Creme depilatorie: le migliori a meno di 10 euro

Fonte: iStock Photos

Non serve spendere tanto per avere una pelle liscissima. Il segreto? Le creme depilatorie a meno di 10 euro. La spesa è minima e il risultato è straordinario. L’ideale per affrontare la bella stagione con sprint e per essere sempre perfetta in pochissimi minuti.

Perché scegliere la crema depilatoria

Secondo una leggenda la prima a utilizzare una crema depilatoria sarebbe stata Cleopatra. La regina d’Egitto, in base ad alcune ricerche, era solita rimuovere i peli superflui grazie a un composto realizzato con l’arsenico. Nel corso del tempo la depilazione ha vissuto una lunga evoluzione le tecniche sono diventate sempre più sofisticate. Scopriamo le migliori.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

La migliore per il viso

Grazie a una formulazione delicata e dolce, la crema depilatoria Cera di Cupra è l’ideale per eliminare i peletti nella zona del viso. Il prodotto è arricchito con cera d’api, burro di karitè, camomilla e vitamina E. L’ideale per togliere subito i peli superflui grazie alla spatolina ergonomica. La crema è priva di parabeni, lascia la pelle profumata e liscissima.

Cera di Cupra Crema Depilatoria Viso Crema Depilatoria Viso, perfetta per le zone più delicate

L’ideale per le ascelle

Ascelle liscissime e morbide? Tenerle in ordine d’estate non è semplice, ma un aiuto arriva dalla crema depilatoria. Questo prodotto Veet dona una pelle perfetta per sette giorni. Basta applicare la crema e lasciarla agire per almeno 10 minuti. In più, grazie alla Tecnologia Silk & Fresh, è possibile prevenire la comparsa di cattivi odori.

Offerta Veet Crema Depilatoria ascelle Crema Depilatoria Pelli Sensibili, per Gambe, Braccia, Ascelle e Zona Bikini

La soluzione fast per braccia e gambe

In cerca di una soluzione perfetta per gambe e braccia liscissime? La crema depilatoria Lycia ha una formula arricchita con le proteine della seta, l’ideale per proteggere l’epidermide e renderla setosa. La texture morbidissima rende semplicissima sia l’applicazione che la rimozione, garantendo sicurezza e tollerabilità.

Lycia Crema Depilatoria Crema Depilatoria per gambe e braccia

Da usare se hai una pelle sensibile

24 ore di idratazione e una pelle setosa: la crema depilatoria Veet studiata per pelli sensibili è l’ideale per chi ha un’epidermide delicata. Il tappo dosatore favorisce l’applicazione e permette al prodotto di agire anche sui peli corti, sino alla radice. La formulazione è arricchita con vitamina E e aloe vera, due ingredienti che garantiscono un effetto lenitivo. In questo modo la pelle sarà liscia, nutrita e morbida come seta, mentre i peli cresceranno più soffici.

Offerta Veet Crema Depilatoria Pelli Sensibili Crema Depilatoria ideale per pelli sensibili zona bikini, ascelle e gambe

Come funziona

Ma come funziona la crema depilatoria? La formulazione di solito contiene una sostanza alcalina associata ad un agente cheratolitico. Questo permette di rimuovere al meglio i peli superflui in pochi minuti. La presenza di sostanze curative ed emollienti, come aloe vera, vitamina E oppure olio di Argan permette di prevenire irritazioni e aiuta a nutrire in profondità.

Come si usa

L’uso della crema depilatoria è semplicissimo e veloce. Servono solo pochi minuti di posa: il prodotto si stende utilizzando una spatolina, si attende qualche minuto, poi si risciacqua la zona con l’acqua tiepida. Per ottenere un risultato migliore il consiglio è quello di esfoliare con cura l’area da trattare almeno 24 ore prima di effettuare il trattamento.

Il vantaggio della crema depilatoria? La velocità! Va poi sottolineata la facilità di utilizzo e il costo altamente contenuto. In pochi minuti è possibile depilare aree vaste del corpo, dalle braccia alla zona bikini, sino alle gambe.