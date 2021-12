FFP2 per adulti e bambini: come verificare che siano a norma e dove comprarle

Il termine FFP2 è ormai entrato a far parte della nostra quotidianità. Questa sigla, infatti, è collegata a quello che è lo strumento indispensabile alla nostra protezione perché fa riferimento alle mascherine da indossare per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Le mascherine FFP2 per adulti e per bambini sono dei dispositivi di protezione individuale regolamentati dalla norma EN 149:2001 + A:2009. Diventate obbligatorie per legge, e da indossare in determinati contesti, il loro uso con il nuovo decreto Natale si è esteso a tutti con effetto immediato. Scopriamo insieme quando indossarle, come verificare che siano a norma e dove acquistarle.

Mascherine FFP2 Baltic Masks Bianche Mascherine FFP2 monouso certificate in confezione da 10 pezzi

FFP2 per adulti e bambini: quando e dove indossarle

Con il nuovo decreto Natale e la diffusione della variante Omicron, le mascherine sono tornate a essere uno strumento utilissimo di protezione per grandi e adulti. Quello che è diventato ormai un accessorio indispensabile per la nostra quotidianità, infatti, non può mai mancare fuori casa. Le mascherine FFP2 devono essere indossato all’aperto, ma anche negli spazi chiusi come cinema, teatri e sale concerto, così anche come durante le competizioni sportive o i concerti di musica dal vivo. È inoltre obbligatorio indossare le mascherine FFP2 su tutti i mezzi si trasporto, che siano treni o autobus.

Un discorso a parte merita l’utilizzo della mascherina FFP2 da parte dei più piccoli. Per i bambini di età inferiore ai 2 anni, infatti, gli esperti della comunità scientifica, tra cui l’Accademia Americana di Pediatria, sconsigliano l’utilizzo di questi dispositivi di protezione. L’obbligo della mascherina chirurgica, invece, riguarda tutti i bambini e gli studenti a partire dal compimento dei sei anni.

Al momento non vige alcun obbligo nazionale per l’utilizzo delle mascherine FFP2 per i più piccoli, tranne in alcuni casi straordinari come in quello della provincia autonoma di Bolzano che prevede l’impiego della mascherina FFP2 o equivalente dai 12 anni in su. Per questo motivo il consiglio è quello di verificare le norme vigenti regionali e nazionali e di munire anche i bambini di questi dispositivi di protezione, soprattutto se questi frequentano luoghi chiusi o particolarmente affollati e quindi sono esposti al virus.

Mascherine FFP2 colorate per bambini a 5 strati Mascherine FFP2 monouso certificate in confezione da 10 pezzi

Mascherine FFP2: come verificare che siano a norma

Fermo restando che le mascherine FFP2, oltre a essere obbligatorie dalla legge nelle situazioni che lo richiedono, è anche uno strumento fondamentale alla salvaguardia della nostra salute, è nostro compito verificare che questi dispositivi siano a norma nel momento stesso dell’acquisto.

Il consiglio più importante, quindi, è quello di comprare questi dispositivi solo in farmacia oppure nei negozi online più affidabili che possano garantire la certificazione.

Ad aiutarci a fare le dovute verifiche, ci ha pensato la Commissione Europea mettendo a disposizione uno strumento online di semplice utilizzo, e alla portata di tutti, disponibile gratuitamente sul sito stesso dell’Europan Commision.

Nando, questo il nome del tools online, ci permette di fare una prima verifica che possiamo attraverso il portale inserendo il numero a quattro cifre che troviamo proprio sulla mascherina al fianco del marchio CE. Una volta inserito il numero nel campo Keyword On Notified body number, la ricerca ci restituisce il nome dell’ente che ha rilasciato la certificazione. A questo punto possiamo svolgere una seconda ricerca andando a controllare se l’ente in questione è stato abilitato alla messa in commercio dei dispositivi.

Può capitare, però, di trovarsi davanti a delle mascherine prive di codice, come quelle importate dalla Cina e che non hanno quindi il marchio di conformità europea. Non vuol dire necessariamente che non siano valide, ma per accertarci di questo possiamo fare un’ulteriore verifica. In questo caso dobbiamo andare a individuare la lista degli elenchi dei dispositivi autorizzati presente sull’INAIL. Nel pdf consultabile troviamo sia il modello che il produttore.

Qualora questo non appaia il consiglio è quello di non utilizzare la mascherina o smettere di utilizzare il dispositivo che non è conforme alle normative vigenti.

Dove comprare le mascherine FFP2

Le mascherine FFP2 sono acquistabili nei supermercati, nelle tabaccherie e in diversi siti e-commerce. Il prezzo medio di un dispositivo è di circa un’euro.

Come abbiamo anticipato, il consiglio è quello di acquistare le mascherine FFP2 per adulti e bambini solo presso farmacie, rivenditori e negozi affidabili, che siano fisici o online. Su Amazon, per esempio, sono disponibili diversi modelli con certificazione, anche in versione colorata e multipack da ordinare comodamente online – evitando di esporsi al virus frequentando negozi o luoghi affollati – e ricevere nel minor tempo possibile approfittando dell’abbonamento Prime.

Tra i modelli più venduti troviamo le mascherine Ffp2 Kn95 JINLU- 209, sigillate singolarmente, e vendute in una pratica confezione famiglia che contiene 25 dispositivi di colore bianco.

Se cercate un prodotto multipack per non restare mai senza mascherine FFP”, allora vi segnaliamo Medisana FFP2 Maschera di Protezione Respiratoria Certificato CE2834, EU 2016/425, Testato TÜV. Questi dispositivi con certificazione europea hanno un sistema di filtraggio a tre stati e sono imballate singolarmente così da garantire l’assenza di contaminazione prima dell’uso.

Offerta 10 Mascherine FFP2 per adulti Confezione multipack di mascherine FFP2 con certificazione CE2834, EU 2016/425

Per chi è alla ricerca di una variante valida e a norma, invece, segnaliamo le mascherine FFP2 certificate CE a 5 Strati nella colorazione rosa. Il pratico pacco da venti mascherine, disponibili anche nella versione bianca o rossa, è venduto al costo di 19,99 euro, e quindi a circa un euro a mascherina.

20 Mascherine FFP2 colorate La variante colorata e sicura delle mascherine FFP2 per adulti. In versione rosa, rossa o bianca

Anche per i bambini c’è un’ampia scelta di mascherine FFP2 certificate che variano nelle dimensioni e nei colori. Ci sono quelle bianche e quelle colorate e, ancora quelle con stampe e fantasie come la maschera a quattro strati certificata BFE≥95, disponibile nella confezione da 20 al costo di 29,90 (1,50 ad articolo).

Mascherina FFP2 certificata per bambini Pacco da 20 mascherine certificate per bambini con stampe a fantasia