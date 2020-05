Classifica dei migliori mascara Essence

editato in: da

Il mascara è un vero must have per ogni donna, un cosmetico immancabile nel beautycase delle fashion addicted, nonché uno dei più antichi. Le donne lo apprezzano molto perché aiuta a definire meglio l’occhio, donando uno sguardo sensuale ed intenso. Il mascara, infatti, è l’alleato ideale: nessun altro cosmetico dona profondità e decisione, oltre ad essere uno dei prodotti più venduti in assoluto.

La maggior parte delle donne sapranno che la scelta del mascara va fatta in maniera davvero accurata: è importante, infatti, non coordinare il cosmetico in questione con il colore degli occhi per non far perdere intensità e femminilità allo sguardo. Particolare attenzione va riservata anche al colore della carnagione: se si hanno gli occhi castani ed un colore della pelle ambrato, sarà sicuramente perfetto un mascara giallo, il quale illuminerà lo sguardo. Il mascara bianco, invece, è perfetto per una donna dalla carnagione chiara ed eterea, in quanto dona quel briciolo di sofisticatezza in più.

Come scegliere il mascara perfetto

Come affermato in precedenza, il mascara è un cosmetico del quale non si può fare a meno e l’unico che fa davvero la differenza, in quanto non può essere sostituito come nel caso di correttore e fondotinta. A tal proposito, è fondamentale saper scegliere il mascara perfetto e che sia in grado di donare sensualità e sofisticatezza allo sguardo. In base al risultato che desiderate ottenere, i criteri per poterlo scegliere sono esclusivamente due: le vostre ciglia e, ovviamente, lo scovolino.

Esistono diversi generi di scovolino, da quello grosso per rinvigorire le ciglia, a quello sottile per donare un senso di leggerezza e lunghezza. Se avete ciglia corte, l’ideale sarà uno scovolino sottile in grado di pettinarle delicatamente e donare loro una parvenza di lunghezza. Solitamente, sulla confezione del mascara, è segnalato l’effetto allungante del prodotto: questo tipo di mascara contiene fibre di nylon che aggiungono qualche centimetro di lunghezza.

Per chi ha necessità di dare direzione verso l’alto alle proprie ciglia, la scelta ricadrà sicuramente su un mascara con scovolino curvo, perfetto per ciglia dritte. Si tratta di uno scovolino che ha una forma curva, ma soprattutto di un prodotto ricco di cere modellanti che fissano in maniera definitiva la forma che si ha deciso di dare alle ciglia.

Infine, vogliamo parlare dello scovolino pieno, il quale è perfetto per infoltire le ciglia e, dunque, per le donne che desiderano donare pienezza al proprio sguardo. L’effetto sarà strabiliante su chi ha ciglia lunghe e già ben definite. Dopo aver parlato di come scegliere il mascara perfetto siamo pronti a illustrarvi i migliori prodotti firmati Essence in base alle loro caratteristiche e performance.

Mascara volumizzanti

Il mascara volumizzante è la soluzione ideale per le donne che desiderano definire le ciglia e rendere lo sguardo più femminile e sensuale: questo prodotto deve essere di facile applicazione e avere una tenuta duratura nel tempo. Il mascara volumizzante, come ci conferma il nome stesso, si propone di donare volume e intensificare al massimo le ciglia per uno sguardo impossibile da dimenticare.

Inoltre, è bene sapere che in commercio esistono differenti tipologie di questo prodotto le quali variano, perlopiù, nel colore. Nella maggior parte delle profumerie o di rivenditori fidati potrete trovare, infatti, tantissime varianti di colore: nero, giallo, blu, viola, marrone e chi più ne ha, più ne metta!

Mascara Essence I need a miracle!

Si tratta di un prodotto validissimo e acquistabile su Amazon al prezzo di 9,90 euro. Stiamo parlando di un mascara volumizzante dalle ottime performance: grazie alle cere flessibili ed ai polimeri, potrete aumentare comodamente il volume delle vostre ciglia. Un gioco da ragazzi in pochissimi minuti! La formula di questo prodotto garantisce ottimi risultati anche con una sola passata: addio ciglia finte! Le setole, infine, si adoperano per donare volume alle ciglia e l’effetto finale è un ineguagliabile finish nero.

