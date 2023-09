Mascherine per dormire: benefici e prodotti da acquistare per un sonno di bellezza

Fonte: iStock Mascherine per dormire: quali scegliere

Le mascherine per dormire possono apportare numerosi benefici al tuo sonno di bellezza: sicuramente avrai già sentito questa frase, ma davvero sai perché associamo il sonno alla bellezza?

Dormire è un’attività piacevole per il nostro organismo in quanto, proprio dormendo, ha la possibilità di rigenerarsi completamente.

Quando si parla di riposo ottimale, lo si intende tale sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Tutti sappiamo che mediamente è consigliato dormire un minimo di 7-8 ore a notte ( che, con l’aumento dell’età, tendono a ridursi progressivamente) ma l’altro aspetto fondamentale per un riposo ottimale è la qualità del sonno, che per risultare davvero ristoratore dev’essere senza interruzioni, al buio e in una posizione comoda e confortevole.

Dormire poco e male ci rende poco concentrati e reattivi, scarsamente propensi a socializzare durante il giorno e può tradursi o in un senso di inappetenza e nausea oppure, al contrario, in un appetito eccessivo e sregolato. Chi dorme poco e male, ce lo ha scritto – letteralmente – in faccia: la pelle del viso è segnata, spenta, le occhiaie e le borse sotto gli occhi diventano evidenti e difficili da mascherare anche con il make up. Ciò accade perché è proprio durante il sonno che il nostro organismo ha il suo picco di produzione di collagene: studi affermano che il rilascio di questa preziosa proteina avviene proprio tra le 23 e le 4 del mattino, momento in cui la riproduzione cellulare può svolgere la sua funzione lontana dai raggi UV che potrebbero influire sulla lettura del DNA.

Ora il modo di dire sonno di bellezza sembra molto più calzante, non trovi?

Dormire al buio: tutti i benefici

Uno dei fattori più importanti per garantire un buon riposo è la pratica di dormire al buio completo.

Non tutti sanno che, anche mentre dormiamo, il nostro cervello è in grado di rilevare la luce attraverso le palpebre e, confondendosi tra la notte e il giorno, non produce più melatonina – l’ormone che scandisce l’alternanza fra giorno e notte.

YUNCHI Mascherina per Occhi per Donna e Uomo 100% Bloccare la Luci in Pura Naturale Seta di Gelso Comoda e Delicata Sulla Pelle e Super Morbida

Qui entra in gioco un’alleata importante per il tuo sonno, un oggetto semplice ed economico, da portare dove vuoi e quando vuoi: la mascherina per dormire.

Mascherine per dormire

Le mascherine per dormire sono vero accessorio della tua beauty routine, spesso troppo sottovalutata. Spesso la associamo ad un vezzo da diva del cinema della vecchia Hollywood, complice l’iconica scena del risveglio di Holly – interpretata da Audrey Hepburn – in Colazione Da Tiffany.

Ulife Mall Maschera per Dormire in Raso Maschera di Sonno da Viaggio

Eppure, a seconda di modello, dimensione e materiale, nasconde dei veri segreti di bellezza.

Materiale

Il miglior materiale per le mascherine per dormire è sicuramente la seta. Conosciamo già i benefici della federe di seta per prevenire le rughe e per evitare il crespo dei capelli; il principio vale anche per le mascherine per dormire.

Offerta Gritin Mascherina per Occhi in 100% Seta Naturale Pura con Tappi per Orecchie e Cinghia

La seta a contatto con la pelle non causa micro-abrasioni da sfregamento come potrebbe accadere con altri materiali naturali come il cotone o il lino.

La superficie liscia della seta è ideale per contrastare le occhiaie e ridurre le rughe da cuscino. Il contatto con il tessuto permettere ai prodotti per il contorno occhi di penetrare più in profondità per ottenere il massimo dal tuo prodotto anti occhiaie preferito. Le mascherine in seta sono ipoallergeniche, traspiranti e perfette per le pelli particolarmente sensibili.

Good night Good Night - Mascherina per Occhi in 100% Seta Naturale Pura

Per una mascherina per dormire in seta premium, puoi optare anche per la seta da agricoltura biologica di qualità superiore. Morbidissima al tatto e perfetta anche come regalo in quanto dotata di un bellissimo packaging.

