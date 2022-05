La miglior crema spf per l’estate è questa: parola di Jennifer Lopez

52 anni e non sentirli: Jennifer Lopez è la regina dell’estate, complice la love story con Ben Affleck che procede a gonfie vele, ma anche una strepitosa crema spf. Incarnato perfetto e pelle luminosa, JLo segue da tempo una beauty routine ferrea per apparire sempre al meglio.

La crema spf (magica) per una pelle come JLo

Con l’arrivo dell’estate alla sua skincare si aggiunge una crema spf, ideale per idratare e proteggere l’epidermide dai raggi del sole. Quella scelta da Jennifer Lopez costa poco più di 10 euro e si può trovare in vendita su Amazon, anche in offerta.

Firmata L’Oréal Paris, svolge una tripla azione: ridensifica la pelle, uniforma l’incarnato e contrata le rughe, fornendo una efficace protezione contro i danni causati dai raggi UVA e UVB.

Per un risultato più efficace l’ideale sarebbe applicarla sia la sera che la mattina, sul collo e sul volto deterso, usando movimenti circolari. La promessa? Una pelle splendida, soda e levigata in quattro settimane. Una vera e propria magia che ha conquistato Jennifer Lopez, appassionata di prodotti beauty.

Offerta L'Oréal Paris Crema Viso Giorno SPF 20 Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3, azione antirughe anti-età con acido ialuronico e pro-xylane

La skincare di Jennifer Lopez

Salutista e appassionata di bellezza (così tanto da creare una sua linea di cosmetici), Jennifer Lopez segue una ferrea beauty routine per apparire sempre al meglio. La sua skincare inizia la mattina con la detersione sotto la doccia del viso. JLo risveglia al meglio la sua pelle, eliminando impurità e cellule morte per affrontare con il sorriso la giornata.

Il secondo step è l’applicazione del siero, per nutrire la pelle, idratarla e creare una barriera contro gli agenti esterni. Solitamente Jennifer punta su prodotti realizzati con il suo ingrediente preferito: l’olio extravergine d’oliva! Un alimento – alleato di bellezza – che sfrutta in cucina come nella beauty routine grazie all’alto contenuto di antiossidanti.

La Lopez non rinuncia mai alla crema idratante, meglio se arricchita con l’acido ialuronico, per donare estrema luminosità. Fra gli ingredienti preferiti di JLo ci sono anche i peptidi, la carnosina e il niacinamide che sono utili per ridurre le rughe e rendere più elastica l’epidermide.

La cantante non dimentica in questa fase nemmeno il contorno occhi che applica per combattere aloni scuri e occhiaie. Il suo sguardo sempre luminoso è il risultato di una soffice crema a base di peptidi.

Infine l’ultimo prodotto scelto da Jennifer Lopez è essenziale: si tratta della crema solare. Una coccola nei confronti dell’epidermide, da proteggere e amare, ma soprattutto da applicare per evitare la formazione di antiestetiche macchie e scottature.

Un ultimo segreto di Jennifer Lopez? La popstar su Instagram ha raccontato di pronunciare di fronte allo specchio una frase motivazionale di Helen Keller prima di iniziare la sua morning routine.

Il mantra è un concentrato di forza e coraggio per affrontare la giornata (e la vita) con il giusto sprint. “Il tuo successo e la tua felicità risiedono in te. Decidi di mantenerti felice, e la tua gioia formerà un esercito invincibile contro le difficoltà”, recita per dedicarsi subito dopo a detersione e nutrimento della pelle. E a giudicare dalla bellezza di JLo e dal suo successo planetario il trucco sembra funzionare.