I migliori asciugacapelli da acquistare

editato in: da

Quali sono i migliori asciugacapelli al momento sul mercato? La scelta dell’asciugacapelli ideale potrebbe rivelarsi piuttosto complessa al giorno d’oggi, poiché la tecnologia ha fatto passi da gigante rispetto ai tradizionali sistemi di asciugatura. Uno dei problemi principali derivanti dall’utilizzo degli asciugacapelli tradizionali è il calore eccessivo frequentemente emesso da questi apparecchi. Dal momento che, per ottenere un risultato soddisfacente, devono essere utilizzati per un periodo di tempo piuttosto lungo, spesso i capelli risultano stressati e aridi dopo l’asciugatura. La conseguenza diretta di questo stato di cose è che i capelli asciugati con il solo phon finiscano per apparire crespi e ingestibili, quindi diventa necessario utilizzare la piastra per ottenere un look più ordinato, finendo per stressare ulteriormente la chioma. Fortunatamente oggi è possibile scegliere tra asciugacapelli che sfruttano tecnologie moderne nate per sviluppare un calore controllato (come nel caso della tecnologia a ceramica) oppure un flusso di ioni in grado di dimezzare il tempo di asciugatura.

Più nello specifico, gli asciugacapelli che sfruttano le qualità termiche della ceramica garantiscono temperature uniformi e mai troppo alte, in grado quindi di asciugare i capelli senza danneggiarne la struttura e senza provocare lo sgradevole “effetto crespo” che rende i capelli anche più opachi e meno belli da vedere. Il segreto di questi asciugacapelli è la presenza di una griglia di ceramica posta in prossimità della bocchetta e che assorbe il calore riscaldandosi e redistribuendolo in maniera uniforme sui capelli, senza dannosi picchi di temperatura. La tormalina è invece un minerale piuttosto prezioso che, sprigiona ioni negativi quando viene riscaldato. Gli ioni negativi sono in grado di “slegare” le molecole d’acqua, che si dissolvono quindi in idrogeno ed ossigeno. Si tratta di un processo che richiede molto meno tempo dell’evaporazione e che quindi velocizza moltissimo l’asciugatura dei capelli.

Gli asciugacapelli migliori per ogni capigliatura

Chi ha capelli molto lunghi e molto folti dovrebbe optare per phon a ioni, dal momento che utilizzando questo tipo di apparecchi il tempo di asciugatura si riduce anche del 70%, rendendo estremamente più semplice la gestione di una chioma molto ingombrante. Anche chi ha i capelli molto porosi, che quindi assorbono grandi quantità d’acqua, dovrebbe optare per il phon a tormalina: utilizzare un asciugacapelli con una tecnologia differente sottoporrebbe i capelli a un eccessivo stress da calore che li danneggerebbe in maniera irreparabile. L’utilizzo degli ioni per l’asciugatura previene l’effetto crespo e lascia i capelli idratati, migliorando nettamente la salute e quindi l’aspetto generale della chioma.

Chi ha invece capelli mediamente folti ma spessi, farà un ottimo acquisto procurandosi un phon a ceramica, che assicurerà un’asciugatura perfetta e una piega duratura grazie all’emissione costante e uniforme di calore. Chi ha i capelli medio corti potrà optare anche per modelli piuttosto solidi e pesanti, dal momento che avrà bisogno di utilizzare il phon per un breve periodo di tempo. Chi ha invece capelli molto lunghi dovrebbe preferire un phon leggero, che non affaticherà il braccio. Un asciugacapelli leggero e dotato di una bocchetta molto stretta e precisa sarà anche il miglior alleato possibile di chi utilizza esclusivamente il phon e la spazzola per creare la propria messa in piega. In questo modo si potrà utilizzare il phon per tutto il tempo necessario senza finire per approssimare la messa in piega a causa di un braccio ormai stanco di tenere l’asciugacapelli.

I migliori asciugacapelli professionali con tecnologia a ioni

Gli asciugacapelli professionali appartengono a una fascia di prezzo piuttosto alta ma assicurano prestazioni eccellenti e un ottimo risultato finale. Sono perfetti per le patite della messa in piega e per chi ama così tanto i propri capelli da non badare a spese per la loro cura. Bisogna anche considerare che l’altissima qualità dei materiali e della progettazione di questi asciugacapelli assicura la loro durevolezza nel tempo e di certo non ci “abbandoneranno” nel giro di breve tempo. GHD Helios è un prodotto professionale di fascia alta che assicura un’asciugatura rapida grazie all’utilizzo della tecnologia a ioni e di un rivoluzionario motore superpotente da ben 2200 Watt. Uno dei punti di forza di questo prodotto è il beccuccio sagomato secondo un modello esclusivo GHD che assicura altissimi risultati di styling.

Tra le funzionalità aggiuntive ci sono naturalmente il controllo della velocità e della temperatura, nonché un pulsante per selezionare l’emissione di aria fredda anziché di quella calda. Controlla il prezzo e gli altri dettagli tecnici su Amazon. Nella stessa categoria di prezzo, Remington propone un asciugacapelli professionale e compatto: Air 3D. Questo modello assicura un flusso d’aria omogeneo e sfrutta una griglia in tormalina per la generazione di ioni. Il design compatto e leggero lo rende assolutamente pratico da usare anche per lunghi periodi, mentre il motore extra silenzioso assicurerà altissime prestazioni mentre si svolgono altre attività come parlare o ascoltare musica senza dover ricorrere a volumi troppo elevati. Il phon viene venduto con un kit di due bocchette (una da 7 mm per uno styling preciso e l’altra da 11 mm per la distribuzione più diffusa del flusso di calore) e un diffusore circolare perfetto per realizzare la piega di capigliature ricce e mosse.

