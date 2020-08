Migliori creme solari: bio, con abbronzante o solo protezione

editato in: da

L’estate è il nostro periodo preferito: sole, mare, caldo, giornate lunghe e tuffi in piscina. Ma non dimenticare di proteggerti dai raggi solari! Prima di prendere il sole e tra un tuffo e l’altro, è fondamentale utilizzare una crema solare che ti protegga dai raggi ultravioletti per evitare dolorose scottature, ma anche problematiche più complesse, quali macchie solari e melanomi. Un corpo abbronzato, infatti, è sicuramente bello, ma bisogna tenere a mente di applicare la crema solare giusta: insomma, che tu sia in giardino o in spiaggia, scegli la protezione più adatta a te.

Sono finiti i giorni in cui applicavi una crema bianca e densa che si scioglieva in tempo zero una volta entrata in acqua per fare il bagno ed impiegava un’eternità ad assorbirsi. Vogliamo presentarti prodotti innovativi, di alta qualità e dei quali non riuscirai più a fare a meno: infatti, le nuove formule SPF, non solo non danno più spazio a questi spiacevoli inconvenienti, ma proteggono ed idratano la tua pelle (tatuaggi compresi) e garantiscono un trattamento anti-rughe. Butta via il flacone da 50ml che tieni infondo all’armadio da anni, è tempo di novità… E che novità! Moltissimi test hanno stabilito che le creme migliori sono quelle che si assorbono in breve tempo, non lasciano la pelle unta ed il prezzo è sicuramente competitivo.

Come scegliere la protezione solare più adatta a te

Sul mercato vi sono tantissimi generi di creme solari: ad alta e bassa protezione, corpose, spray, biologiche, ma anche super abbronzanti. Sicuramente, la scelta di una buona protezione solare va fatta in base al tipo di pelle che si ha: se la tua carnagione è molto bianca, allora necessiterai per forza di una protezione alta (almeno per i primi giorni di mare), per evitare di scottarti; se invece se così fortunata da avere una pelle naturalmente scura, potrai comodamente optare per un protezione medio-bassa, oppure abbronzante. L’importante è non esporsi mai al sole senza aver prima applicato una protezione, alta o bassa che sia. Come abbiamo detto in precedenza, per scegliere la protezione solare ideale, è fondamentale tenere conto del fototipo. Le creme molto dense ed idratanti sono perfette per le pelli secche e sensibili, mentre per quelle miste e tendenti all’acne è consigliabile utilizzare una protezione solare che non unga.

Per i bambini, invece, si tende a scegliere creme ipoallergeniche e ricche di sostanze lenitive. Ci sono alcuni accorgimenti da prendere per poter scegliere, tra tanti prodotti, quello perfetto. Prima di acquistare, controlla attentamente il filtro SPF, il quale deve essere 30 o superiore necessariamente. Se desideri una protezione affidabile per proteggere la pelle, infatti, è bene che il filtro non sia SPF 15. Poi, dai una veloce occhiata alla data di produzione: una buona efficacia è garantita anche da una protezione fresca, i cui principi attivi non sono ancora deteriorati dal tempo. È bene anche controllare la data di scadenza, indipendentemente dal fatto che questi prodotti possano essere utilizzati a lungo termine. Se la crema dovesse essere scaduta, infatti, potrebbe causare danni e gravi effetti collaterali: allergie e fastidiose irritazioni. Se ti è possibile, inoltre, cerca sempre di acquistare prodotti internazionali e di buon livello per garantirti una resa alta.

Se il prodotto è buono, infatti, soddisferà severi requisiti e sarà certificato dalla FDA o dall’Unione Europea. Questo è molto importante, non sottovalutarlo mai. Infine, una crema sarà sempre meglio di uno spray. Quest’ultimo, infatti, contiene particelle che possono entrare nel flusso sanguigno e creare seri problemi. Puoi tranquillamente scegliere fra una crema corposa, gel, lozioni o creme leggere e di facile assorbimento. Se sei indecisa sulla crema solare da utilizzare, non devi far altro che leggere la classifica delle migliori protezioni che abbiamo stilato appositamente per aiutarti a fare la scelta giusta. Infatti, abbiamo deciso di proporre le creme solari migliori presenti sul mercato, facendo un’accurata selezione tra bio, abbronzanti e solo protezione. Leggi il nostro articolo fino alla fine e troverai sicuramente la crema più adatta a te!

Bionike Defence – 50+

Sei amante del bio? Allora Bionike ha creato il prodotto giusto per te! Ecco una protezione solare fantastica, biologica, senza conservanti e dalla texture morbida e confortevole. È un prodotto pensato per una tripla protezione: difesa contro i danni a breve termine, difesa contro i radicali liberi causati dai raggi IR e difesa dai danni biologici a lungo termine, grazie all’ottimo “pro-repair complex”. È inoltre resistente all’acqua e perfetta per una carnagione chiara. Scopri questa crema su Amazon, il prezzo è davvero piccolo e conveniente!

