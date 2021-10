Accessori per lo smartphone: questi sono gli irrinunciabili

Lo smartphone è un inseparabile compagno, e non solo per rimanere in contatto con gli amici! Utile per l’intrattenimento, ma anche indispensabile per lavorare o studiare, è uno strumento di cui non si può proprio più fare a meno. E poi diciamocelo, tra un selfie e un’occhiata alle mail è più il tempo che si passa con il telefono tra le mani che quello in cui lo lasciamo in tasca (o in borsa). Ecco allora che possiamo impreziosirlo con alcuni accessori studiati appositamente per renderlo più funzionale!

Accessori per smartphone: i migliori

Visto che ti accompagna praticamente durante tutta la giornata, lo smartphone merita un trattamento speciale. A volte basta davvero pochissimo per trasformarlo in uno strumento ancora più adatto a rispondere a tutte le tue esigenze, basta saper trovare l’accessorio giusto per completarlo. Che tu abbia bisogno di maggior comodità o di una protezione extra, o semplicemente di renderlo più allegro e bello, la scelta è davvero ampia. Scopriamo quali sono gli accessori per telefono assolutamente da avere.

Phone strap

Vuoi trasformare il tuo smartphone in maniera unica? Scegli il phone strap che fa al caso tuo, personalizzandolo con perline colorate, cuoricini deliziosi e piccole nappine in cotone. Puoi aggiungere anche il tuo nome, o una scritta a piacere: l’ormai immancabile laccio per telefono da tenere al polso diventerà un segno distintivo. Proprio come Chiara Ferragni, che ha (ri)lanciato la phone strap mania anche in Italia.

Phone strap personalizzato Il tuo nuovo portacellulare da polso non è mai stato così bello e originale

Cover con cordino

Se sei sempre fuori casa e hai paura di perdere il telefono per ogni piccola disattenzione, ecco la cover che fa per te. Realizzata in silicone per resistere agli urti, è dotata di un comodo cordino da sistemare al collo: non dovrai più pensare a dove hai lasciato lo smartphone, perché lo avrai sempre (letteralmente) in grembo. La cover è disponibile per tantissimi modelli di cellulare e in diversi colori, così non hai che l’imbarazzo della scelta.

Cover con cordino Mai più timore di perdere lo smartphone: così lo avrai sempre a portata di mano

Cover con anello metallico

Avere le mani libere non è sempre possibile, ma non per questo devi rinunciare alla comodità dello smartphone. La cover con anello metallico rotante ti consente di avere la massima libertà di movimento. Puoi usare l’anello per tenere il telefono con una sola mano, oppure per poggiarlo sulla scrivania e guardare comodamente qualche video. O ancora, se abbinato all’apposito supporto magnetico, ti sarà utile per avere lo smartphone sempre a portata di mano anche in auto.

Cover con anello rotante Un semplice anello, mille usi diversi: ecco la cover perfetta per ogni esigenza

PopSocket

I PopSocket sono ormai diventati un vero e proprio trend: abbinano comodità ad uno stile unico, perfetto per chi si vuole distinguere tra la folla. Stiamo parlando di un’impugnatura rimovibile che si attacca al retro dello smartphone, permettendo una presa più salda (e un minor rischio di cadute accidentali). Oltre ad essere comoda e davvero fashion, è compatibile con la ricarica wireless del telefono. Basta solo togliere il PopTop e non sarai più a corto di batteria.

Offerta PopSocket con glitter Rendi unico il tuo smartphone con un semplice tocco

Custodia con cinturino

La cover è uno strumento fondamentale per proteggere l’integrità dello smartphone, ma chi ha detto che non può essere anche un accessorio fashion? La custodia in silicone con cinturino consente una migliore presa sul telefono, oltre ad essere utilissima come supporto da tavolo. E le sue infinite fantasie sono l’ideale per avere tra le mani un oggetto unico, diverso da tutti gli altri.

Cover con cinturino Comoda per avere le mani libere e bellissima: la cover con cinturino è un vero must have