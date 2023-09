Le star hanno decretato il miglior siero anti macchia di sempre

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Una pelle perfetta, priva di imperfezioni, luminosa e compatta: è quello che promette il siero anti macchia delle star. Un prodotto amatissimo dalle dive che ha conquistato lo showbiz con le sue proprietà. Si tratta di un siero all’acido lattico, firmato Sunday Riley. Un bestseller del marchio americano all’avanguardia per i suoi prodotti che regalano risultati super…così tanto da conquistare anche le celeb.

Tutte pazze per il siero anti macchia

La prima a parlare degli effetti wow di questo siero anti macchia è stata Drew Barrymore che in un’intervista ha lodato il prodotto di Sunday Riley, fra i fondamentali della sua beauty routine. Il siero all’acido lattico però è il segreto di bellezza anche di altre celebrity come Helena Bonham Carter, che vanta una pelle favolosa, e la cantante Lizzo. D’altronde le promesse di questo siero sono davvero allettanti: schiarisce e illumina, eliminando macchie scure e rossori per regalare un incarnato super luminoso.

Come funziona il siero anti macchia delle star

Ma cosa rende così speciale il siero di Sunday Riley? La sua formulazione è super soffice e perfetta per le pelli spente e affaticate. Il segreto del prodotto sta nel potere dell’acido lattico, un esfoliante tanto potente quanto delicato che consente di rimuovere impurità e cellule morte rispettando l’epidermide. L’acido lattico agisce in profondità, esfoliando e al tempo stesso stimolando la produzione di una barriera cutanea per difendere la pelle dagli agenti esterni. Inoltre elimina i puri dilatati, illumina e schiarisce. Riporta il pH della pelle in equilibrio, eliminando possibili stati infiammatori. All’azione dell’acido lattico si unisce quella di altri due ingredienti favolosi: l’estratto di fico d’India e la liquirizia, che riducono le infiammazioni (come i fastidiosi rossori e la pelle screpolata) e funzionano come calmanti. I risultati, secondo chi l’ha usato, si possono ammirare in breve tempo. In soli tre minuti si eliminano rughe e linee di espressione, mentre in otto settimane possono scomparire le macchie scure.

Come si usa il siero anti macchia

Come usare al meglio il siero anti macchia delle star? Per prima cosa detergi il viso, poi applica il prodotto, infine termina la tua beauty routine con la crema idratante. Distribuisci su tutto il viso il siero, poi massaggialo usando i polpastrelli. In questo modo i principi attivi penetreranno al meglio nell’epidermide. Infine lascia assorbire qualche minuto, infine applica la crema.

I benefici

Il siero anti macchia è il prodotto che non deve mai mancare nella tua skincare routine. Ce lo insegnano le star che per avere una pelle favolosa non rinunciano a questo piccolo segreto di bellezza. Il siero infatti permette di contrastare le impurità, leviga la pelle e ripristina l’equilibrio. Consente di regolarizzare la produzione di sebo e svolge una azione antibatterica, rimuovendo tutte le impurità e limitando la proliferazione dei batteri. Il risultato è una pelle più liscia, senza macchie scure o rossori. Merito del rinnovamento cellulare e di una esfoliazione degli strati superficiali che permette di sbloccare i pori, migliorare il ricambio naturale e contrastare le piccole e grandi imperfezioni. Il modo perfetto per dire addio a pori dilatati, punti neri, acne, brufoli e couperose.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram