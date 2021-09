Massaggiatore anticellulite: l’alleato contro la buccia d’arancia oggi a metà prezzo

editato in: da

Chi non ha “combattuto” nella propria vita con l’antiestetica pelle a buccia d’arancia? La cellulite è un inestetismo democratico, colpisce molte donne a prescindere dalla conformazione fisica e dipende da diversi fattori genetici o ambientali.

Oltre a seguire uno stile di vita sano: camminare, non fumare e mangiare con poco sale, può venire in nostro soccorso un dispositivo studiato ad hoc: il massaggiatore anticellulite.

In commercio sono presenti tante tipologie di questo strumento con caratteristiche e costi diversi e orientarsi all’acquisto non è sempre facile. Su Amazon è disponibile, proprio in queste ore, il massaggiatore anticellulite di HoMedics, Smoothee.

Ma scopriamo meglio nel dettaglio come questo prodotto ci può aiutare e come usarlo!

Massaggiatore anticellulite in offerta su Amazon

HoMedics Smoothee è un massaggiatore anticellulite che ti permette di agire sulla cellulite migliorando visibilmente l’aspetto della pelle, senza recarti dall’estetista periodicamente e sottoporti a trattamenti molto costosi.



È dotato di una tecnologia che combina un massaggio vacuum (di aspirazione della pelle) a una stimolazione elettrica. Questo trattamento nello specifico si basa su un’antica tecnica cinese: distende il tessuto connettivo, migliora la circolazione e aumenta l’elasticità, attenuando gli inestetismi della cellulite.

La combinazione delle due azioni, migliora il drenaggio dei liquidi consentendo alle zone generalmente soggette da accumulo dei grassi: gambe, braccia, addome di recuperare in omogeneità, uniformità e levigatezza.

Smoothee di HoMedics, Massaggiatore Anticellulite da non lasciarsi sfuggire

Questo massaggiatore di HoMedics Smoothee ci ha colpito perché migliora visibilmente l’aspetto della pelle. La leviga rendendola visibilmente liscia, luminosa e più uniforme. Aiuta a ridurre la ritenzione idrica e attiva il metabolismo delle cellule adipose.

I risultati saranno visibili dopo circa quindici giorni di utilizzo costante del dispositivo. Si noterà una sensibile riduzione della “pelle a buccia d’arancia” fino ad un’effettiva diminuzione della massa grassa e soprattutto una pelle dall’aspetto più compatto e sano.

Il massaggiatore anticellulite di HoMedics è di facile utilizzo, basta muoverlo molto lentamente sulla zona da trattare facendosi aiutare da un olio corpo per rendere più semplice il movimento. È dotato di due ventose che si adattano a zone diverse del corpo: braccia, addome, schiena, fianchi, glutei e gambe replicando in tutto e per tutto, il massaggio anticellulite vacuum che generalmente puoi fare in un centro estetico.

Non ci sono motivi per non farti questo piccolo regalo, il rientro dalle ferie è sempre duro e qualche coccola in più da concedersi a casa, a un prezzo vantaggioso è proprio quello che ci vuole per iniziare settembre con il piede giusto.

