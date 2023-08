I phon non sono tutti uguali: ecco come e quali scegliere

Fonte: iStock Come scegliere il phon giusto in base ai capelli

Beauty device più importante di una corretta routine per capelli, il phon deve essere scelto con attenzione per ottenere ogni volta che si usa una chioma favolosa. Non tutti gli asciugacapelli sono infatti uguali e saper individuare quello più adatto alla propria tipologia capillare è fondamentale per ottenere anche a casa una piega come in salone. Ecco i segreti per scegliere il phon perfetto!

Come scegliere il phone: attenzione alla potenza

Prima cosa da osservare quando si sceglie un phon è la potenza (la quale viene misurata in watt). Più potente sarà il getto d’aria meno tempo ci vorrà per asciugare i capelli, riducendo anche il tempo in cui la chioma sarà sottoposta al getto di calore e quindi dimezzando il rischio di ritrovarsi con una chioma secca e arida. Soprattutto in caso di capelli lunghi la scelta dovrebbe ricadere su un phon con una potenza di 1800-2000 Watt, ci si accorgerà subito che i tempi di asciugatura dimezzeranno.

Tecnologia ionica: contro i capelli crespi

Un’altro dettaglio da tenere in considerazione quando si sceglie di acquistare un phon è la tecnologia con cui è realizzato. La tecnologia ionica è tra le più acclamate nel mondo dell’haircare perché aiutano a contrastare l’effetto crespo.

Come funzionano? Gli ioni negativi emessi dal phon contrastano gli ioni positivi contenuti nell’acqua riducendo le particelle di quest’ultima in pezzetti. In questo modo non solo l’asciugatura sarà più rapida ma l’aspetto dei capelli migliore, più luminoso e morbido. Gli ioni infatti agiscono vicino alla cuticola (rivestimento esterno del capello) per rimuove ogni traccia d’umidità, rendendo la chioma liscia e lucida.

Simili ai phon ionici ci sono quelli in tormalina (ancora più potenti) e consigliati in caso di capelli crespi e difficili da gestire, poiché questo materiale aumenta il numero di ioni negativi nell’aria, migliorando ancor di più il processo di asciugatura.

Ceramica e titanio: i materiali da preferire

Un altro fattore decisivo nella scelta di un phon è il materiale con cui è realizzato. Se negli anni ’50 era il ferro il materiale considerato migliore oggi invece la tecnologia ci ha portato a scoprire materiali più performanti come la ceramica e il titanio.

La ceramica, ad esempio, viene usata come protezione degli elementi interni al phon che si riscaldano con il getto d’aria. In questo modo, la temperatura rimane sempre costante e delicata sui capelli. Il titanio invece è un ottimo materiale poiché permette la distribuzione uniforme del calore e mantenere la temperatura sempre ad un livello costante. Attenzione però, questo materiale può raggiungere temperature veramente elevate, motivo per cui non è consigliato in caso di capelli secchi, aridi o fragili.

Attenzione al peso

Ruolo determinante lo gioca anche il peso complessivo del phon. Soprattutto per chi ha i capelli molto lunghi questo dettaglio dovrebbe essere determinante per la scelta finale per evitare che le braccia facciano male durante l’asciugatura. In commercio esistono ormai phon light, leggerissimi e maneggevoli ma non per questo meno performanti. Per evitare problemi, è consigliabile quindi indirizzare la propria scelta su un phon che pesi al massimo 500 grammi.

Getti di calore regolabili

Infine, i phon di ultima generazioni hanno oltre la capacità di asciugare anche delle funzionalità aggiuntive. Ad esempio bisogna sempre scegliere degli asciugacapelli che abbiano la possibilità di regolare i getti di calore, da più caldo (per rimuovere l’eccesso d’acqua) a più freddo (per concludere l’asciugatura). Importane è poter anche regolare la velocità di emissione del getto per non rischiare di rovinare i capelli. Infine, importante è anche che siano compresi anche degli accessori, come il beccuccio per i capelli lisci e il diffusore per i capelli ricci.