Mascara Essence I love extreme

Il secondo mascara volumizzante di cui vogliamo parlarvi è perfetto per tutte le tasche. Essence, infatti, ha pensato questo mascara volumizzante per le donne che desiderano avere ciglia folte e rinvigorite senza spendere una cifra esorbitante. Questo prodotto è molto venduto e apprezzato, in quanto garantisce un risultato ottimo in pochissimo tempo. La texture di questo prodotto è molto pigmentata e ciò assicura una tenuta ottima per tutto il giorno. Grazie alle microsfere in silice, il vostro sguardo risulterà sempre intenso e ben definito, proprio come subito dopo l’applicazione del prodotto. Le glicoproteine, infine, idratano profondamente le ciglia rendendole forti. Acquistalo ora su Amazon.

Mascara allunganti

Il mascara allungante può essere facilmente confuso con quello volumizzante, ma è fondamentale sapere che si tratta di due prodotti completamente diversi. Grazie allo scovolino presente nella confezione, otterrete ciglia bellissime e lunghissime ad effetto farfalla. Il desiderio di ogni donna!

Le ciglia sono molto importanti, rappresentano una parte fondamentale del nostro sguardo, donandogli carattere ed intensità. Purtroppo non tutte le donne sono fortunate e possono permettersi di vantare ciglia lunghe e folte, ma grazie al mascara allungante potrete ottenere risultati davvero soddisfacenti in pochi minuti. Questo genere di mascara, a differenza di altri, possiede una grande quantità di fibre di nylon, le quali “allungano” le ciglia sfruttando cere e resine, ingredienti base di questo prodotto.

Mascara Essence Lash Princess

Essence si è impegnata anche nella produzione di mascara allunganti di ottima qualità a un prezzo davvero competitivo. Potrete acquistare Essence Lash Princess direttamente su Amazon: un mascara allungante molto performante e davvero prezioso. La forma conica dell’applicatore in fibre rende le ciglia sicuramente più lunghe e folte, proprio come se fossero finte. Le setole permettono di raggiungere con estrema precisione le ciglia corte ed esterne e, dal canto suo, lo scovolino è in grado di arrivare fino alla base delle ciglia per uno sguardo unico e super femminile.

Mascara Essence Lash Princess effetto ciglia finte

Un altro mascara allungante molto quotato e acquistabile su Amazon è Essence Lash Princess effetto ciglia finte prodotto dalla medesima casa cosmetica. Ciglia esagerate e volume smisurato? Questo è il prodotto che fa per voi! Grazie alla sua formula, le vostre ciglia risulteranno piene e spesse, proprio lo stesso effetto delle extension, ma a un prezzo decisamente ridotto. È un mascara allungante caratterizzato da cere naturali vegetali, le quali rendono la texture cremosa e ristrutturante per un risultato davvero incredibile. Il packaging, inoltre, richiama la sinuosa forma di un abito da sera con qualche tocco di verde mente. Davvero delizioso!

Mascara waterproof

Infine, siamo molto felici di potervi parlare di un mascara davvero rivoluzionario, nato negli ultimi tempi e molto amato dalle donne: quello waterproof. Il mascara waterproof è caratterizzato dall’assenza di acqua ed all’interno sono presenti solamente il polietilene, la cera carnauba e altre sostanze che garantiscono una performance eccellente.

Questo tipo di mascara è resistente all’acqua ed è scelto dalle donne quando devono trascorrere una giornata al mare o in piscina: addio sbavature! Un trucco perfetto per tutto il giorno. Inoltre, è il più adatto da utilizzare durante la stagione estiva perché resiste alla grande alle temperature elevate e al sudore.

Mascara Essence I love Extreme Volume Waterproof

Ma passiamo ora ai nostri amati mascara waterproof, davvero irrinunciabili. Il primo che desideriamo proporre, acquistabile su Amazon, è firmato Essence. È uno dei mascara preferiti dalle donne e la versione waterproof lo è ancora di più. La sua formula offre un volume professionale in grado di modellare le ciglia a piacimento, ma il fatto che sia waterproof lo rende davvero unico nel suo genere. La texture con pigmenti neri, infine, rende questo prodotto in grado di coprire ogni singola ciglia regalando un volume extra.

Con la nostra classifica di prodotti firmati Essence speriamo di avervi aiutato al meglio nella scelta del mascara perfetto per ogni occasione. Non è facile trovare un prodotto che si adatti perfettamente alle esigenze di tutte, ma grazie ai nostri consigli troverete il mascara più adatto e non lo lascerete più.