Infine, tutti i prodotti sono contenuti in una pratica ed elegante borsa – contenitore facile da trasportare e da riporre. Scopri tutte le altre informazioni su Amazon. Tra i migliori asciugacapelli a ioni, l’asciugacapelli EH – NA65 sfrutta una tecnologia esclusiva sviluppata da Panasonic: questo phon riesce a riparare in profondità la struttura del capello per minimizzare i danni prodotti dalla spazzola e dallo stress ambientale a cui i capelli sono costantemente sottoposti. La tecnologia nanoe è in grado di idratare i capelli durante l’asciugatura, quindi risulta perfetta per chi ha capelli sottili o fragili, che si spezzano facilmente durante lo styling o la semplice asciugatura. Si tratta di una tecnologia ideale anche per l’asciugatura dei capelli ricci, che inevitabilmente vanno incontro a secchezza e che spesso vengono indeboliti da trattamenti liscianti o styling troppo aggressivi.

Il risultato è una chioma morbida, setosa e lucente, perfetta anche senza l’utilizzo di prodotti per la sua cura. La bocchetta d’uscita di questo asciugacapelli è realizzata in maniera da separare i flussi d’aria (più calda al centro, più fresca alle estremità) in maniera da separare i capelli in ciocche più piccole, riducendo ulteriormente i tempi di asciugatura. Infine, l’asciugacapelli EH – NA65 presenta ben 3 velocità e 4 temperature da combinare a piacimento per ottenere un getto d’aria perfetto per tutti i tipi di capelli. Trovi questo prodotto fantastico al prezzo più basso su Amazon.

Asciugacapelli con sistema a ceramica

Imetec Bellissima è una linea di prodotti di fascia media per la cura dei capelli. L’asciugacapelli è un ottimo strumento di styling che conta sulla presenza di una piastra in ceramica per la diffusione di un calore uniforme e controllato. Con il phon vengono venduti anche accessori realizzati in ceramica (bocchetta stretta, bocchetta larga, diffusore per capelli ricci) che aumentano le prestazioni dell’asciugacapelli fino ad elevarle a quelle dei saloni degli hairstylist professionisti. Questo prodotto è particolarmente indicato per le donne che hanno capelli crespi o fragili, che tendono a spezzarsi facilmente, poiché aiuta a limitare i danni provocati dall’esposizione prolungata dei capelli a una fonte di calore eccessiva. Acquista l’asciugacapelli Bellissima Imetec cliccando su Amazon!

Remington ha sfruttato le proprietà termiche della ceramica per il suo modello AC8002, che presenta in prossimità della bocchetta una griglia rivestita in ceramica infusa di cheratina e olio di mandorle.

Si tratta di uno dei migliori asciugacapelli attualmente in commercio all’interno di una fascia di prezzo media: oltre alla cermica utilizza in realtà anche la tecnologia a ioni che massimizza l’effetto anticrespo per una messa in piega durevole, che conferisce allo stesso tempo un aspetto sano e brillante ai capelli. Il prodotto offre la possibilità di sottoscrivere una garanzia guasti della durata di due anni e ha un prezzo assolutamente interessante. Clicca su Amazon per ulteriori informazioni!

Asciugacapelli tradizionali

Chi non ha particolari problemi di capelli o di cuoio capelluto e non presenta capelli particolarmente fragili potrebbe voler optare per un asciugacapelli tradizionale. In linea generale questi elettrodomestici, anche quelli durevoli e di buona qualità, hanno un prezzo di mercato molto contenuto rispetto agli asciugacapelli che utilizzano una tecnologia più avanzata. Per questo motivo sono la scelta ideale per chi ha capelli corti e senza particolari problemi, per chi preferisce acquistare un prodotto economico o per chi ha bisogno di un phon secondario da utilizzare in vacanza o in viaggio. Imetec Bellissima propone un phon tradizionale dal prezzo davvero contenuto ma che consente di ottenere ben otto combinazioni tra velocità e intensità del calore, in maniera da modulare le sue funzioni a seconda delle necessità.

Naturalmente presenta il tasto per l’utilizzo dell’aria fredda per dare assicurare più definizione alla piega e soprattutto una maggiore durata nel tempo. Leggero, pratico e affidabile, è un ottimo prodotto per chi non ha esigenze particolari se non la durata nel tempo. Scopri su Amazon il prezzo di questo asciugacapelli di fascia medio bassa ma di ottima qualità. Prezzo leggermente più basso per prestazioni simili sono le caratteristiche di un asciugacapelli professionale Aigostar che può contare su un motore da 2200W regolabile grazie a 2 velocità e 3 impostazioni di temperatura. Naturalmente sono inclusi nel prezzo due bocchette per differenti tipi di styiling, delle quali una è un diffusore per l’asciugatura dei capelli ricci. Scopri tutti i dettagli di quest’ottimo prodotto su Amazon.