Le migliori creme viso con SPF da usare in primavera

Primavera tempo di creme viso con SPF. Con l’arrivo delle belle giornate, fra passeggiate al mare e week end fuori città, è il momento di prendersi cura della pelle del volto. Come? Scegliendo una crema con un fattore di protezione che consenta di creare uno scudo contro i dannosi raggi del sole. In commercio ce ne sono tantissime e per tutti i tipi a seconda delle singole esigenze.

Il bello della crema viso con SPF è che svolge l’azione di una protezione solare, ma ha una consistenza molto più soffice e leggera. Si assorbe in fretta e lascia la pelle morbidissima, idratata e luminosa. Il consiglio è quello di utilizzarla quotidianamente e prima del make up. Portala sempre in borsa con te, sfruttandola pure per le giornate al mare e per dare un tocco di colore al viso in attesa delle vacanze e della tanto agognata abbronzatura.

Se cerchi una crema viso con SPF antiossidante

Perfetta per idratare, ma soprattutto proteggere il viso, questa crema Filorga è un vero e proprio boost per la pelle. Anti-età e anti-macchie, svolge un’azione antiossidante e garantisce una protezione fattore 50. Chi l’ha provata apprezza la texture semplice da stendere e perfetta sia per il volto che per il collo. Si assorbe in fretta e non lascia tracce.

Se vuoi una crema viso con SPF che resiste al caldo

Con una formulazione profumata e che non unge, questa crema Clarins è adatta a tutti i tipi di pelle. Leggera e anti-age, offre una protezione medio-bassa con SPF 15. Leviga l’epidermide, attenua le rughe e rende il volto super luminoso. In più resiste alla perfezione al caldo.

Se desideri una crema viso con SPF anti pelle grassa

Mineral Matte Spf 30 Crema anti pelle grassa con SPF 30 per uniformare l'incarnato

Perfetta per combattere la pelle grassa, questa crema con SPF 30 ha una texture a mousse e sebo-assorbente. Mantiene l’epidermide opaca a lungo ed è l’ideale da utilizzare prima del make up. In più uniforma l’incarnato ed è arricchita con diossido di titanio, un filtro fra i più utilizzati.

Se hai bisogno di una crema viso con SPF anti-macchia

Eucerin Anti Pigment Giorno SPF30 Crema con SPF 30 anti pigmento

Con protezione solare 30, questa crema viso by Eucerin è studiata per chi ha bisogno di proteggere la pelle del viso, ma anche di ridurre le macchie causate dall’iperpigmentazione. Si tratta infatti di un problema che, con l’esposizione al sole, può peggiorare. Meglio dunque correre ai ripari puntando su idratazione profonda e nutrimento. Applica la crema la mattina dopo aver lavato bene viso, collo e décolleté. Massaggia con delicatezza, evitando il contatto con gli occhi, e goditi la sensazione di freschezza.

Se vuoi una crema viso con SPF per base make up

Cerchi una base make up che regali luce al tuo viso oltre che protezione? Prova questa crema di ISDIN con SPF 50. La protezione è altissima e la texture impalpabile, in più uniforma l’incarnato e colora in modo super naturale. L’ideale per creare una base make up e da utilizzare anche quando si è in spiaggia. Utilizzala tutti i giorni per un effetto wow che duri nel tempo.