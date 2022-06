Illuminanti viso a meno di 10 euro per brillare in estate

Fonte: iStock I migliori illuminanti viso

Ad un’abbronzatura perfetta si addice davvero molto un tocco di brillantezza: se vuoi avere un aspetto radioso e pieno di salute anche in estate, non ti resta che provare un buon illuminante. Si tratta di un prodotto che permette di rendere la pelle immediatamente più luminosa e colorita, e che d’ora in avanti non potrà più mancare nella tua beauty routine. Basta infatti un piccolo gesto per dare un tocco glow al tuo viso, riuscendo nel contempo a mettere in risalto gli zigomi, con un vero e proprio effetto lifting. Vediamo quali sono i migliori illuminanti viso a meno di 10 euro.

Illuminanti viso, i migliori da provare

In polvere, in crema, liquido: di illuminanti ne esistono tantissimi, e scegliere quello più adatto alle tue esigenze potrebbe sembrare difficile – soprattutto se non si vuole spendere cifre troppo elevate. Da questo punto di vista, la fortuna è dalla tua parte. Ci sono infatti tantissimi prodotti di ottima qualità a prezzi contenuti, in una fascia che possiamo considerare low cost. Il tutto, naturalmente, senza rinunciare ad ottenere un risultato perfetto.

Considerato tra i migliori per rapporto qualità/prezzo, l’illuminante viso MegaGlo Highlighting di Wet n Wild è una garanzia. Nonostante il prezzo davvero irrisorio, promette brillantezza già dal primo tocco (e mantiene la parola!). Stiamo parlando di un prodotto in polvere che vanta un finish ultra perlato e una formulazione ad elevata pigmentazione, che permette un’applicazione agevole e un’immediata lucentezza.

Se vuoi dare tridimensionalità ai tuoi lineamenti e illuminare alcune zone del viso (come l’arcata sopraccigliare o gli zigomi), l’illuminante viso Master Strobing Stick di Maybelline New York potrebbe rivelarsi il tuo miglior alleato. Comodissimo da usare – e da tenere in borsetta per eventuali ritocchi -, ha una formula leggera che contiene micro perle riflettenti. E con l’81% di recensioni a 4 o 5 stelle, è senza dubbio tra i più amati dalle utenti.

Ancora in stick, l’illuminante viso Radiant Touch di Kiko coniuga facilità di utilizzo a risultati perfetti. La sua formulazione cremosa è arricchita con olio di jojoba, che nutre la pelle in profondità e ne migliora immediatamente la lucentezza. È disponibile in diverse nuance, così da poter regalare un effetto naturale ad ogni carnagione. Applicato nei punti strategici del viso, dona una brillantezza incredibile.

Si stende come un fondotinta, brilla come una cascata di glitter: l’illuminante viso Born To Glow di NYX è un prodotto multitasking, perfetto soprattutto in estate per regalare lucentezza alla pelle. Con una formulazione liquida che si asciuga rapidamente, ha un effetto iridescente molto delicato. Ma se vuoi intensificarlo, nessuna paura: basterà ripetere l’applicazione. Le sue 4 diverse tonalità offrono un’ampia scelta, e il risultato finale è sempre eccellente.

Da una delle principali case cosmetiche al mondo, arriva un prodotto di grande qualità ad un prezzo super accessibile. L’illuminante viso L’Or Highlighter di L’Oréal Paris ha un finish dorato che rende la pelle sin da subito più brillante e luminosa. Grazie alla sua texture in mousse, si applica con grande facilità e garantisce una lunga tenuta. È adatto anche alle pelli già abbronzate, per un tocco glow veramente stupendo.

Come scegliere l’illuminante viso

Nella scelta del prodotto giusto per le tue esigenze, è importante valutare la tonalità dell’illuminante. Per chi ha la pelle olivastra o già molto abbronzata, è meglio puntare su nuance dorate o color pesca. Al contrario, con le pelli più chiare si abbinano perfettamente le sfumature rosee o argentate. Per quanto riguarda invece la formulazione (in polvere, liquida o cremosa), la differenza principale sta nella praticità di utilizzo. Quindi via libera a ciò che ti sembra più comodo da avere sempre con te.