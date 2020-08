Le migliori ciprie compatte da acquistare

editato in: da

Ultimo step richiesto da un make-up di tutto rispetto, l’applicazione della cipria compatta conferisce alla pelle – a seconda delle caratteristiche specificità del prodotto stesso – una texture uniforme, priva di imperfezioni, discromie e lucidità durante tutto l’arco della giornata.

Come applicare la cipria compatta

A seconda della modalità di applicazione, gli effetti della cipria compatta sulla pelle potranno essere diversi. Applicandola spolverata con un pennello da cipria a setole larghe, la polvere si depositerà solo superficialmente sul viso, conferendo un effetto estremamente naturale ma comunque in grado di fissare i prodotti cremosi sottostanti per ore, tenendo a bada la lucidità, specie nella “zona T”. Se applicata con una spugnetta in lattice tramite movimenti di leggera pressione, sul viso si depositerà uno strato maggiore di prodotto, conferendo all’incarnato un effetto di assoluta perfezione, un effetto “Photoshop”. La pelle apparirà dunque completamente priva dei pori di cui è naturalmente dotata.

La pelle

La cipria compatta non è però un prodotto che si adegua facilmente ad ogni tipo di pelle. La pelle disidratata o tendente al secco mal sopporterà la cipria compatta che, una volta spolverata, andrà a togliere ulteriore idratazione conferendo l’ormai conosciuto effetto “cake”, quello spiacevole effetto polveroso che invecchia irrimediabilmente la pelle. La pelle mista o grassa troverà invece estremo beneficio dall’utilizzo della cipria compatta come ultimo step del make-up. La cipria infatti andrà – oltre a fissare i precedenti prodotti in crema evitandone la migrazione – anche a contrastare la produzione di sebo, responsabile di quel fastidioso effetto lucido che appare tra mento, naso e fronte specialmente in giornate a forte tasso di umidità. Il segreto, dunque, è quello di trovare la cipria compatta più adatta per le proprie esigenze.

Cipria compatta effetto seta, Collistar

La cipria compatta proposta da Collistar promette di rendere la pelle setosa e uniforme. La sua formulazione, arricchita di oli nutrienti, si presenta ottimale soprattutto per pelli bisognose di idratazione, secche, molto secche o mature. Basterà giusto una spolverata di prodotto data con un pennello a setole larghe per uniformare l’incarnato. Per acquistare questa cipria compatta su Amazon, in una delle sue quattro referenze colore, basterà cliccare qui.

Cipria Infallible 24h, L’Oréal Paris

Quella proposta dal brand L’Oréal Paris è invece una cipria compatta particolarmente adatta per pelli miste, grasse o acneiche. La sua formula è infatti specificamente studiata per fissarsi sul make-up sottostante rimanendo in posa fino a 24 ore, evitando alla pelle di lucidarsi. Potete acquistare comodamente su Amazon questa cipria dall’altissimo potere opacizzante e fissante.

Defence Color Soft Touch, BioNike

La cipria compatta proposta dal brand BioNike si propone come un prodotto indicato per pelli miste che necessitano durante il giorno un booster di freschezza. La sua formulazione, arricchita con amido di mais e talco, impedirà alla pelle di lucidarsi durante il giorno conservando quell’aspetto fresco e sano di un viso appena truccato. Per acquistarla in una delle sue due referenze colore cliccate su questo link Amazon.

Accord Parfait, L’Oréal Paris

Prodotto di punta del make-up brand L’Oréal Paris, questa cipria fa parte della vasta linea di prodotti “Accord Parfait”, la quale promette di adeguarsi perfettamente ad ogni tipo di pelle, da quelle grasse a quelle che maggiormente necessitano di idratazione. Il segreto di questa cipria compatta è la sua formulazione fondente: leggerissima ma arricchita con agenti idratanti, così da risultare confortevole sulla pelle senza però appesantirla inutilmente. La trovate su Amazon in una delle sue 8 nuance.

Stay Matte, Rimmel London

La cipria Stay Matte di Rimmel London palesa immediatamente il suo intento: rendere anche le pelli grasse più ostinate perfettamente “matte” per tutto il giorno. Il suo alto potere assorbente, però, non la rende una cipria universale: le pelli secche e normali la troveranno eccessivamente polverosa. Scopritela subito su Amazon.