Le migliori acque profumate per il corpo a meno di 10 euro

Costano meno di 10 euro, regalano una freschezza immediata e un profumo unico: sono le acque profumate, un vero e proprio must per l’estate. Irrinunciabili quando le temperature si alzano, sono l’ideale da tenere sempre in borsa, in spiaggia o in città, per “dissetare” la pelle ed essere sempre perfette!

Le migliori acque profumate

Se il profumo è obbligatorio d’inverno, l’estate lascia spazio alle acque profumate, con le loro fragranze, i colori e le formulazioni leggere. Si tratta di un prodotto che rinfresca la pelle del corpo e la profuma in un solo gesto. In più idrata e dona una sensazione diffusa di benessere. Il bello dell’acqua profumata inoltre è che è così leggera che poi spruzzarla persino sui capelli! Le formulazioni, così come le proprietà, variano a seconda del prodotto, ma il prezzo resta sempre piccolo, sotto i 10 euro. Un motivo in più per provarle tutte!

Se cerchi un’acqua profumata freschissima

Il caldo non ti dà tregua e cerchi un’acqua profumata super fresca? Quella di Byblos è very fresh e dura a lungo. Un’ottima alternativa al classico au de toilette che non solo è più costoso, ma ha una minore versatilità. L’acqua profumata, con la sua fragranza ozonica e fresca, è l’ideale da spruzzare su tutto il corpo e sui capelli. Non macchia i vestiti e ha un formato ottimo da portare in borsa o in viaggio.

Se hai bisogno di un’acqua profumata per pelle sensibile

Non hai mai provato l’acqua profumata perché temi le formulazioni troppo aggressive? Questo prodotto di Jowaé è stato studiato per rispettare tutti i tipi di epidermide. Non a caso è un’acqua profumata perfetta per il viso, da applicare prima del trucco d’estate per rinfrescarti a dovere e idratare. La texture è leggerissima e non appiccicosa, mentre gli ingredienti sono di origine naturale e vegani. Non solo profuma, ma rende anche l’incarnato più luminoso. Non a caso si ispira ai rituali di bellezza delle donne coreane, maestre nei trattamenti beauty.

Se sogni un’acqua profumata sensuale

D’estate l’acqua profumata sostituisce il profumo, questo però non significa che sia meno sensuale. Se adori l’idea di avvolgerti in una nuvola profumatissima ogni volta che vuoi, sentendoti super femminile, prova il body spray di Timely. La fragranza ha note fruttate e floreali strepitose ed è l’alternativa a profumi molto più pesanti, soprattutto quando la temperatura sale. In più la tenuta è ottima e il formato decisamente conveniente!

Se devi usare l’acqua profumata anche in viaggio

L’Acqua di rose spray è l’ideale per chi deve affrontare un viaggio e vuole avere sempre a portata di mano un profumo fresco ed efficace. Si può spruzzare non solo sul viso e sul corpo, ma anche su capelli, biancheria e per profumare la stanza. Sulla pelle ha un effetto lenitivo e calmante, regalando idratazione e un incarnato bellissimo.

Se vuoi un’acqua profumata per bambini

L’acqua profumata non è solo per gli adulti. L’Amande ha creato una versione di questo prodotto per i bambini. La formulazione è a base di estratto di riso, altamente idratante, mentre l’alcool è assente. Permette di profumare e rinfrescare la pelle di bimbi e neonati, rendendola morbidissima. L’ideale dopo una giornata in spiaggia o il bagnetto.

