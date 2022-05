Le migliori maschere nutrienti low cost per capelli sani e lucenti (anche in estate)

I raggi del sole, il vento caldo e la salsedine, d’estate i capelli hanno bisogno di un boost di nutrizione. Le maschere nutrienti sono, in questo caso, l’ideale per avere una chioma sana e lucente, facile da pettinare e splendida.

Le migliori maschere per i capelli

Online si possono trovare moltissimi prodotti, con ingredienti super, ideali per nutrire in profondità la chioma, nutrendola al 100%. Coccolare i capelli è un imperativo per evitare di ritrovarsi doppie punte, secchezza o radici sfibrate. Le maschere per capelli in questo caso sono l’alleato perfetto. Applica il prodotto prima o dopo lo shampoo, meglio se sulla chioma umida, pettinando e lasciando in posa per il tempo necessario. Ricordati di coccolarti almeno due volte a settimana per un risultato ottimale.

Scopriamo le migliori maschere (low cost) da provare!

La maschera alla cheratina

La cheratina è un vero e proprio toccasana per i capelli sfibrati e che tendono al crespo. Inserire questo ingrediente nella propria beauty routine è l’ideale per riparare una chioma secca, assottigliata e danneggiata. La maschera Alama, a base di cheratina, nutre il capello in profondità, prevenendo assottigliamento e secchezza. Applica una noce ddi prodotto sui capelli umidi, dopo averli pettinati e tamponati con l’asciugamano. Lascia in posa per dieci minuti, poi risciacqua.

Offerta Alama Professional Repair Maschera Ristrutturante Maschera Ristrutturante per Capelli Danneggiati e Sfibrati

La maschera contro i danni da styling

Il phon e la piastra sono alleati indispensabili per una chioma impeccabile anche d’estate. Il calore però tende a danneggiare i capelli, provocando secchezza e perdita di lucentezza con il tempo. La maschera Pantene Pro-V, a base di antiossidanti e lipidi, è l’ideale per nutrire la chioma. I risultati sono visibili sin dalla prima applicazione con un nutrimento profondo dalle radici alle punte.

Pantene Pro-V Maschera Multi-Nutriente Maschera per capelli più forti contro i danni da styling

La maschera alla frutta golosa e profumatissima

Golose e profumatissime, le maschere alla frutta BearFruits sono l’ideale per avere dei capelli bellissimi e dedicarsi una coccola extra. I gusti sono uno più delizioso dell’altro, dall’ananas alla fragola, da utilizzare insieme a una cuffia coloratissima e divertente. L’ananas è detox e rivitalizza, la fragola districa e illumina, mentre il gusto fenicottero liscia e ammorbidisce.

BearFruits Maschera e Cuffia per Capelli Maschera per capelli fenicottero, ananas o fragola per capelli stupendi

La maschera per illuminare

D’estate non è necessario solo nutrire, ma anche illuminare la chioma. Olio d’oliva, karitè e avocado sono gli ingredienti per capelli nutriti e luminosissimi, facili da pettinare e soffici. I tre oli sono contenuti nella maschera Garnier Fructis, ottima per coccolare la tua chioma prima o dopo la spiaggia, proteggendola dai danni del sole, della salsedine e del vento.

Il prodotto va distribuito sui capelli umidi, pettinandoli. Il periodo di posa dura solamente tre minuti, non appesantisce e assicura una bellezza che dura a lungo.

La maschera rinforzante con spirulina

Capelli strong e stupendi? Ci pensa la maschera rinforzante Gyada Cosmetics. Un impacco di altissima qualità a base di alga spirulina. Oltre a questo prezioso ingrediente contiene avena, ginseng, equiseto, arginina, valina, niacinamide, proteine idrolizzate da grano e soia. Un mix perfetto da usare per un impacco prima o dopo lo shampoo. L’impacco è un concentrato remineralizzante e vitaminizzante, ottimo per donare vigore a una chioma fragile, stressata o che tende al diradamento.

Impacco rinforzante Gyada Cosmetics Maschera anticaduta e rinforzante con alga spirulina