Alkemilla – crema solare protezione 50

Parola d’ordine: abbronzarsi, ma in totale sicurezza! E con Alkemilla non puoi che fare la scelta giusta. Ti presentiamo una crema solare completamente biologica, dall’azione sorprendente! Adoriamo questa crema composta da olio di cocco, burro di cacao e di Karitè, Malva, Altea, Mallo di noce, estratto di Hennè e carota: un prodotto completamente naturale che offre una protezione eccellente contro i raggi UV del sole. I filtri di questa protezione agiscono sin da subito e la rendono perfetta per proteggersi durante le prime esposizioni al sole. Inoltre, la sua formula delicata e nutriente, ammorbidisce perfettamente la pelle e le dona un profumo fresco e giovane, grazie all’assenza di Monoi. La trovi su Amazon a questo link.

Hawaiian Tropic – silk hydratation

Sublima la tua abbronzatura, ma proteggi la tua pelle: ecco per te una lozione firmata Hawaiian Tropic (scoprila subito su Amazon). È perfetta se hai già assunto un colorito bronzeo perché non solo proteggerà la tua pelle, ma aiuterà a preservare la tanto desiderata abbronzatura. La texture di questa protezione solare è molto morbida e leggera; lasciati avvolgere e coccolare da un prodotto davvero unico sul mercato, con esclusivi nastri di seta idratanti. Le proteine naturali aiuteranno la tua pelle a mantenersi sempre idratata, fino a 12 ore. È perfetta per proteggersi dai raggi UVA e UVB, resiste ad acqua e sudore fino ad 80 minuti. Dai un’occhiata su Amazon e acquista questa super crema abbronzante!

Vichy Idéal Soleil – perfezionatrice della pelle, protezione 50

Ecco qui la seconda crema abbronzante che scegliamo di proporvi: consistenza leggera, per nulla appiccicosa e dall’azione ineguagliabile. Questa crema solare Vichy è quasi impercettibile sulla pelle e contiene potenti antiossidanti derivati dalla vitamina E, nonché polifenoli di uva bianca per combattere i radicali liberi. Non solo aiuterà a preservare la tua abbronzatura, ma saprà proteggerti al meglio durante una lunga ed intensa giornata di mare. Questo cosmetico, completamente ipoallergenico e waterproof, non contiene parabeni ed è l’ideale per le pelli sensibili. Inoltre, è arricchito con acque termali Vichy per poter donare alla tua pelle solo il meglio. Scopri su Amazon questa innovativa crema abbronzante dal prezzo super!

Garnier Ambre Solaire – protezione 20

Se la tua carnagione è scura o, più semplicemente, sei stata così fortunata ad aver goduto di un po’ di sole sin dai mesi primaverili, non potrai rinunciare ad Ambre Solaire di Garnier, protezione 20. Questa crema, presente in commercio anche ad altri livelli di protezione, la puoi acquistare su Amazon a soli 6,68 euro (che prezzo imbattibile!). È l’ideale per le pelli che non tollerano creme pesanti, ma che necessitano di una protezione buona e a lungo termine: la texture di questo prodotto, infatti, è davvero leggerissima, non unge e si assorbe in pochi minuti. Offre una protezione molto alta dai raggi UV, UVB E UVA lunghi e non contiene parabeni o coloranti. Cosa stai aspettando? Potrebbe essere ciò che cerchi da tempo, corri ad acquistarla!

Piz Buin – latte solare allergy

Non temere, abbiamo pensato anche a te che hai la pelle iper delicata e soggetta ad allergie: Piz Buin è la soluzione! È una lozione molto leggera che si assorbe molto velocemente e aiuta le pelli sensibili a proteggersi da sole: infatti, non lascia residui, non unge né appiccica. Proteggerà la tua pelle dagli agente aggressivi, quali cloro, sole e sale. Infatti, l’efficacia di questo prodotto è stata associata a due ingredienti fondamentali lenitivi e protettivi: Calmanelle e Feverfew PFE. Il primo aiuta a rendere la pelle più resistente al sole, mentre il secondo ne aumenta le difese. Inutile dire che questa protezione è resistente all’acqua e al sudore, davvero top! E puoi acquistarla comodamente a questo link Amazon.

Ti ricordiamo che una buona crema solare non deve causare irritazioni o prurito alla pelle, ma se così fosse, forse hai fatto la scelta sbagliata in passato e la nostra classifica potrebbe averti dato una grossa mano per le tue decisioni future. Se la tua pelle è chiara e dunque delicata, cerca di utilizzare una protezione alta (potresti scegliere tra quelle da noi proposte!), ma se soffri di acne o inestetismi vari, la tua scelta ricadrebbe sicuramente su un prodotto ipoallergenico. Se seguirai tutti i nostri accorgimenti, troverai sicuramente la crema solare perfetta per il tuo tipo di pelle. Buona fortuna!