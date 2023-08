Questo è il miglior mascara volumizzante di sempre: parola di Jennifer Lopez

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Quando si tratta di scegliere un buon mascara, sembra quasi impossibile trovare quello più adatto per le nostre esigenze: ne vogliamo uno che duri a lungo e non lasci grumi, che ci regali uno sguardo da cerbiatta e un volume extra, e magari che sia anche facile da applicare e cremoso al punto giusto. Insomma, è una vera faticaccia! Ma Jennnifer Lopez ha svelato il suo segreto per avere ciglia sempre perfette, e a non non resta che copiarla. Ecco il suo miglior mascara volumizzante.

Il mascara preferito da Jennifer Lopez

Se non sai mai quale mascara scegliere per avere uno sguardo magnetico come quello delle star, lasciati ispirare da Jennifer Lopez: da vera icona beauty dei nostri tempi, ha rivelato il suo segreto (low cost) per ciglia da sogno in pochi gesti. È un prodotto che costa davvero pochissimo e mantiene la promessa: niente più ciglia finte, colla che ti appiccica le dita e risultati improbabili. L’Oréal Paris, con il suo mascara volumizzante Lash Paradise, ci offre la soluzione perfetta – e super economica – per il make up occhi.

Perfetto per qualsiasi tipo di ciglia, è delicato e non irrita. È adatto anche a chi ha gli occhi sensibili o porta le lenti a contatto, quindi può davvero essere usato in ogni situazione. Le recensioni entusiastiche lo dimostrano: sono in tantissime ad averlo provato e apprezzato, valutandolo con 4 o 5 stelle (ben l’82% dei voti!). Ma vediamo nel dettaglio perché questo mascara ha stregato tutte – inclusa Jennifer Lopez, che ormai non ne può più fare a meno, dopo aver provato tanti altri prodotti anche molto più costosi.

Lash Paradise, il miglior mascara volumizzante

Il mascara Lash Paradise di L’Oréal Paris dona un volume intenso in pochi istanti, e allunga le ciglia catturando anche le più piccole. Il risultato è strepitoso: uno sguardo da favola, che non ti farà certo passare inosservata. La sua formulazione è delicata, arricchita con oli nutrienti che forniscono il giusto equilibrio lipidico alle ciglia. Tra gli altri ingredienti spicca anche l’olio di ricino, che ha proprietà emollienti e allunganti. Essendo molto cremoso, si applica davvero facilmente e non lascia sgradevoli grumi – uno dei problemi principali che ci fanno provare (e scartare) decine di mascara diversi!

Lo scovolino ultra morbido e bombato alla base consente di catturare anche le ciglia più corte, in modo da donare al tuo sguardo un volume extra senza alcuna fatica. Applicalo dalla radice alla punta delle ciglia con brevi movimenti a zig zag (soprattutto alla base), stendendo il prodotto più volte sino ad ottenere il risultato che desideri. Rimarrai piacevolmente sorpresa dall’effetto finale, uno sguardo magnetico che incanterà tutti. Il mascara non è waterproof, quindi ti basterà un po’ di acqua micellare per rimuoverlo agevolmente, senza rischiare di stressare le ciglia inutilmente.

Infine, il prezzo: poco meno di 10 euro per un mascara volumizzante e allungante, che ti regalerà uno sguardo da vera diva. Assolutamente da acquistare: siamo sicure che diventerà il tuo nuovo mai più senza, un must have che porterai con te ovunque, in borsetta quando vai al lavoro o in vacanza, per prenderti cura dei tuoi occhi con un semplice gesto di bellezza. Cosa aspetti a provarlo? Lasciati conquistare proprio come JLo!

Offerta Mascara volumizzante Lush Paradise Da L'Oréal Paris, il miglior mascara amato da Jennifer Lopez