I migliori phon per capelli da acquistare

Fonte: iStock

Philips Serie 3000, tecnologia ionica per capelli luminosi

L’asciugacapelli Philips Serie 3000 genera un flusso d’aria da 2100 watt per assicurare ogni giorno capelli splendidi ed eleganti. La tecnologia ThermoProtect crea un potente mix di aria calda e fredda per la cura quotidiana dei capelli abbassando la temperatura di 15°C e asciugando i capelli rapidamente. Grazie a 20 milioni di ioni per ogni sessione di asciugatura, i capelli sono luminosi, lucidi e senza effetto crespo. Infine, le 6 diverse impostazioni garantiscono il pieno controllo sulla piega.

Philips Serie 3000 Phon per capelli a tecnologia ionica con beccuccio ThermoProtect

Bellissima Imetec, per capelli senza effetto crespo

L’asciugacapelli ideale per chi combatte contro l’effetto crespo e desidera capelli ricci asciutti e definiti. Con l’asciugacapelli K9 2300 puoi asciugare i capelli idratandoli grazie alla tecnologia a ioni: la chioma sarà morbida, luminosa e asciutta senza fatica.

Nella confezione è incluso un diffusore professionale, con 80 fori di uscita dell’aria con dimensione crescente dal centro alla periferia del diffusore, che permette una distribuzione uniforme dell’aria per asciugare con delicatezza i ricci e aiutare a definire la loro forma. Con le 8 combinazioni aria/temperatura potrai personalizzare ancora di più l’asciugatura per poi fissare la piega con il tasto per l’aria fredda.

Bellissima Imetec Asciugacapelli K9 2300 asciuga e mantiene idratati i capelli senza effetto crespo

Dyson Supersonic, potente e leggero

La tecnologia più avanzata in commercio definisce le prestazioni eccezionali dell’asciugacapelli Dyson Supersonic. Gli accessori ad attacco magnetico sono ideati per rispondere ad ogni tipo di necessità, per lisciare, definire le onde e creare un flusso d’aria ad alta velocità perfetto per lo styling.

Include 3 diverse impostazioni di velocità (alta-media-bassa) e 4 impostazioni di calore (100°C – asciugatura rapida e styling, 80°C – asciugatura regolare, 60°C – asciugatura più delicata e diffusione, 28°C – getto freddo costante).

Dyson Supersonic Asciugacapelli Dyson Supersonic™ in nichel e rame

Parlux, silenzioso e leggero elimina l’elettricità statica

L’asciugacapelli professionale Parlux 3500 Supercompact è stato progettato per gli hair stylist sempre in movimento. Infatti la sua principale caratteristica è quella di avere una elevata potenza in una ridotta dimensione. Dotato del dispositivo IONIC & CERAMIC® tecnologia indispensabile per la salute e per l’eliminazione dell’elettricità statica del capello.

Dotato di due bocchette ad aggancio rapido che permettono un montaggio veloce e sicuro. La prima bocchetta per una perfetta messa in piega e la seconda per un’asciugatura veloce. Possono essere ruotate di 360°

Ghd, per capelli più lucenti

L’asciugacapelli professionale ghd Helios™ consente di ottenere capelli lucenti e morbidi, riducendo notevolmente i tempi d’asciugatura. Più potente, più leggero e più preciso, è caratterizzato da tecnologia Aeroprecis™ unica, una combinazione di quattro elementi interni avanzati che garantiscono un flusso d’aria altamente concentrato per un controllo di styling più preciso. Elimina l’effetto crespo e i capelli elettrizzati con l’avanzata tecnologia a ioni e il beccuccio professionale su misura che garantisce un flusso d’aria concentrato e uniforme, per un finish meravigliosamente morbido con capelli 3 volte più definiti.