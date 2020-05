Classifica dei migliori epilatori elettrici e a luce pulsata

editato in: da

La depilazione è quel trattamento estetico tanto detestato dalle donne, ma purtroppo necessario se si vogliono sfoggiare gambe lisce e curate. Avere una pelle morbida e giovane, infatti, è il desiderio di ogni donna e, per ottenere questo risultato, esistono molti metodi che possono essere più o meno dolorosi. Tra i classici metodi di depilazione, vogliamo ricordare la ceretta, la crema depilatoria, il rasoio, il laser e una delle ultime tecnologie più avanzate: l’epilatore.

Quando parliamo di epilatore, ci riferiamo a un piccolo dispositivo utilizzabile in diverse parti del corpo (ascelle, gambe, braccia), comprese le parti più sensibili, quali viso ed inguine, che si occupa di rimuovere i peli superflui. Banalmente, l’epilatore funziona proprio come una semplice pinzetta per le sopracciglia: i peli vengono completamente sradicati dalla pelle grazie testina rotante che scivola dolcemente sull’area interessata.

È molto interessante sapere come per su peli lunghi fino a 0,5 mm e, a differenza della ceretta, la quale agisce su peli di almeno 2 mm, non sarà necessario attendere troppo per ottenere risultati più che soddisfacenti. Gli epilatori migliori, in generale, garantiscono un risultato duraturo nel tempo, promettendo una ricrescita molto più lenta rispetto al rasoio e alla crema depilatoria. Nonostante questo, è corretto informare le nostre lettrici del fatto che l’epilazione potrebbe, a tratti, risultare leggermente dolorosa e fastidiosa; niente che non si possa sopportare. In questo caso, è bene seguire diversi accorgimenti in grado di attenuare la sensazione di dolore.

Come scegliere l’epilatore più adatto alle proprie esigenze

In commercio esistono diversi generi di epilatore, ma nel nostro articolo vogliamo concentrarci su due tipologie in particolare: gli epilatori elettrici e quelli a luce pulsata. Questi due tipi di epilatore sono i più comuni, nonché i più apprezzati dalle donne per la loro soddisfacente performance. È molto importante saper scegliere l’epilatore più adatto alle proprie necessità per garantirsi un risultato ottimale e duraturo nel tempo; dopotutto, la caratteristica più nota di un buon epilatore è proprio quella di rallentare la ricrescita del pelo, evitando di dover ricorrere alla depilazione troppo spesso.

Come prima cosa, prima dell’acquisto di un epilatore, è fondamentale prendere in considerazione maneggevolezza e facilità di utilizzo del dispositivo. L’epilatore ideale, infatti, è dotato di un’impugnatura antiscivolo che permette di direzionarlo in maniera molto semplice. Un buon epilatore, poi, è dotato di una testina adatta alle zone più sensibili e una luce per vedere meglio l’area da epilare. Il numero delle pinzette che un dispositivo deve possedere, inoltre, è dalle 20 alle 40 per poter garantire un buon risultato: più sono e più rapida sarà l’epilazione. Infine, un’altra caratteristica importante e che garantisce la buona riuscita dell’epilazione, è la presenza di una testina flessibile, grazie alla quale il dispositivo segue perfettamente le linee del corpo permettendo la raccolta veloce dei peli.

Tipologie di epilatori

Nel nostro articolo abbiamo scelto di fare una differenziazione tra gli epilatori elettrici e quelli a luce pulsata. Questi due tipi di dispositivo sono i più venduti e apprezzati dalle donne e ora vedremo in maniera più dettagliata le differenze sostanziali che li caratterizzano. I prodotti che citeremo sono acquistabili su Amazon, direttamente dal divano di casa vostra.

L’epilatore elettrico è la scelta più classica, può essere alimentato sia a batteria, sia a corrente elettrica e vi garantirà di essere sempre carico all’occorrenza. Si tratta di un dispositivo che si adatta molto bene alle linee del corpo e che possiede una serie di testine che rimuovono molto facilmente anche i peli più corti, solitamente i più difficili da sradicare. Gli epilatori elettrici di ultima generazione, inoltre, sono dotati di uno speciale kit di accessori che li rendono capaci di svolgere più funzioni.

L’alternativa è sicuramente l’epilatore a luce pulsata, molto valido e spesso acquistato da una buona fetta di popolazione femminile. La tecnica di epilazione sfruttata da questo tipo di epilatore si basa sull’utilizzo una luce molto forte, la quale raggiunge la radice del pelo e lo estirpa completamente attraverso la melanina. In questo modo, la radice del pelo viene indebolita e la ricrescita rallentata dopo pochissime sedute. Questo tipo di trattamento, sostanzialmente, non si limita a rimuovere il pelo, bensì agisce in profondità per indebolire la ricrescita in maniera definitiva.

Epilatore elettrico ES-EL9A di Panasonic

Il primo epilatore elettrico che scegliamo di presentarvi si chiama Panasonic ES-EL9A e può essere acquistato su Amazon qui. È un vero bestseller dotato di un’ampia testina di 90 gradi, facilmente adattabile alle linee del corpo. Si tratta di un dispositivo che garantisce un’epilazione facile e veloce, soprattutto grazie al sistema a doppio disco con 60 pinzette di estrazione: i peli che sfuggono al primo passaggio, infatti, verranno completamente rimossi al secondo. Essendo wet&dry, inoltre, è facilmente utilizzabile sotto la doccia e garantisce un risultato perfetto.

