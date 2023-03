Conosci la qualità dell’aria che respiri? Scoprilo con i misuratori

Fonte: iStock I migliori dispositivi per misurare la qualità dell'aria

Si parla sempre più frequentemente di inquinamento atmosferico, soprattutto nelle grandi città dove lo smog rappresenta un problema quotidiano. È invece decisamente sottovalutato l’inquinamento domestico, quello che va a colpire la qualità dell’aria che respiriamo in casa ogni giorno: a dispetto di quello che potremmo pensare, anche tra le nostre mura ci sono particelle potenzialmente pericolose per la salute. Seppure invisibili, queste particelle sono quasi sempre presenti e costituiscono un problema da non trascurare. Possiamo allora aiutarci con un misuratore della qualità dell’aria: ecco i migliori in commercio.

I migliori dispositivi per misurare la qualità dell'aria

Tenere sotto controllo l’aria che respiriamo è importante, e potremmo accorgerci dei tanti inquinanti che sono presenti anche nelle nostre case. In commercio ci sono numerosi gadget che possono aiutarci in questo compito: come ad esempio Netatmo, un dispositivo di piccole dimensioni da posizionare nella stanza che vogliamo monitorare. È possibile connetterlo con il nostro smartphone (l’app è disponibile sia per Android che per iOS), così da avere notifiche in tempo reale. Che cosa misura questo strumento? Possiamo verificare la temperatura e il tasso di umidità, l’inquinamento acustico e la qualità dell’aria. L’app offre anche suggerimenti personalizzati per migliorare la salubrità dell’ambiente in cui viviamo.

Netatmo, rilevatore qualità dell'aria

Comodo e portatile, Temtop LKC-1000E è un misuratore professionale per verificare la presenza di inquinanti nell’aria che respiriamo. I suoi sensori sono studiati per rilevare i particolati PM2.5 e PM10, HCHO (formaldeide), AQI (indice di qualità dell’aria) e altre particelle pericolose. Il display ampio e ben illuminato rende facile leggere i risultati delle analisi, e l’indicatore della batteria aiuta a tenere sotto controllo il suo livello, per ricordarci quando è ora di mettere il dispositivo sotto carica. Il tutto ad un prezzo imbattibile.

Misuratore portatile Temtop

Airthings 2930 Wave Plus è un dispositivo tra i più completi presenti in commercio: piccolo e dal design particolarmente elegante, è dotato di sei sensori di qualità in grado di rilevare le particelle più pericolose per la nostra salute. Ci permette di avere letture accurate sulla presenza di gas radon, anidride carbonica, tossine e agenti chimici nell’aria. Inoltre monitora la temperatura, l’umidità e la pressione atmosferica, per garantirci un controllo completo su ciò che respiriamo in casa. Senza fili, è facilissimo da usare e si può collegare all’app per avere notifiche in tempo reale.

Airthings 2930 Wave Plus

Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il misuratore Durficst è lo strumento ideale per controllare i valori di CO2 presenti nell’aria. Il suo sensore si aggiorna automaticamente ogni 3 secondi, e il dispositivo è dotato di un allarme sonoro e di una scritta lampeggiante sullo schermo nel momento in cui il livello di anidride carbonica presente nell’aria supera la soglia limite. È comodissimo da utilizzare per verificare l’inquinamento domestico, anche per le sue piccole dimensioni (può persino essere appeso al muro). E controlla anche la temperatura e l’umidità presenti in casa.

Rilevatore Durficst

Somiglia ad una piccola radio, ma è uno strumento potentissimo: Awair è un misuratore professionale delle particelle presenti nell’aria che respiriamo. Questo piccolo dispositivo monitora costantemente la temperatura e l’umidità in casa, ma anche l’anidride carbonica, le sostanze chimiche volatili e le polveri sottili. Basta collegarlo con l’app sul nostro smartphone, e avremo non solo i dati in tempo reale, ma anche preziosi suggerimenti per migliorare l’ambiente domestico e le precedenti letture per avere uno storico sulla qualità dell’aria.

Misuratore professionale Awair

