È forse l’evento più atteso dell’anno, non solo perché tutto ciò che riguarda il Natale ci affascina e ci incanta da sempre, ma anche e soprattutto perché porta la firma della visionaria e creativa ideatrice della serie di romanzi di Harry Potter.

Stiamo parlando de Il maialino di Natale, il nuovo libro per ragazzi di J. K. Rowling, che uscirà in contemporanea mondiale il 12 ottobre ma che puoi già preordinare adesso su Amazon.

Grazie alle meravigliose ed emozionanti illustrazioni dell’artista Jim Field, e alla penna della pluripremiata scrittrice britannica che è tornata a scrivere un libro per i giovanissimi, questo testo ha tutte le carte in regola per diventare un best seller, complice la storia emozionante e commovente che lo caratterizza.

Il maialino di Natale, infatti, racconta la storia di un bambino, Jack, e del suo giocattolo preferito, un maialino di pezza di nome Mimalino, detto Lino. Dopo aver perso il suo migliore amico, durante la magica notte di Natale, Jack andrà alla ricerca del suo Lino avventurandosi in un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti. E farà di tutto per riportarlo a casa con sé.

Delicatamente la narrazione sviscera i sentimenti di un bambino davanti alla prima perdita, dando vita a una storia tenera e commovente che porta alla luce le emozioni appartenenti agli esseri umani. Pagina dopo pagina emerge fuori tutto l’amore di Jack nei confronti di quella che ritiene la sua cosa più preziosa, il suo maialino di pezza, e il coraggio di essere disposto a spingersi oltre ogni limite pur di ritrovarlo.

Il Maialino di Natale è libro che entusiasmerà grandi e piccini e che riscalderà il cuore di tutti in uno dei momenti più magici dell’anno, quello del Natale. Perché tutto può succedere nella notte dei miracoli.

Ad enfatizzare la narrazione ci saranno anche le 9 tavole illustrate di Jim Field, disegnatore, regista e artista pluripremiato, che accompagneranno visivamente i lettori in questo viaggio straordinario e incantato.

Il Maialino di Natale, destinato a diventare un classico amato da adulti e bambini, uscirà in contemporanea mondiale il 12 ottobre, ma è già in pre-order su Amazon. Un libro da leggere e da regalare per emozionarsi a ogni età.

