I migliori doposole sotto i 15 euro per un’abbronzatura a lunga durata

editato in: da

L’estate è arrivata finalmente e con essa anche i weekend al mare e in piscina. Prima di partire però, devi essere sicura di avere tutto nel beauty case per non trovarti costretta ad acquistare, all’ultimo minuto, un prodotto scadente e non adatto alla tua pelle.

Non basta, infatti, solo una buona crema solare per assicurarti un’abbronzatura duratura, è indispensabile avere con sé anche un buon doposole per reidratare e lenire la pelle dopo una giornata al sole.

La pelle, dopo appena venti di minuti di esposizione al sole perde gran parte della vitamina E, per non parlare della perdita superficiale di acqua; l’epidermide si disidrata e necessita di qualche giorno per ritornare nella condizione in cui era prima dell’esposizione al sole. Una crema specifica, studiata proprio per questa funzione, velocizza questo processo di rigenerazione, permettendo anche all’abbronzatura di rimanere omogenea, brillante e durare più a lungo.

In commercio ci sono molte tipologie di doposole, si differenziano per texture – creme, gel, oli e latte – e agli attivi che contengono – aloe vera, menta, glicerina e acido ialuronico. Vediamo insieme le 5 creme doposole migliori a meno di 15 euro.

Equilibra: gel lenitivo doposole all’aloe

La crema Equilibra corpo, Aloe dermo-Gel a base di aloe vera è un gel multiuso ideale sia per lenire la pelle dopo l’esposizione al sole, ottimo anche per bruciature di altra natura, per calmare la pelle arrossata dopo la rasatura e per tutti gli usi in cui è necessario placare il bruciore dell’epidermide. L’aloe vera, infatti, ha grandi proprietà anti infiammatorie e lenitive.

Equilibra corpo, aloe dermo-gel, lenitivo a base di aloe vera Un gel idratante e multiuso, formulato con il 98% di aloe vera pura, adatta in tutti i casi in cui si ha necessità di lenire e calmare l’epidermide.

PIZ BUIN: doposole rinfrescante, con estratto di menta

Il latte doposole di Piz Buin ha la caratteristica di assorbirsi velocemente e di idratare per ventiquattro ore dalla sua applicazione. Aiuta a prevenire la desquamazione dovuta all’esposizione prolungata al sole e la sua formulazione, in latte è ultraleggera. Garantisce un assorbimento rapido, non appiccica e non unge. L’estratto di menta e l’aloe vera donano un effetto rinfrescante immediato e duraturo.

Offerta PIZ BUIN, Latte Doposole idratante lenitivo e rinfrescante. Un latte solare lenitivo e rinfrescante a base di estratto di menta, garantisce un’idratazione 24 ore dall’applicazione

Bionike: balsamo lenitivo riparatore

La crema doposole Bionike è un balsamo rinfrescante, studiato specificatamente per le pelli sensibili e intolleranti. Aiuta a contrastare l’idratazione e l’invecchiamento cutaneo causato dai raggi solari. Contiene ingredienti dalle proprietà lenitive e rinfrescanti, ottimi per attenuare arrossamenti e irritazioni. La formulazione leggera e non grassa si assorbe rapidamente e dona una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. Nutre e idrata l’epidermide, rendendo la pelle compatta e luminosa.

Offerta Bionike Defence Sun Balsamo Doposole Un balsamo dalle proprietà rinfrescanti, formulato per le pelli più sensibili è, infatti, adatto anche a chi ha un’allergia al Nichel

Rilastil: latte doposole idratante intensivo

Il doposole prodotto da Rilastil oltre a lenire la pelle da eventuali rossori dovuti all’esposizione del sole.

La idrata intensamente e la rigenera dopo le aggressioni dei raggi solari che, come sappiamo, stimolano l’azione dei radicali liberi responsabili dello stress ossidativo e quindi dell’invecchiamento della pelle.

Rilastil Sun Sys Ppt Latte Doposole Rigenera la pelle dopo l’esposizione al sole, ha inoltre, un’azione elasticizzante per mantenere una pelle compatta e omogenea anche dopo l’abbronzatura

Garnier: idratante e lenitivo, maxi formato

Il latte doposole di Garnier, dalla texture fresca e leggera e dalla consistenza cremosa, è una crema idratante e nutriente ed è adatto sia al viso sia al corpo. Dopo l’applicazione la pelle appare immediatamente rinfrescata e intensamente idratata, ma soprattutto la sensazione di calore, tipica del post esposizione al sole è lenita a lungo.

Offerta Garnier Ambre Solaire Doposole, Latte Idratante Lenitivo Dalle proprietà lenitive e calmanti, questo latte doposole, idrata l’epidermide senza appesantirla, grazie alla sua texture fresca e leggera.