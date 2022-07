Il miglior detergente viso è quello usato da Selena Gomez: costa meno di 10 euro

Fonte: Getty Images Il detergente viso preferito da Selena Gomez

I 30 anni sono un traguardo importante, i tratti della personalità sono ben delineati, ci sono gusti e idee precise, si stabiliscono degli obiettivi da raggiungere e si ha maggiore consapevolezza di sé. Tutto questo deve averlo provato Selena Gomez che lo scorso 22 luglio ha soffiato sulle 30 candeline insieme a diversi amici tra cui Taylor Swift.

La popstar ha iniziato la sua carriera nel mondo Disney, ed è diventata una vera e propria icona di bellezza al naturale. Infatti, la protagonista della serie “Only Murders In The Building” spesso ha deciso di mettere da parte make up e piega perfetta per apparire senza filtri su Instagram, con l’intento di trasmettere un messaggio ben preciso: riscoprire la bellezza naturale. Uno dei suoi migliori alleati per avere una pelle splendida e luminosa è l’Acqua gel Hydro Boost di Neutrogena, un detergente che non manca mai nella sua beauty routine ad un prezzo conveniente.

Il prodotto immancabile nella skincare di Selena

La cantante statunitense è molto attenta alla skincare e alcune settimane fa ha pubblicato un video su Tik Tok in cui ha condiviso con i fan la sua routine. Niente di nuovo per una star, se non fosse che i prodotti hanno tutti prezzi accessibili. Tra i preferiti in assoluto c’è l’Acqua gel Hydro Boost di Neutrogena, un detergente in grado di rimuovere efficacemente trucco, sporco e impurità senza lasciare la pelle secca.



Offerta Acqua gel Hydro Boost di Neutrogena Il detergente viso che restituisce una pelle morbida e luminosa

Pelle morbida e idratata con l’acido ialuronico

Il segreto della linea Hydro Boost amata da altre attrici di Hollywood come Jennifer Garner e Kerry Washington è quello di utilizzare al suo interno l’acido ialuronico in grado di idratare la pelle, rimpolparla e lasciarla morbida ed elastica.

La sua formula innovativa permette al gel di attivarsi con l’acqua e utilizzarlo è davvero semplice. Basta massaggiarlo sul viso e si crea una schiuma che rimuove il sebo, il trucco in eccesso e tutte le impurità accumulate durante la giornata. Il risultato? Una pelle pulita senza ostruire i pori.



Offerta Acqua gel Hydro Boost di Neutrogena Il detergente viso che restituisce una pelle morbida e luminosa

La skincare routine di Selena Gomez

La cantante e attrice ama molto giocare con il make up e nello stesso tempo ha molto a cuore la cura della pelle soprattutto perché, come ha rivelato, ha un’epidermide tendenzialmente secca, con alcune aree grasse, per questo segue un rituale ben preciso.

Andare a letto con una pelle fresca e pulita è importante, Selena quindi non si addormenta mai senza essersi prima struccata. Oltre al Gel della Neutrogena Hydro Boost che rimuove in profondità ogni residuo di make up, la protagonista di “Only Murders In The Building” applica anche una maschera per “disintossicare la pelle” efficace contro l’acne, un prodotto per levigare e rimpolpare l’area sotto gli occhi e un siero per dare luminosità al suo meraviglioso incarnato.



Offerta Acqua gel Hydro Boost di Neutrogena Il detergente viso che restituisce una pelle morbida e luminosa

La beauty routine mattutina di Selena

Se la skincare serale è fondamentale per Selena, non meno importante è la routine pre-trucco. La pelle rimane al centro dei suoi pensieri e per affrontare gli impegni della giornata, la idrata con una crema adatta. Anche lo sguardo non viene trascurato, infatti per avere un effetto fresco e riposato applica quotidianamente il Patch occhi. Infine, il suo meraviglioso sorriso è reso unico da una maschera per labbra che le rende ultra morbide.



Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram