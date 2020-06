Come scegliere il miglior correttore per occhiaie

editato in: da

Sono moltissime le donne che soffrono di occhiaie: un problema ricorrente, non causato semplicemente dalle poche ore di sonno o da una lunga nottata in discoteca. Troppo spesso ci si sveglia al mattino con le occhiaie di quando si dorme poche ore, anche se in realtà si ha avuto un sonno lungo e rilassante. A questo proposito, viene spontaneo domandarsi a cosa sono dovute e quale possa essere il metodo migliore per eliminarle.

Il problema occhiaie riguarda una vasta fetta di popolazione, anche se sono le donne a soffrirne di più e a considerarlo una vera e propria questione estetica. Purtroppo, le occhiaie conferiscono uno sguardo stanco e assente: la condizione peggiora, poi, quando si tratta di donne non proprio giovani, le quali soffrono anche della presenza di rughe ed altri inestetismi della pelle. Da qui nasce il forte desiderio di mascherarle e trovare rimedi efficaci che possano combatterle. Il metodo più comune è certamente l’utilizzo di un buon correttore. Ecco i migliori da acquistare.

Occhiaie: perché compaiono e come nasconderle

Innanzitutto, è importante precisare che quando parliamo di occhiaie ci riferiamo alla zona sotto gli occhi che assume un colore più scuro e, tendenzialmente, violaceo. Dal punto di vista fisiologico, la formazione delle occhiaie, è dovuta dalla vasodilatazione dei capillari delle palpebre inferiori. In realtà, la formazione delle occhiaie non è propriamente dovuta alle poche ore di sonno, bensì possono essere causate da altri fattori determinanti, quali: scarsa idratazione, stress e ansia, problemi renali, alimentazione scorretta.

Per chiunque soffra di un incarnato poco omogeneo o, appunto, di occhiaie significative, il mondo della cosmetica mette a disposizione una serie di correttori che camufferanno quell’aspetto di stanchezza. Se siete curiose di scoprire tutti i nostri segreti di bellezza per nascondere le occhiaie, proseguite nella lettura della classifica dei migliori correttori in commercio in base alla pelle, colore e tipologia.

Come scegliere il giusto correttore

Ci teniamo a premettere che il modo migliore per combattere le occhiaie è quello di prendersi cura giornalmente della propria pelle: fondamentale, infatti, è l’utilizzo di sieri, balsami e creme apposite. Ma anche l’ausilio di un buon contorno occhi può aiutare a risolvere parzialmente il problema.

Ogni tipo di occhiaia richiede un proprio correttore: se si ha la carnagione eburnea, per esempio, l’ideale sarà un correttore bianco; dopo una notte insonne, invece, una nuance rosata sarà ciò che fa al caso vostro. Il beige, invece, si addice perfettamente ad occhiaie non troppo marcate, così come un correttore dalla tonalità aranciata andrà a spegnere il colore bluastro. Ci teniamo molto anche a darvi un consiglio circa la consistenza del correttore da applicare. Generalmente per le signore è indicato un prodotto, oltre che coprente, anche anti-età perfetto per superfici già segnate dal passare del tempo.

Per le pelli più giovani, invece, consigliamo un correttore stick, pastoso, in grado di coprire tutti gli inestetismi della pelle senza evidenziare eventuali rughette. È chiaro che la distinzione fra pelli mature e pelli giovani è molto soggettiva: una donna adulta molto curata, avrà sicuramente una pelle meno segnata dal tempo rispetto ad una donna più giovane che non cura quotidianamente il viso.

Tonalità a parte, è fondamentale saper stendere il prodotto correttamente per ottenere il risultato desiderato: va applicato, di regola, subito dopo il fondotinta. Un’applicazione soddisfacente dipende molto dalla texture del correttore per occhiaie ed il miglior modo per stenderlo è utilizzare le dita andando a picchiettare sulla zona interessata. Vi raccomandiamo di applicarlo solo sull’inestetismo o finirete per accentuare le linee d’espressione! Dopodiché potrete passare alla stesura della base, all’aggiunta di cipria fissante. Se l’obiettivo è camuffare le occhiaie ed eliminare il rossore del viso, potrete ritenervi soddisfatte.

Correttore Kiko copertura completa

Se siete pallide in viso, ma avete comunque il problema di evidenti occhiaie, vi consigliamo questo ottimo correttore firmato Kiko Milano da acquistare ora su Amazon. Si tratta di un prodotto davvero economico, ma allo stesso tempo molto performante. È un correttore cremoso a copertura totale, specifico per pelli chiare e perfetto per ridurre gli inestetismi e le imperfezioni medio-gravi. Esso agisce assorbendo il sebo e questa azione risulta essere l’ideale anche per pelli grasse. Il risultato è la totale copertura dell’inestetismo ed una lunga durata. Vi ricordiamo che per una copertura totale è necessario stendere il prodotto in maniera omogenea.