Aosun Maschera per Dormire in Pura Seta di Gelso al 100%

Sei sempre in viaggio? Scegli la confezione da 2 mascherine in seta per tenerne una sul comodino e una sempre in valigia.

Offerta BeeVines Mascherina per Dormire, Confezione da 2

Modello

A seconda della tua tipologia di viso, della posizione in cui ti addormenti o della quantità di luce da cui ‘proteggerti’, puoi optare per diversi modelli.

Se il tuo viso è ampio e/o hai bisogno del massimo buio anche in situazioni di luce forte, puoi orientarti verso una mascherina particolarmente avvolgente.

Olesilk Mascherina per dormire in 100% seta di gelso, con fascia per la testa regolabile

Se nella notte ti muovi molto oppure se necessiti di attutire i rumori esterni, ad esempio durante un viaggio in aereo, puoi scegliere una mascherina che avvolga anche le orecchie e che sia abbastanza ampia da non far penetrare luce nemmeno dai lati. Il materiale sofisticato permette la massima traspirabilità sia in inverno che d’estate, con un occhio al design raffinato e ricercato.

Offerta Olesilk Mascherina Per Dormire, Mascherina Occhi Per Dormire Traspirante 100%

Con paraocchi

Ci sono in commercio molte mascherine per dormire con paraocchi: grazie alla sagomatura 3D sulla zona oculare, risulta essere la più ergonomica perché si adatta perfettamente a contatto con il viso.

Umisleep Maschera Occhi per Dormire ponderata Umisleep 3D

Ideale anche per chi dorme a pancia in giù con il viso sul cuscino perché protegge palpebre, ciglia e sopracciglia dallo sfregamento. Sono ideali anche per proteggere per le donne che portano le extension ciglia.

Offerta Trilancer Mascherina per gli Occhi Progettata per Bloccare la Luce al 100%

Halo Mask Halo Mask Mascherina per Dormire Zero Pressione

Divertenti

Come dicevamo precedentemente, le mascherine per il sonno sono anche un vezzo, un accessorio. Animalesche, con scritte, applicazioni, orecchiette…per adulti o per bambini, spazio al divertimento e sbizzarrisciti: hai solo l’imbarazzo della scelta!

Offerta JCKD Maschera facciale del sonno del sogno del bambino maschile e femminile

Apanphy Mascherina per Dormire, Cartone Animato Rana

Sikamaru 4 confezioni di maschere per gli occhi per dormire e panda maschera per gli occhi in peluche per bambini adulti

Sonno di bellezza: prodotti sotto la mascherina

Per potenziare al massimo la funzione della mascherina per dormire, puoi approfittare del momento del sonno per applicare al di sotto della tua alleata di bellezza alcuni prodotti specifici per la zona oculare, ciglia e sopracciglia.

Ad esempio, perché non sfruttare un breve pisolino per alleviare il gonfiore nella zona occhi?

Prendi due dischetti di cotone e imbevili di acqua termale; applicali sugli occhi e indossa la tua mascherina per dormire per 15 minuti. Sentirai subito il beneficio e vedrai i tuoi occhi leniti e sgonfi.

Avene Avene Spray Acqua Termale, 300 ml

Quando hai bisogno di un boost di idratazione al tuo contorno occhi, utilizza la cream o il siero contorno occhi come un vero e proprio impacco, lasciando che la mascherina da notte sigilli l’idratazione.

Bioluma Bioluma Bava di Lumaca Crema Contorno Occhi 30ml

Ricorda di lavare spesso la tua mascherina per dormire, sopratutto se la utilizzi in concomitanza con creme e sieri: la maggior parte sono lavabili in lavatrice ma leggi sempre le istruzioni di pulizia per mantenere la mascherina sempre morbida e igenizzata.

Per un risveglio al top, sappi che la notte è tua alleata per prenderti cura non solo della zona occhi ma anche di tutto il viso, grazie al potere delle sleeping mask, e puoi perfino salvare la tua chioma, grazie a dei prodotti specifici che agiscono sul capello mentre dormi.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram