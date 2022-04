Il Make up luminoso over 50 è quello di Nicole Kidman. Ed è tutto da imitare

Nicole Kidman ha quasi 55 anni eppure la sua bellezza non sfiorisce mai. L’abbiamo vista negli scatti della premier del suo nuovo film “The Northman” a Los Angeles e il suo make up ci ha colpite. Ha attirato su di sé ogni sguardo e complimento senza strafare, con un look fresco e nude. Pochi prodotti, ma buoni, a perfezionare ed esaltare la sua radiosità.

Spesso le star di Hollywood prediligono make up importanti e strutturati per dare profondità al volto e completare l’outfit. Nicole Kidman invece ha stupito tutti con un look minimale, con toni neutri e caldi, per evidenziare il suo incarnato e le sfumature dorate della sua chioma. Un trucco da copiare assolutamente, visto che è semplice ma efficace.

Preparare la pelle al make up

Una buona skin care è essenziale per ottenere una base viso perfetta e un trucco impeccabile. Questa regola generale vale soprattutto per le pelli mature. Infatti, è essenziale applicare una crema idratante e illuminante, in modo da evitare pellicine e zone ruvide su cui il trucco potrebbe depositarsi. L’Orèal ne ha una linea apposita.

Alto step fondamentale per preparare il viso al make up è il primer. L’ideale è il Max Factor Miracle Prep, un primer viso tre in uno con acido ialuronico. Ha un effetto idratante e illuminante, a lunga durata.

La base make up per pelli mature

Per le pelli mature è sempre bene scegliere fondotinta idratanti, che vadano a riempire le rughette e dare luce al volto. I finish opachi tendono a rendere segnate più secche, evidenziandone i segni del tempo. Per ottenere un look radioso come quello di Nicole Kidman è bene optare per qualcosa di luminoso, fresco e poco coprente. Perfetti l’Accord Parfait di L’Oréal oppure il Radiant Lift di Max Factor.

Meglio scegliere fondotinta leggeri e poi coprire eventuali imperfezioni e occhiaie con un correttore. Le basi troppo coprenti penalizzano l’effetto radiosità naturale. Il Mastertouch Concealer, ad esempio, è luminoso e perfetto per dei rapidi ritocchi.

Il blush per un effetto “salute”

Nicole Kidman esalta sempre gote e zigomi con del blush. Un tocco di colore delicato che dona al viso un effetto riposato e di salute. Come se il sole avesse baciato la pelle rendendola più luminosa. L’importante è scegliere una tonalità adatta al proprio incarnato, mai scegliere colori troppo scuri. Nel caso della Kidman, via libera ai toni caldi del pesca e corallo.

Il trucco occhi alla Nicole Kidman

Nicole Kidman alla premier ha sfoggiato un trucco occhi nude, stile “no make up- make up”. Per riprodurlo basta un ombretto neutro luminoso e una bella passata di mascara. Niente di eccessivo o elaborato, la Kidman ha puntato tutto sulla semplicità.

Il tocco finale: il rossetto

Anche per le labbra Nicole ha scelto un colore nude che esaltasse la naturale sfumatura della sua bocca. Il rossetto in questo caso è un colore caldo e chiaro, ma vi consigliamo di sceglierlo in base alle vostre labbra per evitare un effetto innaturale.

Il make up di Nicole Kidman è così semplice che vale la pena copiarlo. Adatto ad ogni occasione, anche alla vita di tutti i giorni. Si tratta di un trucco perfetto per pelli mature he vogliono esaltare la bellezza naturale.