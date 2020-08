Miglior olio abbronzante da acquistare

editato in: da

Siamo ormai ben lontani dai tempi in cui era “in” il pallore nobiliare, mentre l’abbronzatura era considerata grezza, caratteristica esclusiva di chi era costretto – per vivere – a svolgere lavori all’aperto, faticando sotto al sole rovente. A cavallo tra gli anni ‘20 e gli anni ‘30 del ‘900, l’icona del fashion e dello stile di vita all’avanguardia Mademoiselle Coco Chanel, sdogana ufficialmente l’abbronzatura, facendola diventare motivo di vanto di quella borghesia nascente che ora poteva permettersi le vacanze estive in riva al mare delle località più alla moda del mediterraneo.

L’importanza dell’SPF

Il motto della fondatrice della maison delle due C incrociate – “L’abbronzatura dorata è chic” – permane ancora oggi, portando il culto dell’abbronzatura alle sue estreme conseguenze, fino a diventare ossessione. Durante gli anni d’oro della gioventù – gli anni ‘60 – l’abbronzatura selvaggia diventa un vero e proprio cult: si trascorrevano le ore a crogiolarsi sotto al sole, spalmandosi intrugli casalinghi, pur di ottenere l’abbronzatura più intensa possibile. Questo comportamento sconsiderato avrebbe presentato presto il conto. Esporsi al sole senza un’adeguata protezione ai raggi UVA e UVB comporta – nei migliori dei casi – indelebili macchie e invecchiamento cutaneo precoce e – nei peggiori – la formazione di tumori maligni della pelle. Per questo è tanto importante, quando si sceglie un olio solare abbronzante, fare attenzione che questo sia dotato di un SPF adeguato. Vediamo ora i migliori oli solari abbronzanti da acquistare per prendere il sole in sicurezza.

Hawaiian Tropical – Tropical tanning oil

Come tutti i prodotti ideati dal brand, il Tropical tanning oil di Hawaiian Tropical fa del suo caratteristico e intensissimo profumo di cocco e frutti esotici la sua nota distintiva. Questo olio abbronzante, all’SPF piuttosto ridotto, farà ottenere un’abbronzatura intensa; si raccomanda però di non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Trovate questo olio abbronzante su Amazon a questo link.

Bilboa – Carrot Plus

Sfruttando gli effetti superabbronzanti del Beta-Carotene potenziato, l’olio abbronzante Carrot Plus di Bilboa (lo trovate qui su Amazon) stimola la naturale pigmentazione della pelle per un’abbronzatura intensa che dura a lungo. Anche in questo caso, il filtro UVA/UVB è piuttosto basso, se ne consiglia l’utilizzo lontano dalle ore centrali della giornata.

Garnier Ambre Solaire – Olio protettivo abbronzatura dorata

L’olio solare abbronzante del brand Garnier Ambre Solaire promette una pelle abbronzatissima e morbida effetto seta, infatti – grazie al burro di karité – svolge un’azione altamente nutriente. La sua protezione SPF media (15) e la sua resistenza all’acqua gli consentono di essere il prodotto perfetto per essere utilizzato in ogni momento della giornata. Scoprite subito il prezzo su Amazon.

Collistar – Olio secco superabbronzante

Come il precedente prodotto, anche l’olio secco superabbronzante proposto da Collistar è dotato di una media protezione che lo rende adeguato ad essere utilizzato con la tranquillità di non provocarsi dolorose scottature. La combinazione di oli essenziali, olio di carota e mallo di noce doneranno alla pelle un’abbronzatura intensa, uniforme e resistente. Acquista l’olio abbronzante Collistar su Amazon.

Nuxe – Olio abbronzante corpo

L’olio abbronzante di Nuxe si presenta come un prodotto completo unico nel suo genere, in quanto è in grado di unire il suo potere abbronzante con la sicurezza di una protezione SPF medio-alta (30). Questo vi garantirà tutta la sicurezza della protezione dai raggi UVA/UVB insieme ad un’abbronzatura intensa e uniforme. Il meraviglioso profumo di questo prodotto – un mix inconfondibilmente estivo di arancia dolce, fiori di tiarè, cocco e vaniglia – vi farà venir voglia di acquistarlo immediatamente (lo trovate su Amazon).