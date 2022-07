Il fondotinta non va in vacanza: i migliori prodotti waterproof e low cost

Fonte: iStock Photos

Il fondotinta waterproof? È il prodotto perfetto per affrontare l’estate. Eh, sì, perché anche con la stagione calda avere una pelle perfetta è d’obbligo. Un aiuto arriva da un cosmetico che uniforma l’incarnato e nasconde le piccole imperfezioni. Le formulazioni cambiano rispetto all’inverno, diventando resistenti all’acqua e decisamente low cost, per affrontare aperitivi sulla spiaggia, feste in piscina e passeggiate con un make up impeccabile.

I migliori fondotinta waterproof low cost

Cosa non può mancare nel beautycase dell’estate? Ovviamente il fondotinta waterproof! Un prodotto che resiste all’acqua e che idrata la pelle, proteggendola nel contempo dai danni provocati dal sole.

Se ti capita di indossare la mascherina

Offerta L'Oréal Paris Fondotinta Liquido Infaillible 32h Fondotinta Coprente a Lunga Tenuta con Protezione Solare SPF25

In cerca di un fondotinta che resista anche alla mascherina? Il fondotinta liquido di L’Oréal Paris garantisce un’ottima coprenza e idratazione. La tenuta dura sino a 32 ore e il prodotto è non solo waterproof, ma anche low transfer e mask friendly. Consente di coprire le imperfezioni senza effetto lucido o sbavature, regalando un incarnato luminoso senza appesantire la pelle. La formulazione è arricchita con micro perle, vitamina C e una protezione dai raggi UV. Si tratta della soluzione ideale se indossi l. mascherina per evitare sbavature e trasferimento di prodotto.

Se cerchi anche un correttore

Offerta Rilastil Sun system Correttore Fondotinta cremoso resistente all'acqua per tutti i tipi pelle

Compatto e altamente coprente, il fondotinta Rilastil Sun ha un elevato potere coprente. Il prodotto è compatto con un packaging che ti permette di metterlo nella borsa da mare e usarlo quando preferisci. Il bello di questo fondotinta waterproof è che dona anche un colore dorato alla pelle, valorizzando l’abbronzatura. Il tutto proteggendo comunque la pelle dai raggi UVA e UVB, rendendo la pelle liscia e morbidissima. Merito della formula con il PRO-DNA Complex ad azione elasticizzante.

Se sogni alta protezione per il viso

Il fondotinta waterproof perfetto per l’estate ha un’alta coprenza, ma soprattutto una formula arricchita con la protezione solare. La pelle del viso infatti è particolarmente sensibile all’azione dei raggi UVA e UVB. Bionike Defence Sun ha una fotoprotezione SPF 50, con filtri minerali, capace di contrastare l’azione dei radicali liberi. Antiossidante, uniforma l’incarnato grazie all’effetto matte, regalando una pelle perfetta, ma soprattutto protetta.

Se sei sempre di corsa

Sei sempre di corsa e ha bisogno di un prodotto facile da usare? Prova lo stick di Max Factor, un cosmetico tre in uno che riunisce fondotinta, correttore e contouring. Praticissimo da usare e da tenere sempre nel beautycase, offre una coprenza medio-alta e un finish satinato, coprendo piccole macchie, imperfezioni e occhiaie. La texture è ricca e cremosa, ideale per pelli secche, mentre la forma a stick permette di usarlo in pochi secondi.

Se vuoi idratare la pelle

Offerta Rimmel London Match Perfection Foundation Fondotinta Liquido pr una Pelle Perfetta e Levigata con SPF 20

Il fondotinta Rimmel London è una garanzia, sia per le pelli giovani che per quelle mature che cercano idratazione. La formulazione ha una tenuta sino a 24 ore e una protezione SPF 20. Il fondotinta waterproof regala un risultato perfetto, soprattutto se. cerchi un cosmetico che possa anche nutrire la pelle stressata dal sole. Uniforma l’incarnato e nutre in profondità grazie a una texture che in più ti protegge dai danni dei raggi solari.

