sfruttando l’azione di alcuni importanti principi attivi come l’acido ialuronico e il collagene, migliora notevolmente l’aspetto delle labbra. Quali sono i suoi effetti? Oltre ad avere un’azione volumizzante e rimpolpante, aumenta la tensione della pelle rendendo la bocca più liscia e scolpita. Inoltre va a coprire le microrughe che inevitabilmente si formano con l’avanzare dell’età.

I migliori rimpolpanti per labbra voluminose

I prodotti per labbra effetto filler sono ormai disponibili in molte versioni: dal semplice balsamo che sostituisce il classico burrocacao al lipgloss che dona anche un tocco di colore e lucidità alla bocca, passando per le creme e i patch da applicare durante la notte. Non resta dunque che scegliere quello più adatto alle nostre esigenze e passare all’applicazione. Alcuni di questi prodotti agiscono immediatamente, fornendo volume alle labbra sin dai primi istanti: spesso, hanno tuttavia una durata di poche ore. Al contrario, altri hanno un’azione prolungata nel tempo, ma richiedono un po’ di costanza e un utilizzo regolare.

L’importante, comunque, è il risultato: l’effetto è quello di un lifting temporaneo, che non ha particolari controindicazioni, né rischi di cui preoccuparsi. Un altro vantaggio non indifferente è l’aspetto economico. In commercio si trovano buonissimi prodotti in una fascia di prezzo medio-bassa, perfetti davvero per tutte le tasche. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi: ecco i migliori rimpolpanti per labbra effetto filler a meno di 20 euro.

Labbra effetto filler: ecco come averle

Può un semplice balsamo per le labbra avere un effetto rimpolpante? Sì, basta scegliere quello giusto: Volulip è uno stick trasparente, da applicare ogni giorno prima del normale make up. Rende le labbra sin da subito più definite, dalla texture morbida e lucente. L’effetto volumizzante è dato dall’estratto di Portulaca Pilosa, che stimola la sintesi di acido ialuronico per una bocca che non teme il passare degli anni.

Balsamo labbra Volulip Il tuo gesto quotidiano per labbra carnose

Per labbra carnose e a prova di bacio, il trattamento day and night di TruuMe mette a disposizione due prodotti super efficaci. Si tratta di due lipgloss da applicare in momenti diversi della giornata: il primo va usato 2/3 volte a partire dalla mattina, per avere un effetto filler che dura fino a sera. Il secondo va invece applicato prima di andare a letto, perché agisca durante la notte rendendo le labbra più morbide e ben nutrite, ma anche più voluminose.

Lipgloss 2in1 TruuMe Trattamento giorno e notte, un vero concentrato di bellezza

Perché applicare due prodotti quando ne basta uno soltanto? Il lucidalabbra colorato Maybelline New York con acido ialuronico ha un immediato effetto volumizzante e idratante, inoltre leviga le labbra e ne definisce bene i contorni. Disponibile in varie nuance, è l’ideale per chi va sempre di fretta e non ha tempo per un make up troppo elaborato. Con un solo passaggio, la tua bocca sarà subito perfetta.

Offerta Lucidalabbra Maybelline New York La sua formulazione con acido ialuronico rimpolpa subito le labbra

Per una bocca da baciare, è importante concentrarsi anche sul contorno labbra. È qui che si formano spesso piccole rughe d’espressione che, soprattutto quando si usa il rossetto, non passano certo inosservate. La crema Face D è un trattamento ad azione filler che crea una barriera invisibile, migliorando sin da subito l’aspetto e la texture delle labbra. Contiene acido ialuronico a 3 pesi molecolari, arginina, retinolo e vitamina E: il suo effetto anti-età è davvero eccellente.

La sera, dopo esserti finalmente struccata, puoi prenderti cura delle tue labbra più a fondo. La maschera volumizzante All Natural ha una formula super idratante, grazie soprattutto al glucomannano e all’alga rossa. Semplice da applicare, basta lasciarla in posa per 15 minuti e noterai subito la differenza. Le labbra sono più lisce e morbide, ma anche più carnose. I patch a forma ovale aderiscono perfettamente alla bocca e nutrono anche il contorno labbra.

Patch volumizzante All Natural Una maschera ad alta idratazione, per nutrire le labbra a fondo