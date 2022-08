Le migliori borse low cost (da acquistare online) per il back to office sotto i 50 euro

Fonte: iStock La tua nuova borsa da ufficio per tornare al lavoro

L’estate è ormai agli sgoccioli e per moltissime persone è tempo di tornare al lavoro, dopo una riposante vacanza. Come affrontare l’inevitabile stress da rientro? Regalandovi una nuova borsa da ufficio! Ecco quali sono le migliori da acquistare online a prezzi strepitosi, così da rendere più dolce il vostro back to office.

Borsa da ufficio, un must have

Accessorio indispensabile per ogni donna, la borsa è ciò che forse più ci caratterizza. E ce ne sono per tutti i gusti: da quelle coloratissime e originali ai modelli più classici, dalle shopper che contengono davvero qualsiasi cosa alle clutch ideali per una serata raffinata. Ma per l’ufficio è importante guardare alla comodità. La borsa perfetta deve poter contenere il vostro computer portatile, tutti i documenti di cui avete bisogno e – naturalmente – quell’ampia varietà di oggetti con cui ogni donna si trova sempre a fare i conti.

Siete alla ricerca di una nuova borsa da ufficio capiente e funzionale, che non vi costringa però a rinunciare ad un pizzico di eleganza? Nessun problema: la scelta è davvero sconfinata. Online è possibile trovare tantissimi modelli che uniscono confort e design, per tornare al lavoro con un sorriso sulle labbra e una nuova compagna di viaggio da sfoggiare con le colleghe. Vediamo alcune borse da ufficio low cost, con prezzi addirittura inferiori ai 50 euro, perfette dunque per tutte le tasche.

Le migliori borse da ufficio low cost

Raffinata e davvero capiente, la borsa tote Ravuo ha spazio davvero per tutto: oltre ad una larga tasca per il laptop (fino a 15,6 pollici), ha diversi scomparti con cerniera e divisorio imbottito per proteggere tutti i vostri device da qualsiasi urto accidentale. Inoltre è molto elegante, realizzata in tessuto impermeabile e con rifiniture in ecopelle. I manici sono robusti e possono essere sostituiti da una comoda tracolla imbottita. Insomma, ha veramente tutto per diventare la vostra nuova borsa preferita.

Borsa tote Ravuo Il perfetto mix tra eleganza e comodità: c'è spazio per tutto!

Più piccolina ma altrettanto elegante è la borsa da ufficio David Jones. Realizzata in pelle sintetica, con finiture di alta qualità, ha una struttura rigida ed è dotata di numerose tasche per accogliere tutto ciò di cui avete bisogno. Pur nelle sue dimensioni ridotte, può contenere un laptop da 13 pollici. È disponibile in diverse varianti, una più elegante dell’altra: avete solo l’imbarazzo della scelta.

Offerta Borsa da ufficio David Jones Ottima in ogni occasione: in ufficio, all'università o in viaggio, sarà sempre con te

Se non volete proprio passare inosservate, ecco ciò che fa per voi: la borsa porta pc Matein è ampia a sufficienza da ospitare un laptop da 15,6 pollici e tantissimi altri oggetti di uso quotidiano. Inoltre è ben imbottita e possiede una comoda tracolla che potete staccare quando non viene utilizzata. Ma ciò che più salta all’occhio è la fantasia: la borsa è di un delicato color rosa, che contrasta con la vivace stampa a righe giganti bianche e nere.

Borsa porta pc Matein Originale al punto giusto, per non passare mai inosservate

All’eleganza della borsa preferite la comodità di uno zaino da ufficio? Quello proposto da Lovevook è davvero strepitoso: oltre ad essere realizzato con materiali di elevata qualità, ha una grande capacità: è disponibile in diverse misure, la più grande delle quali contiene un laptop da 17 pollici. E i colori sono stupendi, non c’è che da scegliere il vostro preferito. Lo zaino è dotato anche di comoda porta USB che, connessa ad una powerbank, vi permette di ricaricare tutti i vostri dispositivi in maniera rapida.

Offerta Zaino da ufficio Lovevook Disponibile in diverse misure e in tantissimi colori, è perfetto per tornare al lavoro

Per chi vuole un modello basic, la borsa per computer portatile Botre è quanto di più semplice ci sia: è compatta e permette di trasportare in tutta sicurezza un laptop da 15,6 pollici, grazie all’imbottitura in flanella che offre protezione anche contro i graffi. Ma è anche elegante, disponibile in diversi colori tra cui questa raffinata nuance panna che si abbina con qualsiasi vostro look. Con la borsa è incluso anche un astuccio coordinato, per avere sempre con voi tutto ciò che vi serve.

Borsa per computer portatile Botre Leggera e compatta, ma anche raffinata: mai più senza!

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram