I gonfiabili più belli da avere quest’estate e da acquistare online

Le vacanze si avvicinano è tempo di sole, piscine, mare e ovviamente anche di gonfiabili. Colorati, divertenti, belli sono l’accessorio must have dell’estate.

L’accessorio che non potete farvi mancare

Saliti alla ribalta grazie ai post delle influencer su Instagram, i gonfiabili sono l’accessorio attira like per eccellenza e c’è una vera gara a sfoggiare il più bello e curioso. Si differenziano tra loro per colori sgargianti e fluo e per le forme originali.

Dagli unicorni color pastello, ai fenicotteri rosa, agli spicchi di pizza giganti, fino a materassini e gonfiabili dalle forme più disparate che spaziano dalla frutta agli animali.

Panda e unicorni giganti, isole a forma di fragola o anguria e si potrebbe continuare all’infinito, perché in commercio c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Le prime ad aver immortalato i cigni gonfiabili giganti su Instagram, sono state Veronica Ferraro e Chiara Ferragni nella primavera del 2017.

Oltre alla forma originale e al colore che è sicuramente l’elemento primario che induce all’acquisto, è importante prestare attenzione anche ai materiali con il quale è prodotto il materassino gonfiabile perché questo ne determina oltre che la durata nel tempo anche la comodità. I gonfiabili per il mare e la piscina sono generalmente prodotti con la plastica, come PVC e vinile, molto resistenti e impermeabili.

I gonfiabili più belli da acquistare

Ora è arrivato il momento di scegliere materassino gonfiabile più originale e colorato da portare in vacanza, scopriamo i trend di quest’estate.

Materassino a forma di fragola, Intex

È divertente e sgargiante, oltre ad essere comodo e sicuro grazie alle due maniglie poste ai lati. La stampa è molto realistica e i colori sono pieni. Sicuramente con la fragola gigante non si passa in osservati!

Gonfiabile a forma di fenicottero, Sky Tears

È stato il trend dell’estate 2018 ed ormai è diventato un vero classico. Quello proposto da Sky Tears ha la particolarità di essere molto grande, è lungo ben 190 cm. È prodotto con un PVC di alta qualità molto morbido al tatto, ideale quindi anche per prendere il sole in piscina.



Gonfiabile isola pavone, Intex

Comodo, leggero, maneggevole, il pavone isola è provvisto di due maniglie che consentono una maggiore stabilità. Inoltre è provvisto anche di tre camere d’aria per facilitare il gonfiaggio e un kit di riparazione incluso.

Anello con diamante gonfiabile, WLZP

Il gonfiabile a forma di diamante è uno dei più originali e simpatici in commercio. Per una proposta di fidanzamento un po’ diversa dal solito, questo gonfiabile proposto da WLZP è veramente una scelta simpatica e inaspettata da ricevere. È fabbricato in PVC ecologico ed ha uno spessore di 0,3mm.

Anguria gigante, Cozywind

L’anguria gigante è un materassino gonfiabile colorato e divertente fabbricato in materiale PVC ecologico ad alta densità ad asciugatura ultraveloce. Il design ergonomico offre molto supporto e comfort. Unisce alla sagoma allungata del classico materassino, il colore e la forma divertente dell’anguria. La lunghezza è di 180 cm.



Materassino bevanda ghiacciata, Intex

Il materassino a forma di bevanda ghiacciata proposto da Intex unisce alla forma particolare e curiosa della bibita gigante, un prezzo molto competitivo. La sua lunghezza di 197 cm permette di distendersi completamente in comodità, ma il suo peso contenuto lo rende estremamente maneggevole e trasportabile.

Ciambella multicolor

La ciambella galleggiante colorata e dalla grafica accattivante è un gonfiabile di dimensioni più contenute rispetto a quelli precedentemente proposti. È la scelta ideale se non si vuole un oggetto troppo ingombrante. È elegante e molto chic grazie ai colori tenui.

Avocado gonfiabile con palla, Myir JUN

Il materassino più amato della scorsa estate è l’avocado gonfiabile con palla. La particolarità di questo gonfiabile è proprio nella parte centrale costituita da una palla a forma di nocciolo che può essere rimossa. Divertimento e relax sono assicurati.

Materassino gonfiabile patatine fritte, Intex

Un altro materassino da avere è questo con la stampa realistica delle patatine fritte. È spazioso, confortevole e molto leggero, nella confezione è incluso un kit di riparazione.

Unicorno gonfiabile, Sunnow

L’unicorno è il gonfiabile più visto e più in voga sui social network, ma è ancora uno dei più desiderati.

Fotogenico, imponente e bello da vedere, l’unicorno gonfiabile è ben rifinito dai colori vivaci e dalle curve morbide. Possiede un porta bicchiere incorporato e due maniglie poste sul collo.

