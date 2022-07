Miglior dopo puntura zanzare e insetti: i prodotti da avere sempre con te

Fonte: iStock Zanzare, i migliori dopo puntura

Estate, gioia e tormento: le giornate sono bellissime ed è impossibile non approfittarne per godersi un po’ l’aria aperta – soprattutto in vacanza -, ma c’è sempre da fare i conti con le zanzare e altri fastidiosissimi insetti. Se sei stanco di avere a che fare con punture pruriginose e gonfiori antiestetici, non c’è altro rimedio che munirsi di un alleato che ti terrà compagnia per tutta la stagione. Ecco i miglior dopo puntura zanzara e insetti completamente naturali, da avere con te anche in viaggio.

Come combattere le zanzare

Le zanzare sono senza dubbio uno dei fastidi più grandi dell’estate. Le loro punture prudono tantissimo e spesso danno luogo a gonfiori che possono addirittura arrivare a bruciare – oltre ad essere particolarmente antiestetici. Purtroppo, sbarazzarsi definitivamente di questi insetti è molto difficile: si può ricorrere all’aiuto della natura, sfruttando alcune piante repellenti che li tengono lontani, oppure circondarsi di zampironi che, con il loro odore, lasciano un segnale a loro molto sgradevole. Ma, per quanta attenzione tu possa fare, ci sarà sempre un’intrepida zanzara pronta a pungerti.

E allora, la soluzione non può che essere il ricorrere ad un dopo puntura. In commercio ce ne sono tantissimi, distinti per modalità di applicazione e soprattutto per formulazione: alcuni di essi contengono unicamente ingredienti naturali, ed è per questo che sono consigliati anche a chi ha la pelle particolarmente sensibile e ai più piccini. Vediamo quali sono i dopo puntura più utili da portarsi sempre dietro, anche quando si va in vacanza.

Miglior dopo puntura zanzare e insetti: quali scegliere

Uno dei prodotti più classici da utilizzare per combattere il prurito dovuto alle zanzare è il roll on: lo stick di Zanzhelan è comodo da tenere in borsa e si applica in un istante, lasciando un gradevole profumo. Privo di alcol e parabeni, ha una formulazione molto delicata a base di aloe vera, cera di semi d’orzo e oli essenziali di citronella, basilico, cedro, geranio, lavanda e limone. È perfetto anche per i bambini, perché agisce subito e allevia il prurito a lungo.

Offerta Dopo puntura roll on Zanzhelan Comodo da avere sempre in borsa, per alleviare il prurito a lungo

Decisamente più potente, lo spray Puressentiel funge sia da repellente contro zanzare e altri insetti che pungono (come zecche e pappataci) che da dopo puntura lenitivo. Il suo principio attivo è al 100% vegetale, derivato dall’olio essenziale dell’eucalipto limone: la formulazione è molto ricca di sostanze in grado di alleviare il prurito, tra cui il tea tree oil, la citronella e la menta piperita. Sebbene sia un prodotto completamente naturale, ne è sconsigliato l’utilizzo nei bambini al di sotto dei 12 anni.

Offerta Dopo puntura spray Puressentiel Il tuo alleato pre e post puntura di zanzara

Il tuo bimbo non ama la sensazione un po’ appiccicosa dei normali dopo puntura? La soluzione è Skinsecto: i suoi cerotti naturali forniscono grande sollievo contro il prurito e hanno un’azione rinfrescante, rispettando al contempo anche le pelli più sensibili. Totalmente privo di agenti chimici, basta applicarlo sulla puntura per provare subito una piacevole sensazione. I patch, disponibili in diversi colori, sono resistenti all’acqua e biodegradabili, ma in grado di durare a lungo sulla pelle. Insomma, l’ideale anche per i più piccini.

Cerotti dopo puntura Skinsecto La soluzione ideale per i più piccini, divertente e coloratissima

La crema Weleda Urtica Gel è un prodotto da avere sempre con te. Rappresenta infatti la soluzione ideale per molti inconvenienti estivi, tra cui le punture di zanzare e di altri insetti, il contatto con le meduse, lo sfregamento contro piante urticanti o le scottature solari. Un vero toccasana per tutto: la pomata è a base di Urtica urens e Arnica montana, che aiutano a mitigare il prurito e a dare sollievo alla pelle.

Offerta Dopopuntura in crema Weleda Urtica Gel Contro punture di insetti, contatto con meduse e scottature solari: un vero toccasana

Innovativo e originale, Beurer B10 è un dopo puntura perfetto da portare in vacanza. Si tratta di un dispositivo che sfrutta il calore per alleviare il prurito dovuto alle punture di zanzare o di altri insetti. Totalmente privo di sostanze chimiche, è dotato di una piccola piastra in ceramica che sviluppa elevate temperature: basta posizionarla sopra la zona da trattare, e un fascio di calore della durata di 3 secondi porterà immediato sollievo. Può essere usato anche nei bambini, sebbene la sensazione di grande calore possa essere un po’ fastidiosa.

Dispositivo dopo puntura Beurer B10 Piccolo ed efficace, allevia il prurito grazie ad un fascio di calore intenso

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram