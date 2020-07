Le migliori creme corpo, divise per tipologia

editato in: da

“Mens sana in corpore sano” recita la famosa frase latina: mente sana in un corpo sano. Per godere di tutti i benefici della tranquillità e della rilassatezza, occorre prestare una certa attenzione anche alla cura del proprio corpo, senza trascurarne nessuna parte. Mangiare sano e svolgere costante attività fisica è il primo passo per ottenere un corpo sempre in forma, ma non bisogna mai trascurare quello che è l’organo più esteso del corpo umano (ebbene sì, lo è): la pelle!

La cute ricopre il corpo nella sua totalità, arrivando a misurare quasi 2 metri quadrati di superficie epidermica. La pelle – spesso trattata con superficialità e relegata in fondo alla lista delle zone di cui prendersi cura – è invece una superficie da trattare con estrema attenzione, prestando caso a quelle che sono le sue esigenze specifiche in ogni momento della propria vita.

Creme corpo idratanti

Per questioni di natura ormonale, congenita o molto semplicemente anagrafica, la pelle perde la sua naturale elasticità e il suo turgore, assottigliandosi, perdendo di tono e desquamandosi fino a divenire grigia, spenta, tipicamente lucida. Questi sono i segnali tipici di una pelle che richiede immediata e abbondante idratazione; idratazione che potremo fornirle soltanto con una crema ricca, corposa, piena di nutrienti oleosi e acido ialuronico. Un’ottima crema idratante è quella realizzata dal brand Elizabeth Arden che potrete acquistare facilmente su Amazon.

Il suo intenso potere idratante deriva da un ingrediente prezioso, il miele che – oltre all’idratazione – contribuisce a lenire la pelle sensibile e arrossata. La Roche Posay propone invece questa crema extra ricca (scoprite il prezzo su Amazon). Come il brand stesso sostiene, la crema corpo è in grado, in brevissimo tempo, di restituire anche alle pelli più secche la loro naturale riserva d’acqua. Contribuisce inoltre ad aiutare le cellule epidermiche a mantenersi idratate formando un film protettivo che impedisce all’acqua di evaporare.

Creme corpo rassodanti

Cellulite, ritenzione idrica, piccoli ristagni ed inestetismo conosciuti – e spesso odiati e nascosti – dalla quasi totalità della popolazione femminile. Le recenti campagne di Body Positive hanno contribuito enormemente a sdoganare il corpo nella sua totale realtà, rigettando quell’ideale di bellezza inarrivabile, finto, e quasi certamente ritoccato o foto ritoccato. Ciò non toglie che sia giusto, per ogni donna, provare ad attenuare quelli che comunemente sono definiti “inestetismi”. La crema anticellulite proposta dal brand Bionike, che trovate al seguente link Amazon, promette di fare proprio questo: stimolare, grazie all’alternanza freddo/caldo, la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio dei liquidi stagnanti.

Un altro inestetismo piuttosto diffuso sono le smagliature. Per cercare di attenuarne l’aspetto, Bio Oil viene in soccorso del genere femminile col suo più famoso prodotto (lo potete acquistare qui su Amazon). L’olio, grazie alle sue proprietà emollienti, idratanti ed elasticizzanti, contribuisce ad attenuare le smagliature esistente ed evitando la comparsa di altre.

Crema corpo levigante

Follicolite, peli incarniti, pelle ispessita sono le caratteristiche principali di una pelle problematica, irritata e ipersensibile. La crema levigante e idratante di CeraVe (scopritene tutte le caratteristiche a questo link Amazon) promette di combattere i citati inestetismi: grazie al suo elevato contenuto di urea e acido salicilico, penetra in profondità nell’epidermide e contribuisce a rendere morbida e setosa anche la pelle più problematica.