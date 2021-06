Le 10 migliori marche di smalto semipermanente da acquistare online

editato in: da

Quali sono le migliori marche di smalto semipermanente da acquistare online? Se sei una fan accanita delle unghie perfette e della lacca colorata senza sbeccature, lo smalto semipermanente fai da te è la risposta giusta.

Un prodotto professionale che, oggi, è diventato alla portata di tutti grazie alla possibilità di realizzarlo a casa. Facile da stendere, se non con qualche accortezza che si acquisisce con il tempo e la pratica, questo smalto ha bisogno di essere catalizzato in lampada UV per diversi secondi. In questo modo verrà polimerizzato diventando lucido, intenso difficile da sbeccare.

Se ti stai avvicinando per la prima volta a questo mondo o se hai solo voglia di allargare la tua collezione di colori (perché alla fine non sono mai abbastanza), qui abbiamo selezionato 10 migliori marche di smalto semipermanente da acquistare online.

CND Shellac

È uno degli smalti semipermanenti più amati e usati in tutto il mondo. Oltre ad avere una gamma colori infinita e con continue collezioni di tendenza, questo tipo di smalto semipermanente non necessità di essere limato per la rimozione. Basterà infatti lasciare in posa un solvente ad hoc per 15/20 minuti e spingere il colore con un bastoncino d’arancio. L’unghia sarà pronta per una nuova manicure e un nuovo colore.

OPI Gelcolor

Quando si parla di smalti, semipermanenti o no, è impossibile non menzionare i prodotti di O.P.I.. Una cartella colori davvero infinita che si rinnova in continuazione per fornire a tutti e tutte colori e finish sempre diversi. Lo smalto perfetto per chi vuole tonalità intense e vibranti.

DVA gel polish

Gli smalti DVA, oltre a essere disponibili in tantissime tonalità, mette a disposizione ben due base coat diverse (volume o indurente) in base alla tipologia di unghia e 2 top coat (extra shine o matte) per un finish personalizzato e una protezione long-lasting.

Pronails

Amato dalle onicotecniche che non possono più farne a meno, questo brand è caratterizzato da un packaging scuro e opaco che lo rende ancora più accattivante ed elegante. Tenuta long lasting assicurata.

Estrosa

La precisione è indispensabile quando si utilizza uno smalto semipermanente. Dal pulire al meglio l’unghia all’applicazione senza toccare le cuticole, usare i giusti attrezzi è importantissima per una durata davvero eccezionale. Gli smalti di Estrosa, infatti, sono dotati di un’impugnatura sottile e affusolata per un’applicazione perfetta anche per chi è alle prime armi.

Cuccio Colour Veneer

Se non ti fidi a utilizzare gli smalti semipermanente perché hai paura di ottenere un effetto fake e molto spesso, gli smalti Cuccio Colour Veneer sono l’ideale. La loro formulazione in puro gel che permette di ottenere uno strato molto sottile, anche doppio, lucido e dal colore vibrante.

Gelish

Conosci il soak-off? Proprio come CND, lo smalto Gelish non ha necessita di essere limato o passato con la fresa nel caso di rimozione. Questo metodo, che permette di agire sulle unghie in modo meno aggressivo, rende comunque lo smalto semipermanente forte e resistente.

Mesuada

Quando si cerca uno smalto semipermanente da applicare, anche, a casa è bene scegliere una formula autolivellante. Questo, infatti, permetterà un’applicazione più facile e veloce anche per chi è alle prime armi o non conosce molto bene gli smalti a lunghissima tenuta.

Orly

Una vera e propria certezza sia per gli smalti classici che quelli semipermanenti: le formulazioni di Orly presentano tantissimi colori e sfumature. La confezione, più piccola di altri brand, permette di utilizzare e acquistare diversi colori senza il rischio alcuno che si possano rovinare con il passare del tempo.

Excellence By Layla

Può durare fino a 4 settimane con un finish extra brillante: lo smalto semipermanente Excellence By Layla è facile da applicare, autolivellante per un colore uniforme e resistente. Basterà polimerizzare con lampada UV (2 minuti) e con lampada LED (30 secondi-1 minuto). Da non dimenticare di sgrassare e opacizzare l’unghia con un buffer prima dell’applicazione, permettendo così allo smalto di aggrapparsi più facilmente al letto ungueale stesso.