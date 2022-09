Meghan Markle ha svelato il suo shampo preferito: costa meno di 30 euro e lo adorano tutte

Fonte: Getty Images I capelli luminosi e setosi di Meghan Markle

Impeccabile durante ogni apparizione, come in quelle più recenti nel Regno Unito e in Germania, Meghan Markle lascia sempre a bocca aperta i suoi fan per il suo stile semplice e ricercato. Se per quanto riguarda il trucco e l’outfit la duchessa del Sussex è una vera e propria icona di stile, anche quando si tratta di capelli i suoi consigli di bellezza sono sempre apprezzati.

Lasciati lisci sulle spalle o legati in uno chignon spettinato, i capelli di Meghan appaiono sempre perfetti e il segreto per una capigliatura impeccabile sta tutto in uno shampoo che costa meno di 30 euro: Kerastase Discipline Bain Oléo-Relax. Il prodotto di bellezza a base di cheratina ha conquistato la moglie di Harry perché è in grado di domare anche la chioma più ribelle. Per avere un look “reale” dovrai inserire questo shampoo nella tua beauty routine.



I benefici dello shampoo alla cheratina

Cercare di domare i capelli crespi non è semplice e per chi come Meghan Markle li ha naturalmente ricci è una vera e propria battaglia, ma con lo shampoo Bain Oléo-Relax i capelli vengono nutriti in profondità grazie alla cheratina. Il prodotto aiuta a riparare il capello stressato agendo sulle aree danneggiate e ristrutturandolo, donando al tempo stesso una sensazione di leggerezza perché non appesantisce i capelli. Lo shampoo, inoltre, è arricchito con olio lisciante per prendersi cura delle chiome più ribelli. In poco tempo avrai una capigliatura morbida al tatto, facile da districare e senza doppie punte come la duchessa del Sussex.



Il segreto sta tutto nella cheratina

Ma perché la cheratina è così importante per i capelli? Oltre ad essere una delle principali componenti della fibra capillare, è una proteina essenziale per la chioma, impreziosita tra l’altro da vitamine ed oligoelementi. La cheratina non può mai mancare nella beauty routine dei capelli perché non rende soltanto più robusta la fibra, ma anche elastica, rendendo più semplice la messa in piega. Come se non bastasse, la cheratina riesce a riparare alla perfezione le capigliature danneggiate.

Tutte pazze per lo shampoo alla cheratina

Meghan non è l’unica ad apprezzare i benefici dello shampoo alla cheratina, Kerastase Discipline Bain Oléo-Relax è tra i must have anche di Kate Middleton. Anche se tra le due sembra non scorrere buon sangue in realtà entrambe ricorrono allo stesso trattamento. Se per la duchessa del Sussex la cheratina serve a domare i suoi ricci, per la duchessa di Cambridge lo shampoo è il segreto per combattere l’effetto crespo soprattutto nella piovosa Inghilterra. Il prodotto, infatti riesce a resistere agli agenti atmosferici come pioggia e umidità, donando un effetto liscio e domabile. La cheratina, però, non è fondamentale solamente per una chioma lucente e morbida come quella di una star. Questa proteina, infatti, protegge e mantiene in salute anche le unghie che, in sua assenza, potrebbero anche smettere di crescere. Grazie alla cheratina si possono rinforzare le unghie più fragili e riparare quelle danneggiate. In poche parole è l’alleato indispensabile della tua bellezza per risultati impeccabili e da vere star come quelli sfoggiati da Meghan Markle.