Correttore Benefit Erase Paste Light

Il secondo correttore per pelli chiare e occhiaie non troppo marcate che vogliamo consigliarvi è firmato Benefit: scoprite il prezzo su Amazon. Questo cosmetico è facilmente applicabile su viso e contorno occhi, è dotato di una spatola che ne facilita la stesura e dona un aspetto luminoso al viso. La formula di questo prodotto è senz’altro cremosa e agisce immediatamente andando a coprire gli inestetismi. Lo consigliamo non solo per la sua performance eccellente, ma anche per il prezzo davvero alla portata di tutte le tasche.

Correttore Pupa

Questo correttore è l’ideale per occhiaie tendenti al blu. Lo potete acquistare su Amazon qui! La texture di questo prodotto è morbida e cremosa, tende a non depositarsi nelle pieghe della pelle ed il risultato è garantito. Questo correttore, essendo arancione, conferisce un aspetto fresco e naturale alla pelle ed è perfetto per chi soffre di secchezza ed è particolarmente sensibile. Pupa ha creato un prodotto da dieci e lode molto apprezzato dalle donne!

Correttore Deborah Milano

Ed ecco a voi un altro validissimo prodotto (acquistabile subito su Amazon!) della casa cosmetica Deborah Milano. Anche questo è perfetto per chi soffre di occhiaie molto scure e desidera donare luce al proprio sguardo. Deborah Milano propone un prodotto liquido, al modico prezzo di 8,99 euro, che si adatta perfettamente al colore della pelle, andando a minimizzare imperfezioni e discromie. Il punto forza di questo correttore è proprio la presenza di attivi anti-occhiaie e anti-borse. Da provare subito!

Correttore L’Oreal May Master Camo

Per chi soffre di occhiaie tendenti al viola, sarà necessario utilizzare un correttore giallo. Vi proponiamo un prodotto L’Oreal che potrà aiutarvi parecchio a camuffare lo sguardo stanco e stressato. È un prodotto cremoso e idratante che donerà alla vostra pelle un effetto più rilassato e meno stanco. Andrà a coprire le discromie nella zona sotto l’occhio e correggerà il vostro colorito non uniforme. Vi consigliamo di applicare il prodotto con le dita o con l’ausilio di un pennello per una maggiore resa per poi proseguire con la stesura del fondotinta. Potete scoprire il prezzo qui su Amazon.

Correttore Pupa Cover Cream

Il secondo prodotto che vogliamo classificare tra i migliori correttori è firmato Pupa. Potete acquistarlo su Amazon e ha ottime recensioni. È un prodotto in crema e garantisce una copertura medio-alta. Copre e corregge le occhiaie più scure, donando un aspetto più disteso e naturale. La texture, molto fresca e leggera, si fonde perfettamente con l’incarnato; inoltre il nuovo applicatore renderà la stesura più facile e veloce.

Correttore-matita Purobio

Se soffrite di rossori, il correttore ideale per voi sarà quello verde. Abbiamo deciso di proporvi un correttore Purobio che potete trovare su Amazon. Questo prodotto copre efficacemente le occhiaie e le impurità della pelle, oltre ad altri piccoli difetti. Oltre ad essere molto facile da applicare e completamente Made in Italy, è ricco di oli vegetali e costituisce una base perfetta per il trucco. È perfetto per uniformare l’incarnato anche in presenza di discromie. Questo tipo di prodotto, essendo in stick, è l’ideale per le pelli giovani, in quanto copre gli inestetismi ed eventuali rughe. A differenza degli altri da noi proposti, non è liquido.

Correttore NYX Wand

L’ultimo correttore di cui vogliamo parlarvi è di NYX ed è perfetto per attenuare i rossori (scoprite ora il prezzo su Amazon). Una vera e propria magia contro le occhiaie: questo prodotto è sicuramente tra i bestseller di NYX. Non è pesante sulla pelle, ma regala un risultato stupefacente: nasconde tutte le imperfezioni e gli inestetismi del caso, senza apparire artificiale. Ha una texture molto delicata e una formula concentrata ricca di emollienti; la copertura garantita e medio-alta. Scoprilo subito al link indicato!

Siamo giunti al termine del nostro articolo e speriamo di avervi fornito tutti i consigli necessari per trovare il correttore più adatto a voi in base al vostro tipo di pelle e al colore delle vostre occhiaie.