Borse da spiaggia: le più belle dell’estate da comprare subito

È finalmente tempo di vacanze al mare: lunghe giornate trascorse sotto i bollenti raggi del sole per avere una tintarella invidiabile, tuffi rinfrescanti e tanti giochi in acqua per passare il tempo con gli amici. A volte, per le nostre ore più belle ci basta solamente un telo da stendere sulla sabbia e magari un po’ di buona musica da ascoltare per rilassarci.

Ma perché rinunciare alla comodità di una capiente borsa da spiaggia per poter avere sempre a portata di mano tutto ciò di cui abbiamo bisogno durante le nostre giornate al mare? E poi, con un po’ d’accortezza possiamo trasformarla in un accessorio imperdibile per rendere il nostro look da vacanza ancora più chic. Scopriamo alcuni dei modelli più belli e alla moda di questa estate, per una stagione balneare all’ultimo grido.

Borsa da mare impermeabile

Perfetta per chi ama trascorrere vacanze movimentate, la borsa ESVAN è la compagna ideale di mille avventure estive. È realizzata in tessuto impermeabile e molto leggero, di altissima qualità, così da resistere al sole: i suoi bellissimi colori sono vivaci e non sbiadiscono. La borsa è disponibile in varie fantasie, per rendere la nostra estate ancora più brillante. Molto capiente, è dotata di tasche multiuso con cerniera per proteggere il loro contenuto dalla sabbia. Ed essendo lavabile, è davvero comodissima da pulire.

Borsa da mare impermeabile La borsa ESVAN, in mille fantasie coloratissime, è molto capiente e realizzata in tessuto impermeabile

Borsa da mare in canvas

Telo mare, una buona crema solare e qualche lettura interessante per passare il tempo: non serve altro, per una giornata in spiaggia da trascorrere in totale relax. La comoda borsa SenPuSi è l’ideale per avere sempre tutto con sé, vista la sua capienza. Oltre ad un design fantasioso, le sue caratteristiche principali sono la realizzazione in tessuto canvas, molto facile da pulire, e la presenza di una pochette con cerniera per riporre gli oggetti più delicati, da preservare dalla sabbia.

Borsa da mare in canvas Leggera e resistente, la borsa SenPuSi ha una pochette estraibile per custodire anche i piccoli oggetti

Borsa da mare con zip

Vacanze al mare senza rinunciare all’eleganza: la borsa da spiaggia LARK STREET, in cotone resistente e inserti in tessuto di juta, offre un design moderno in stile nautico. È inoltre molto comoda, perché possiede ampi manici in corda per poterla trasportare in tutta sicurezza ed un grande scomparto principale chiuso con zip, dove mettere il telo mare e tutto ciò che serve per una giornata al sole. All’interno, incorporata nel tessuto di rivestimento, c’è una piccola tasca con cerniera dove riporre gli oggetti di valore.

Borsa da mare con zip Eleganza e comfort a portata di mano, con la borsa LARK STREET: una comoda zip protegge il suo contenuto dalla sabbia

Borsa da mare in paglia

Più piccolina e molto chic, la graziosissima borsa in paglia e rattan è ottima per una passeggiata lungomare, quando non si ha bisogno di portare con sé il telo da spiaggia. È estremamente versatile: possiede due comodi manici e una lunga tracolla per poterla trasportare senza impedimenti, e può contenere tranquillamente tutto quello che serve per una giornata fuori casa. Il rivestimento interno è in poliestere e possiede una chiusura a coulisse. Un ulteriore tocco di eleganza è il fiocco che adorna i manici. Ogni pezzo è realizzato artigianalmente, quindi può rivelarsi il perfetto regalo per sorprendere una persona cara.

Borsa da mare in paglia La scelta più elegante per una passeggiata o per trascorrere una giornata all'aperto

Borsa grande da mare

In perfetto stile marinaro, questa borsa da spiaggia è disponibile in moltissime varianti, per soddisfare davvero tutti i gusti. La grande capienza è il suo punto forte: è una borsa extralarge che può contenere anche due teli mare, oltre a tutto l’occorrente per una giornata di vacanza. Il design casual, gli ampi manici che permettono di trasportarla anche a tracolla e la cerniera che protegge il suo contenuto sono caratteristiche di qualità. E la piccola pochette estraibile è ottima per riporre il cellulare, così da tenerlo lontano dalla sabbia.

Offerta Borsa da mare XXL Grande capienza e design unico: questa borsa da mare è l'ideale per le vacanze estive, realizzata in materiale di ottima qualità