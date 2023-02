Le migliori creme viso per pelle secca a meno di 20 euro

Fonte: iStock Le migliori creme viso per pelle secca

Pelle secca e dall’aspetto fragile, che soprattutto in questi mesi freddi è messa a dura prova: per prendercene cura, dobbiamo nutrirla e idratarla a fondo, così da renderla più elastica e morbida al tatto. La crema viso è l’alleato indispensabile per una beauty routine efficace, ma quale scegliere? Ne abbiamo trovate alcune assolutamente da provare, a meno di 20 euro. Ecco la nostra selezione.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Neutrogena Hydro Boost

Perfetta per le pelli secche e particolarmente sensibili (e lo sa bene Jennifer Garner, che la usa da tantissimo tempo!) la crema viso Hydro Boost di Neutrogena è un concentrato di nutrienti essenziali per lenire e proteggere l’epidermide dalle aggressioni del freddo e dello smog. La sua formulazione ricca di sostanze naturali e di glicerina aiuta a formare una vera e propria riserva d’acqua che viene rilasciata durante la giornata, così da idratare la pelle più a lungo. Sfruttando l’innovativa tecnologia Hyaluronic Gel Matrix, inoltre, permette di ricostruire le barriere cutanee e alleviare segni di secchezza quali rossore e screpolature.

Offerta Neutrogena Hydro Boost La tua carica di idratazione che dura per tutta la giornata

Garnier Idratante Prodigiosa

Una crema viso ad un prezzo minuscolo, per nutrire a fondo anche la pelle più secca: Idratante Prodigiosa di Garnier ha una formulazione perfetta per fornire all’epidermide tutte le sostanze di cui ha bisogno per rigenerarsi. Dagli estratti di linfa e polpa di origine vegetale all’olio di camelia, la crema dona sollievo immediato e idrata a lungo, sfruttando il potere dei minerali e degli ingredienti naturali. Applicata mattina e sera sulla pelle detersa, ha una texture balsamo che si assorbe rapidamente e non lascia traccia, preparando il viso al make up.

Offerta Garnier Idratante Prodigiosa La miglior crema per rapporto qualità/prezzo, da provare

Cetaphil

La crema viso Cetaphil è l’ideale soprattutto per le pelli molto secche e danneggiate, che hanno bisogno di extra nutrimento e idratazione. Funziona sin dalla prima applicazione, e dopo una settimana di utilizzo si può notare un miglioramento notevole anche per chi soffre di problemi dermatologici come la psoriasi. Idratando rapidamente e per ben 48 ore, ripristina il naturale film idrolipidico della pelle per dare sollievo ai fastidi derivati dalla secchezza. La sua formula è arricchita con olio di mandorle dolci e vitamina E, che migliora la capacità cutanea di trattenere l’acqua.

Offerta Cetaphil L'alleato perfetto per combattere la secchezza della pelle in poche applicazioni

CeraVe

Un altro prodotto davvero efficace è la crema viso CeraVe, che sfrutta la sua formula con 3 ceramidi essenziali di origine naturale per ripristinare la barriera cutanea e proteggere così la pelle dalla secchezza. Contiene anche acido ialuronico, che aiuta ad idratare anche le pelli più secche e screpolate. La crema va applicata dopo la quotidiana detersione, e offre protezione anche contro i raggi solari (ha un SPF 25). E dal momento che si assorbe facilmente senza ungere, è la perfetta base per il make up. Consigliata anche dalle star come Olivia Wilde, è senza dubbio da provare.

CeraVe La crema viso per pelli secche e sensibili, con SPF 25

Bionike Defence Hydra

Defence Hydra di Bionike è una delle creme viso più amate dalle utenti, ottima per qualsiasi tipo di pelle (anche le più sensibili). Fornisce la corretta idratazione quotidiana e, grazie ai suoi ingredienti naturali, aiuta a ripristinare la normale barriera idrolipidica per proteggere la pelle dal freddo invernale. La sua formulazione contiene burro di karitè, che nutre a fondo e si assorbe rapidamente. È l’ideale per chi soffre di pelle secca e vuole lenire i rossori tipici di questa condizione.

Offerta Bionike Defence Hydra Idratazione e nutrimento per ogni tipo di pelle

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram