Le 5 migliori maschere per piedi da acquistare subito

Con l’arrivo del tempo caldo e soleggiato si possono finalmente abbandonare le scarpe chiuse, gli stivali e i tacchi alti completamente stringati. Aprendo la propria scarpiera – chiusa ormai da un’intera stagione – si ammirano con bramosia le proprie scarpe estive: infradito, sandali, slip on e ciabattine dai colori sgargianti: l’immaginazione vi trasporta già all’aperitivo su una spiaggia assolata!

Ma orrore, i piedi sono tutt’altro che curati dopo mesi di costrizione in calzature soffocanti. Una pedicure completa sarà esattamente quel che occorre; una coccola rilassante per prendersi cura di sé e dei propri piedi, che potranno così tornare ad indossare scarpe aperte in tutta libertà. Scopri ora le migliori maschere per i piedi!

Cosa sono le maschere per i piedi

Per una pedicure con i fiocchi non potrà mancare un pediluvio drenante per sgonfiare piedi e caviglie e uno scrub per eliminare lo strato corneo della pelle. Invece di provare la sua versione meccanica – le cui particelle abrasive potrebbero procurare fastidiose irritazioni o rossori – le pelli più delicate potrebbero infatti gradire le maschere per i piedi!

In arrivo direttamente dall’Oriente, come indispensabile step della beauty routine coreana, le maschere esfolianti e idratanti per i piedi sono diventate un vero e proprio must have stagionale anche nel Bel Paese quando – complici le prime giornate estive – i piedi vengono liberati e messi in mostra. Ma in cosa consiste questa maschera? In genere si tratta di una coppia di calzini imbevuti di soluzioni esfolianti ed idratanti da tenere in posa alcuni minuti per assicurarsi il completo assorbimento del prodotto. Non basta più una mano di smalto lucente: per completare una pedicure perfetta nei minimi dettagli, anche la pelle dei piedi esige attenzione per potersi mostrare sana, morbida e idratata.

Le migliori maschere per i piedi

Non serve però organizzare un viaggio in Corea per reperire questi preziosissimi elisir di bellezza, basterà una rapida ricerca per avere comodamente a casa propria tutto l’occorrente per un trattamento mirato alla salute e alla bellezza dei piedi. Ecco la nostra selezione di maschere per i piedi.

Expert Care PediMask di Scholl

La maschera per i piedi Expert Care PediMask nutriente firmata Scholl (Acquistala qui su Amazon) è tra le più famose e desiderate degli ultimi tempi: in una singola confezione sono contenute due paia di calzini, sufficienti per due applicazioni. A seconda delle proprie esigenze e preferenze, sarà possibile acquistarla in tre differenti versioni: 0% profumi e coloranti per pelli sensibili e reattive, con olio di macadamia super nutriente o con olio di lavanda dal potere emolliente. Qualsiasi versione scegliate, il procedimento è il medesimo, basterà indossare i calzini e tenerli in posa per 20 minuti permettendo ai nutrienti di essere assorbiti dalla pelle.

Grace&Stella

A promettere un vero e proprio trattamento SPA è Grace&Stella (Acquistalo su Amazon) che – con la maschera piedi arricchita con 17 estratti vegetali asiatici – garantisce un’esfoliazione completa della pelle superficiale abbinata ad un’azione anti-age. La maschera contiene infatti ingredienti dall’effetto tensore che faranno sì che la pelle appaia istantaneamente più levigata e opaca. Per provare la “SPA experience” direttamente a casa tua, questa è la maschera perfetta!

Maschera MeoWmee

Per le amanti del profumo sprigionato dall’olio essenziale di lavanda, la maschera piedi doppia azione MeoWmee (Acquistala subito su Amazon) – esfoliante e idratante – sarà una vera e propria coccola aromaterapica. Ma il peeling non è l’unico risultato che questa maschera piedi promette: in seguito alla delicata azione di rimozione dello strato corneo dell’epidermide del piede, avverrà una intensa azione idratante riparatrice per ristabilire l’equilibrio della pelle. All’interno di ogni confezione si troveranno infatti tre bustine contenenti ciascuna una coppia di calzini da indossare: due paia saranno dedicate all’effetto esfoliante, un paio invece sarà dedicato all’azione idratante, da utilizzare solamente quando la pelle appare particolarmente disidratata.

Maschera piedi Aliver

Se invece siete alla ricerca di un prodotto esfoliante ma ultra-delicato sulla pelle, la maschera piedi proposta dal brand Aliver è quella che fa per voi (Acquista ora su Amazon). Con una combinazione di elementi di origine naturale – tra cui latte, camomilla, aloe vera ed olio essenziale dell’albero del tè – permetterà ai piedi di liberarsi dello strato superficiale e inspessito della pelle per ritrovare una nuova morbidezza. Per garantire al contempo delicatezza ed efficacia, la maschera piedi Aliver deve essere lasciata in posa per più tempo rispetto alle altre: dai 50 ai 90 minuti.

Maschera piedi Plantifique

Per gli amanti dei gusti esotici e tropicali, la maschera piedi Plantifique (Acquistalo qui su Amazon) all’inconfondibile aroma di pesca, sarà una vera coccola, sia per i piedi che per l’olfatto. L’esclusiva formula ideata dalla maison francese propone una formula delicata ed esfoliante a base di pasca, aloe vera e papaina per rimuovere gentilmente la pelle inspessita dai troppi mesi invernali. Si suggerisce, per una maggior efficacia del prodotto, di immergere i piedi per 15/20 minuti in acqua tiepida nei giorni successivi al trattamento.