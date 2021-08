Mai più porta zampironi brutti e scomodi! Ecco la soluzione

editato in: da

Con l’arrivo dei primi caldi, ecco le zanzare affacciarsi al vostro orizzonte, pronte a colpire ogni volta che abbassate la guardia. La lotta contro questi fastidiosissimi insetti è davvero implacabile, ma gli zampironi possono rappresentare una soluzione ottimale. Ma dove potete appoggiare queste spirali in grado di salvarvi l’estate?

Gli zampironi sono un alleato perfetto contro le zanzare: realizzati con polveri compresse di piretro, una sostanza repellente per molti insetti, vengono lasciati bruciare all’aria aperta per tenere lontane questi piccoli “vampiri” volanti, che puntualmente attaccano non appena mettete piede fuori di casa – e spesso anche lasciando uno spiraglio di finestra per cambiare aria.

Tuttavia, il dilemma è sempre lo stesso: dove poggiare lo zampirone? L’accessorio solitamente incluso nella confezione non si rivela molto utile, perché tende ad essere poco stabile e spesso causa la rottura stessa della spirale. D’altronde, molti preferiscono adoperare un piattino da mettere a terra o come centrotavola, ma non è certo una soluzione molto elegante. È possibile trovare il giusto compromesso tra utilità e design? Ecco alcuni porta zampironi che sono non solamente molto comodi, ma anche davvero belli da vedere.

Porta zampirone colorato

Per dare un tocco esotico alle vostre serate estive, il porta zampirone a forma di foglia di ginkgo biloba potrebbe diventare un perfetto complemento di design, da tenere a terra o in tavola, sia all’aperto che in casa. Realizzato in ferro battuto di alta qualità e verniciato a mano, ha un brillante color giallo che lo rende un ornamento allegro ed elegante. Utilizzarlo, d’altronde, è facilissimo: basta appendere lo zampirone al supporto verticale e accenderlo in tutta sicurezza.

Non avendo alcun contatto con l’accessorio o con qualsiasi altra superficie, non c’è rischio che la fiammella possa provocare spiacevoli incidenti. E il cassettino raccogli cenere situato sotto il gancio rende davvero facilissime le pulizie: non troverete più sporcizia sul pavimento.

Porta zampirone a scatola

All’aspetto, sembra un semplice cofanetto con dei bellissimi intagli sul coperchio. Ma al suo interno si cela una piccola “forchetta” con due rebbi che permette l’inserimento delle spirali di zampirone, così che queste rimangano in posizione orizzontale senza alcun contatto con la superficie d’appoggio della scatola. Questo portazampirone è realizzato in metallo durevole, e possiede elementi di grande eleganza.

Lo zampirone posizionato all’interno del contenitore è protetto da accidentali aliti di vento che potrebbero spegnerlo. Si tratta, inoltre, di un’ottima scelta in caso di bambini o animali: una volta sistemato il coperchio, diventa impossibile raggiungere la spirale. È presente anche una maniglia per spostare comodamente il porta zampirone, così da evitare possibili bruciature o spargimento di cenere.

Porta zampirone a forma di animale

Siete amanti degli animali? Questi porta zampirone sono la scelta giusta: realizzati in metallo colorato, uniscono eleganza e praticità in un accessorio di cui non potrete più fare a meno. Anche in questo caso, lo zampirone va agganciato ad un supporto verticale che lo tiene in posizione senza aver alcun contatto con altre superfici. E il contenitore inferiore impedisce alla cenere di cadere a terra.

Il porta zampirone è disponibile in diverse varianti, ciascuna dedicata ad un animale: è possibile scegliere tra il gufo, l’uccellino, l’elefante, la farfalla e il gatto, per poter dire addio agli insetti più fastidiosi dell’estate.

