Le mascherine lavabili più belle e confortevoli

editato in: da

La mascherina è diventata un accessorio indispensabile per la vita quotidiana nel periodo della pandemia e, dal momento che sarà necessario utilizzare questo dispositivo per un lungo periodo è nata ormai l’esigenza di avere a disposizione mascherine belle e confortevoli, che possano essere abbinate ad outfit differenti. Inoltre, se al principio della pandemia molte persone hanno cominciato ad optare per le mascherine usa e getta è apparso poi evidente che fosse molto più comodo e a minore impatto ambientale scegliere delle mascherine riutilizzabili realizzate in tessuto.

Le mascherine in tessuto sono disponibili in diversi modelli e soprattutto in un’infinità di motivi attraverso i quali potremo non soltanto evitare di stravolgere i nostri outfit con dispositivi medici di certo efficaci, ma poco eleganti, ma che ci permetteranno anche di esprimere la nostra personalità e, magari, rendere più leggera e sopportabile la necessità di coprire il volto per tante ore al giorno.

Mascherine in fibre naturali etniche e floreali

Le mascherine chirurgiche e quelle realizzate in materiali sintetici non sono piacevoli da indossare per molte ore, dal momento che possono provocare delle piccole irritazioni causate dal sudore e dallo sfregamento con il tessuto contro la pelle del viso. Chi ha la pelle delicata o comunque preferisce l’utilizzo di indumenti realizzati in fibre naturali troverà sicuramente più confortevole acquistare una serie di mascherine morbide e traspiranti.

Maskis è un’azienda che propone un modello di mascherina in tessuto, che presenta un rivestimento interno in cotone antibatterico e uno esterno in raso di poliestere. Si tratta di un prodotto realizzato interamente in Italia, precisamente in Toscana. Naturalmente questa mascherina è disponibile in numerose fantasie.

Acquista questa mascherina su Amazon.

Un’alternativa interessante è il prodotto commercializzato da Jerfer, che produce mascherine in tessuto tecnico utilizzato per il ciclismo, rivestito di cotone all’interno. Anche queste mascherine sono completamente prodotte in Italia e hanno il vantaggio di essere commercializzate in pacchetti da 3 o da 5: si tratta di un’ottima soluzione per chi ha bisogno di procurarsi mascherine per tutta la famiglia o che vuole avere a disposizione varie alternative da utilizzare a seconda dei vari momenti della giornata o della settimana. Le offerte sono molto interessanti, applicabili su varie quantità di prodotti.

Acquista queste mascherine in tessuto su Amazon.

Touchstone propone invece una serie di mascherine in tessuto realizzate secondo le tecniche tradizionali indiane, da artigiani che producono ogni singola mascherina a mano. Questo tipo di lavorazione assicura non soltanto l’utilizzo di fibre naturali, ma anche di tinte per tessuti assolutamente anallergiche. Infine, le raffinatissime stampe tipiche della tradizione indiana rendono queste mascherine estremamente eleganti e raffinate, in grado di portare un caldo tocco etnico anche agli outfit più rigorosi. L’acquisto di un pacchetto di mascherine permetterà di avere a disposizione alcune bellissime alternative e risulterà anche economicamente vantaggioso.

Scopri quanto costano e acquista queste mascherine su Amazon.

Mascherine in tessuto con tasca per il filtro

Il potere filtrante del tessuto può essere moltiplicato realizzando mascherine a più strati. Alcuni modelli presentano anche una tasca interna all’interno della quale si può inserire un filtro sostituibile che consente di mantenere sempre il più alto possibile il potere filtrante della mascherina.

Touchstone propone un modello molto coprente di mascherine in tessuto con tasca per il filtro. Si tratta di mascherine ampie, in grado di coprire perfettamente la parte del viso che va dal naso al mento e che si regge alle orecchie grazie a comode stringhe elastiche. Si tratta di prodotti realizzati attraverso filiere etiche di produzione e realizzati con cotone altamente traspirante in vari colori e fantasie. Sono vendute in pacchetti di tre con fantasie e colori assortiti.

Acquista queste bellissime mascherine su Amazon.

Mascherine in tessuto sintetico

Se per le sue caratteristiche il cotone può essere considerato uno dei tessuti più adatti alla realizzazione di mascherine confortevoli e adatte a chi ha la pelle delicata, quelle realizzate in tessuti sintetici possiedono caratteristiche filtranti maggiori.

Ne è un esempio la mascherina a cinque strati di Hodo, in grado di filtrare il 95% dei batteri. Si tratta di una mascherina lavabile per 20 volte e che può essere considerata perfettamente filtrante nel corso di un utilizzo di 200 ore. I vari strati di cui si compone assicurano la massima libertà di respirazione anche in condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, come la presenza di molta umidità nell’aria e alti tassi di inquinamento. Lo strato interno, a contatto con la pelle, è ovviamente realizzato in cotone per un comfort maggiore e una migliore vestibilità che rende questa mascherina perfettamente adatta anche ai bambini.

Scopri tutti i dettagli e acquistala subito su Amazon.

Chi non riesce a sostenere a lungo l’utilizzo di mascherine troppo spesse può optare per mascherine in tessuto sintetico molto sottili ma perfettamente coprenti, utili per rispettare tutte le indicazioni di legge in merito alla copertura di naso e bocca nei luoghi pubblici o affollati. Il modello presentato da PMR è in un bel rosa pallido, presenta un design essenziale e si adatta perfettamente alla forma del volto:

Scopri se è la mascherina perfetta per te e acquistala Amazon.