Come abbiamo già detto, buona parte degli epilatori elettrici sono dotati di speciali kit e questo non è da meno: nella confezione, infatti, troverete una testina pedicure, testina per zone delicate, testina esfoliante, una testina rasoio con trimmer pop up e un accessorio bikini.

Epilatore elettrico Rowenta EP8710 Soft Extreme

Anche questo epilatore elettrico (acquistalo facilmente su Amazon!) è molto apprezzato dalle consumatrici. Si tratta di uno degli epilatori elettrici più moderni in commercio, in quanto dispone di diverse tecnologie antidolore, le quali garantiscono, però, un risultato davvero ottimale e pelle liscia. Il rullo esfoliante, poi, prepara la pelle per un’epilazione delicata, ma efficace. La caratteristica più importante di questo dispositivo, è sicuramente la innovativa tecnologia, la quale permette un’epilazione indolore grazie alla presenza del sistema desensibilizzante con flusso di aria fredda.

Epilatore elettrico Philips BRL 130/00 SatinShave Advanced

Anche questo epilatore elettrico Philips ha riscosso molto successo e vanta recensioni davvero ottime. Come molti altri epilatori elettrici, segue alla perfezione le linee del corpo grazie alla lama singola flottante. Fondamentale è che un dispositivo sia semplice da maneggiare e questo epilatore ne è la prova: l’ergonomica forma ad “S” lo rende facilmente utilizzabile e controllabile.

È ricaricabile e wet&dry, caratteristica molto apprezzata per chi desidera depilarsi sotto lo doccia. Il rifinitore delle punte perlate, infine, protegge la pelle da graffi e garantisce una diminuzione della sensazione di fastidio. Se pensi che sia il modello giusto per te, acquistalo su Amazon!

Epilatore a luce pulsata IMETEC Zero Ultra Fast

Grazie all’impulso luminoso, con questo fantastico dispositivo il tempo dedicato all’epilazione si riduce di molto: gambe lisce in poche e semplici mosse! In soli venti minuti, grazie a questa nuova tecnologia, le vostre gambe saranno perfette, nel pieno rispetto della vostra pelle.

È chiamato “Ultra fast” proprio per via dei suoi 300.000 impulsi luce, i quali riducono la presenza di peli per circa l’80% dopo sole quattro sedute. Una vera bomba! La Lampada Quartz, infine, permette di effettuare molteplici trattamenti per un risultato davvero ottimo, senza costi aggiuntivi. Acquistalo ora direttamente su Amazon!

Epilatore a luce pulsata Remington IPL6780 I-Light

L’epilatore a luce pulsata Remington tratta di un dispositivo davvero performante con ben cinque livelli di intensità, il quale garantisce una lunga durata: dunque, non ci sarà bisogno di ricorrere costantemente al trattamento di epilazione. La sua peculiarità sono sicuramente i sensori che indicano se la tonalità della pelle è idonea al trattamento o meno. Una vera novità! Si tratta di uno degli epilatori a luce pulsata migliori che ci siano in commercio e i suoi risultati, per il modico prezzo a cui è proposto, sono davvero eccellenti. Cosa aspetti? Acquistalo qui su Amazon!

Epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5

E a chi desidera un prodotto da 10 e lode, presentiamo questo splendido epilatore a luce pulsata firmato Braun. Questo dispositivo vi garantirà un’epilazione davvero eccellente grazie alla presenza di due testine standard di precisione. Questo epilatore a luce pulsata saprà regalarvi una sensazione di morbidezza davvero incredibile, oltre a un’ineguagliabile riduzione definitiva dei peli dopo pochissime sedute. Questo dispositivo, acquistabile su Amazon, è dotato di un sensore intelligente con protezione UV: depilare la vostra pelle non potrebbe essere più semplice. In meno di cinque minuti le vostre gambe saranno lisce e ben curate. Inoltre, la nuova tecnologia a luce pulsata, clinicamente testata, è considerata tra le più sicure sulla pelle.

Epilatore a luce pulsata 500.000 impulsi di Eme

L’ultimo epilatore a luce pulsata di cui vogliamo parlarvi, lo potete trovare a un prezzo davvero stracciato (acquistalo qui su Amazon!). Questo dispositivo vanta una tecnologia sicura e all’avanguardia: potrete godere di una pelle liscia per un lungo periodo, senza necessità di ritocchi. Inoltre, è perfetto anche per viso, ascelle e zone più delicate. Infatti, grazie ad alcuni accessori integrati, potrete lavorare comodamente anche in determinate zone: labbra, ascelle, addome, inguine. Davvero pazzesco!

Per avere buoni risultati, sarà necessario utilizzarlo almeno due volte a settimana e, solo dopo la quarta settimana, sarà sufficiente epilare una sola volta. Inoltre, è dotato di cinque livelli di energia, regolabili, i quali assicurano un trattamento efficace. Incredibile è la durata del servizio: 500.000 impulsi di luce per circa venticinque anni. Da provare assolutamente!