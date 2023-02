Maschere oro 24K: l’ingrediente prezioso che amano le star. Ecco quali acquistare

Fonte: iStock Le migliori maschere viso d'oro da provare

Idrata a fondo, previene le rughe e stimola la produzione di collagene: l’oro diventa un ingrediente preziosissimo anche per la pelle, e sono molte le celebrities che ne fanno uso. La gold mask 24K è un trattamento extralusso che ha conquistato le star in tutto il mondo, perché non “rubare” loro questo piccolo segreto di bellezza? Vediamo quali sono le maschere viso in oro assolutamente da provare.

Gold Bio-Collagen Facial Mask

Khloé Kardashian non ne può più fare a meno, e se lo dice lei c’è da fidarsi! La Gold Bio-Collagen Facial Mask è un prodotto super efficace che condensa i tanti benefici della maschera d’oro in un prezzo davvero da competizione. Con appena 15 euro, potete acquistare la confezione che contiene 6 gold mask perfette per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. Realizzate con ingredienti naturali, queste maschere attivano la rigenerazione cellulare e bilanciano il pH della pelle: in pochi istanti noterete la differenza. E anche voi non vorrete più rimanere senza.

Gold Bio-Collagen Facial Mas Il segreto di bellezza di Khloé Kardashian, non ne farete più a meno

24K Gold Peel-Off Mask

Da star internazionali come Naomi Campbell e Alessandra Ambrosio, sino alle nostre celebrities (Chiara Ferragni in primis): tutte amano le maschere d’oro, il nuovo alleato di bellezza per una pelle splendente. Se volete regalarvi un trattamento intensivo, non vi resta che provare 24K Gold Peel-Off Mask, uno dei prodotti più acquistati su Amazon. Si tratta di una maschera ricca di ingredienti naturali come la verbena e l’estratto di aloe vera, combinati con oro 24K per una pulizia della pelle che non ha paragoni. Potrete dire addio alle impurità, e il vostro viso non sarà mai stato così radioso.

24K Gold Peel-Off Mask Un trattamento di bellezza da vera star, per una pelle semplicemente perfetta

Vegan Gold Facial Mask

Preparata con ingredienti naturali nel massimo rispetto dell’ambiente, la Gold Facial Mask di Grace & Stella è un prodotto davvero eccezionale. La confezione da 6 maschere permette di fare il pieno di bellezza e benessere, l’ideale se volete coccolarvi e prendervi cura del vostro viso. Carnagione spenta, imperfezioni e segni del tempo non saranno più un problema: ad ogni applicazione, la vostra pelle sarà sempre più nutrita e idratata, ma anche protetta dall’invecchiamento e dall’inquinamento atmosferico.

Vegan Gold Facial Mask Un piccolo gesto di bellezza (low cost) per tornare a splendere

Rose Gold Brightening Facial Mask

Star del calibro di Bella Hadid e Margot Robbie sono innamorate della maschera in oro rosa di 111SKIN: è un vero e proprio trattamento intensivo di bellezza racchiuso in una piccola confezione. La rose gold mask è realizzata con estratti di rosa di Damasco e di liquirizia, per un’azione idratante super efficace già dopo la prima applicazione. Inoltre, gli amminoacidi della seta rendono la pelle morbidissima e levigata, eliminando ogni impurità e contrastando i segni del tempo.

Rose Gold Brightnening Facial Mask Il potere dell'oro e degli estratti di rosa, in una maschera di bellezza

Gold Powder Eye Mask

Occhiaie, gonfiore sotto agli occhi e pelle spenta: anche il contorno occhi ha bisogno di qualche attenzione in più, soprattutto se si vuole contrastare l’invecchiamento cutaneo. La Gold Powder Eye Mask è il vostro miglior alleato. La confezione contiene 50 patch da applicare sotto agli occhi, sulla pelle ben detersa e asciutta: grazie ad ingredienti quali oro, collagene, acido ialuronico e glicerina, avrete subito uno sguardo magnetico e una pelle idratata a fondo. Assolutamente da provare!

Gold Powder Eye Mask Patch in oro per il contorno occhi: una bomba per la pelle spenta

