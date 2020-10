I migliori organizer per il trucco: tutta la tua bellezza a portata di mano

editato in: da

Ogni donna finisce con il possedere un gran numero di cosmetici di vario tipo e la loro organizzazione può rivelarsi un vero problema. Gli organizer per il trucco consentono di mettere un limite al disordine e di ottimizzare, oltre allo spazio, anche il tempo necessario a recuperare tutti i prodotti necessari a realizzare il make up. Naturalmente esistono moltissimi modelli di organizer, alcuni dei quali sono molto semplici e compatti, mentre altri sono piuttosto grandi, in grado di contenere moltissimi prodotti e di esporli tutti insieme in maniera che siano facilmente accessibili. Anche per quanto riguarda lo stile e il prezzo i prodotti in commercio offrono moltissima scelta: ecco qualche consiglio per orientarsi nella scelta del miglior organizer per il trucco a seconda delle proprie esigenze.

Organizer a torre: quando c’è tanto da tenere in ordine

Gli organizer a torre sono realizzati in maniera da contenere moltissimi tipi di prodotti, con scomparti di diverse forme e dimensioni disposti in maniera da rendere tutto immediatamente accessibile.

Si tratta di una soluzione un po’ ingombrante, ma che si rivela preziosissima per chi ama il make up elaborato, realizzato con un gran numero di differenti prodotti e strumenti. Grazie alla presenza di 12 cassetti e 16 sezioni aperte di varie dimensioni, l’organizer per il trucco di Readaeer è estremamente solido, compatto e facile da posizionare su qualsiasi ripiano. Realizzato in acrilico nero, bianco o viola trasparente, è largo 24 cm, profondo 13 e alto 40 cm. Il prezzo è piuttosto ragionevole, soprattutto tenendo in considerazione quanti prodotti questo organizer è in grado di contenere: dai un’occhiata su Amazon.

Un’altra versione degli organizer a torre è quella rotonda che, a fronte di una capienza forse leggermente minore, permette di avere un colpo d’occhio completo ed esauriente su tutti i prodotti in esso contenuti. Il modello proposto da Ameitech è regolabile in altezza per adattarsi a tutte le diverse necessità, inoltre è facile da montare, smontare e pulire. Per quanto riguarda il costo è inferiore al modello precedente: clicca su Amazon per avere ulteriori informazioni. La forma circolare della struttura di questo organizer si presta anche a una versione girevole proposta da Axumir, che ha organizzato tutti gli scomparti della struttura intorno a un perno centrale che permette di ruotare tutti gli scaffali a 360°. Si tratta di una soluzione perfetta se l’organizer viene posizionato in un angolo o contro un muro. È il tuo modello ideale? Vai su Amazon per acquistarlo subito.

Display da tavolo: solo il necessario a portata di mano

Il necessaire per il make up giornaliero in genere non comprende moltissimi prodotti. Per tenerli tutti a portata di mano basta quindi un organizer compatto e di piccole dimensioni, che può essere comodamente sistemato sul ripiano di un mobile o di una scrivania. Il modello di mDesign, realizzato in plastica, presenta due cassetti e otto scomparti aperti di diverse dimensioni, perfetti per tenere i trucchi di uso quotidiano a portata di mano, sempre accessibili e ben divisi. Anche a livello estetico questo modello è estremamente versatile, dal momento che viene presentato in rosa, bianco, grigio e in versione trasparente. Nel caso in cui venga macchiato dai pigmenti dei cosmetici è facilmente lavabile con acqua e sapone. Scopri il prezzo su Amazon.

Una valida alternativa, con diversi comparti in più, è costituita dalla proposta di Display4Top. Questo organizer per trucchi presenta la particolarità di essere divisibile in due parti, ognuna utilizzabile indipendentemente. L’organizer può quindi essere assemblato su più livelli oppure venire utilizzato in modo “destrutturato” per tenere i vari prodotti in due diversi punti dello stesso ripiano. Controlla su Amazon tutti i dettagli.

Organizer per il trucco in legno

Le amanti dei materiali naturali e di un design più rustico ameranno sicuramente queste versioni di organizer per il trucco in legno naturale o rivestito. Se la funzionalità è identica a quella degli organizer realizzati in plastica, il legno trasmette una sensazione di solidità e di romanticismo che si adatterà meglio alle preferenze delle donne più romantiche. Sunix propone un organizer solido e resistente, in legno riciclato trattato con mordente scuro. I due piccoli cassetti presentano dei piccoli pomelli in ottone che completano l’aria retrò e romantica dell’organizer. Si tratta di una soluzione molto compatta: le dimensioni complete e altri dettagli sono indicati sulla scheda del prodotto su Amazon.

Disposto su più livelli e con un utilissimo scomparto per i fazzolettini di carta, l‘organizer trucco in legno proposto da CLGTY è realizzato in legno di balsa e presenta una simpatica decorazione a forma di gatto su uno sportellino. È disponibile in varie versioni di rosa e un’adorabile versione fiorata. Non può essere immerso nell’acqua: quando sarà necessario pulirlo si dovrà utilizzare uno straccio umido con poco prodotto detergente. Si tratta di una perfetta idea regalo, soprattutto per una ragazza alle prese con la scoperta della passione per il make up: scegli su Amazon la tua versione preferita.